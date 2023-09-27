Как запретить ФНС взыскивать начисления по проверке пока суд не решит кто прав? Обеспечительные меры на действия ФНС

Суд по заявлению лица, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя если непринятие этих мер может причинить значительный ущерб заявителю.

Если в отношении Вас или вашей организации (ИП) проведена налоговая проверка и принято решение. В случае несогласия с выводами налоговой и дальнейшего обжалования налогоплательщиком результатов проверки в суде, налогоплательщик имеет право подать ходатайство в суд, с целью приостановления действия ФНС по исполнению решения (взысканию сумм) по налоговой проверке, до разрешения вопроса по основному спору, то есть по оспариванию проверки.

Обеспечительные меры судом принимаются в соответствии со статьей 90 АПК.

В соответствии со статьей 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

В части 2 названной статьи указано, что обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, либо причинить значительный ущерб заявителю.

Приведенный в статье 91 АПК РФ перечень обеспечительных мер не является исчерпывающим, суд может принять иные обеспечительные меры.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 06.11.2003 No 390-О, обеспечительные меры в административном судопроизводстве, осуществляемом арбитражным судом, не носят дискриминационного характера по отношению к какой-либо стороне в процессе; их применение осуществляется в рамках дискреционных полномочий арбитражного суда и на основании принципов состязательности и процессуального равноправия сторон.

В соответствии со статьей 2 АПК РФ основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность. Это предполагает не только возможность заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса, но и реальность исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

Соответственно, приостановление действия оспариваемого акта или решения допустимо только при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.

В целях единообразного применения положений процессуального законодательства, регулирующих вопросы принятия судами общей юрисдикции и арбитражными судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты"

В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащим применению постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер".

Вот интересный кейс. Как можно обосновать принятие обеспечительных мер в интересах налогоплательщика (заявителя).

Данное дело рассмотрено в период действия Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 No 55. Суть с принятием Пленума № 15 не изменилась.

Обществом подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения Инспекции до вступления в силу судебного акта по делу об оспаривали результатов налоговой проверки.

Указанное ходатайство мотивировано возможностью причинения значительного ущерба заявителю в случае не принятия обеспечительных мер.

При этом заявитель ссылается на принятие налоговым органом решения об обеспечительных мерах в виде запрета без согласия налогового органа на отчуждение (передачу в залог) имущества Общества на сумму 57 млн руб., а также в виде приостановлении операций по счетам в банках, в порядке, установленном статьей 76 НК, на сумму 217 млн руб.

В данном деле налоговики, также принимали обеспечительные меры по п.10 ст.101 НК, об этом мы писали ранее в блоге на Клерке. (Прим.ред.)

Указанные обеспечительные меры приняты Инспекцией в целях обеспечения исполнения оспариваемого по настоящему делу решения и соразмерны сумма начисленной Обществу недоимки и штрафа.

Сведений об отчуждении Обществом имущества, отраженного в решении Инспекции, после принятия указанного решения без согласия налогового органа в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 No 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» в силу части 1 статьи 197 АПК РФ применение таких мер, как приостановление действия оспариваемого ненормативного правового акта, решения государственного органа, органа местного самоуправлении, иных органов, должностных лиц, осуществляется в порядке, определенном главой 8 АПК РФ.

Суд, исследовав представленные заявителем документы в совокупности с доводами, изложенными в ходатайстве о принятии обеспечительных мер, пришел к выводу о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта и причинить значительный ущерб заявителю.

Суд, оценив представленные вместе с ходатайством документы, установил, что оспариваемым по настоящему делу решением Инспекции на заявителя возложена обязанность уплатить недоимку по НДС, пени, а также штраф.

При этом решением Инспекции приняты обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества, а также в виде приостановлении операций по счетам в банках, в порядке, установленном статьей 76 НК.

Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.

Основания применения обеспечительных мер по ходатайству заинтересованного лица должны устанавливаться судом в каждом конкретном деле на основании представленных заявителем документов, обосновывающих его ходатайство.

Поскольку предметом заявленных требований является признание недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности в виде штрафа и обязании заявителя уплатить недоимку по НДС, то мерой, гарантирующей возможность реализовать решение суда по данному делу, для налогоплательщика является предотвращение неблагоприятных последствий, связанных с возможностью совершения налоговым органом действий по бесспорному взысканию указанных в решении сумм.

Установленная статьей 79 НК процедура возврата налогоплательщику из бюджета излишне взысканных сумм налоговых платежей, как показывает практика, сложна и продолжительна во времени.

Кроме того, выплата процентов, начисление которых предусмотрено пунктом 5 статьи 79 НК, производится за счет общих поступлений в бюджет и, соответственно, увеличивает расходную часть бюджета, что не может быть признано оправданным.

Потери же бюджета в связи с принятием обеспечительных мер в виде запрета налоговому органу производить взыскание денежных средств на основании оспариваемого решения налогового органа невозможны, так как в случае неудовлетворения требований заявителя сумма налога будет взыскиваться с учетом пени, начисленной за период, когда действие решения было приостановлено.

С учетом принятых налоговым органом обеспечительных меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества Общества на сумму 57 млн руб., а также в виде приостановлении операций по счетам в банках, в порядке, установленном статьей 76 НК, на сумму 217 млн руб., испрашиваемые заявителем обеспечительные меры фактически направлены на сохранение существующего положения до разрешения арбитражным судом спора по существу, не влекут нарушений публичных интересов, интересов третьих лиц.

Приостановление действия оспариваемого решения, при наличии установленного налоговым органом на основании решения Инспекции о принятии обеспечительных мер запрета на отчуждение имущества налогоплательщика, стоимость которого соответствует сумме доначисленных налога и штрафа по оспариваемому решению, позволяет соблюсти баланс публичных и частных интересов.

Суд решил: На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что единовременное списание крупной денежной суммы по оспариваемому решению может причинить значительный ущерб заявителю и отсутствуют основания полагать, что принятие обеспечительной меры в виде приостановления действия решения Инспекции повлечет за собой утрату возможности исполнения оспариваемого решения налогового органа, суд считает заявленное ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения Инспекции обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Следовательно, принятие обеспечительных мер, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 91 и частью 3 статьи 199 АПК РФ в виде приостановления действия решения налогового органа, означает запрет любым (в силу обязательности судебных актов арбитражного суда для всех) органам и организациям осуществлять какие-либо действия, направленные на исполнение решения налогового органа о взыскании доначисленных сумм налогов, сборов, пеней, штрафов.

Необходимо учитывать (прим.ред.)

Под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения в ч. 3 ст. 199 АПК РФ,ч. 2 ст. 85,ст. 223 КАС РФ понимается не признание акта, решения не действующим в результате обеспечительной меры суда, а запрет исполнения тех мероприятий, которые предусматриваются данным актом, решением (п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 01.06.2023 N 15 (аналогичные разъяснения содержались в п. 29 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55, которое отменено 01.06.2023), п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 83).

Принятие обеспечительных мер не означает признание оспариваемого решения недействующим и не предполагает незаконность доначислений. Принимаемые судом обеспечительные меры направлены на обеспечение условий для продолжения осуществления организацией хозяйственной деятельности, недопущение принудительного взыскания инспекцией доначисленных сумм налога в порядке ст. ст. 45, 46, 47 НК РФ до вынесения судом решения по спору.

Однако они не отменяют и не ограничивают исполнение самостоятельной обязанности налогового органа, закрепленной в п. 3 ст. 32 и п. 3 ст. 82 НК РФ, по направлению материалов проверки в следственные органы (письмо Минфина России от 20.04.2015 N 03-02-08/22356, определения ВС РФ от 06.02.2020 N 310-ЭС19-27235, от 15.01.2018 N 304-КГ17-20141, постановление Первого ААС от 26.04.2023 N 01АП-2020/23).

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