Сколько раз может назначать дополнительные мероприятия налогового контроля налоговая в рамках одной проверки?

Суды, вплоть до Верховного суда РФ поддержали эту позицию, поскольку, действительно, прямого запрета в Кодексе не установлено.

Получается, что дополнительные мероприятия налогового контроля (допы, ДМНК) можно проводить и десять раз к ряду, пока не выяснишь обстоятельства виновности.

Конечно же это абсурд и законодатель не вкладывал неоднократное проведение ДМНК, когда добавил возможность их проведения. Если придерживаться логики налоговиков, то можно откатиться к временам, когда сроки проверки не были прописаны, а такое было.

И если нет ограничения по количеству допов, то и сроки не возможно прописать четко.

Про сроки проверок, пока без иронии, все и так прекрасно знают, что происходит - годами не выносятся решения.

Конституционный суд РФ в Определении 580-О высказался на тему повторных допов: …законоположение, устанавливая предельный срок проведения дополнительных мероприятий налогового контроля и не предусматривая возможности проведения таких мероприятий повторно, направлено на защиту прав налогоплательщика от необоснованно длительного вмешательства налогового органа в его хозяйственную деятельность".

Однако, Верховный суд встал на сторону налоговой (Определение 309-ЭС20-15596 от 30.11.2020) и сказал, что повторые допы прав налогоплательщика не ущемляют…

Думаем, что конечно ущемляют, не налогоплательщик же просил их провести!

Если не закреплено четко сколько допов можно проводить, то это неустранимое сомнение, которое в соответствии со статьей 3 НК трактуется в пользу налогоплательщика.

Иное означает злоупотребление правом, направленное на нивелирование сроков проверки и нарушение баланса публичных и частных интересов. Становится невозможно спрогнозировать, когда окончится проверка.

Что препятствовало провести все необходимые контрольные мероприятия в первичных допах, чем обосновано повторное проведение - сокрытие документов и информации со стороны налогоплательщика или лень инспектора?

Что же происходит, на эту тему, в налоговой сфере на сегодняшний день, вот судебный акт, который видимо «разлетиться» по регионам среди налоговиков и они начнут брать пример:

Суть дела:

Инспекцией в отношении ООО проведена ВНП, составлен акт от 26.05.2021.

Инспекцией на основании решений от 14.07.2021 No 26, от 17.08.2021 No 31, от 16.09.2021 No 35, от 06.12.2021 No 13768, от 13.01.2022 No 400, от 15.02.2022 No 1111, от 15.03.2022 No 1291, от 14.04.2022 No 1327 в отношении ООО «Сибпласт» проведены дополнительные мероприятия налогового контроля, результаты которого отражены в дополнениях к акту налоговой проверки от 29.11.2021 No 14, от 30.12.2021 No 14.1, от 07.04.2022 No 14.2. (Считаем внимательно, прим.ред.)

По результатам рассмотрения материалов проверки инспекцией принято решение от 10.06.2022 о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Основанием доначисления налогов явились выводы налогового органа о нарушении ЗАО «Сибпласт» пункта 1 статьи 54.1 НК РФ, глав 21, 25, 30 НК РФ в результате согласованных действий с взаимозависимыми, аффилированными лицами ООО «Полимерэко», ЗАО «Сибхимпласт», ИП Соколовым С.А., Жуковым А.Н., Никулиным А.Г., Олейником А.В., применяющими УСН, в виде схемы «дробления бизнеса».

В частности, инспекцией установлено, что целью создания взаимозависимых организаций и предпринимателей явилось получение необоснованной налоговой экономии:

в виде разницы в налоговых обязательствах, возникающих при применении общей системы налогообложения и УСН при реализации продукции взаимозависимым лицом ООО «Полимерэко»;

за счет увеличения расходов ЗАО «Сибпласт» в виде арендных платежей в адрес ИП и ЗАО «Сибхимпласт»;

в результате неуплаты налога на имущество, находящееся в собственности ИП, применяющих УСН.

Налоговым органом установлено, что ООО «Полимерэко» и ЗАО «Сибхимпласт» не имели самостоятельной цели при осуществлении экономической деятельности, а имущество, формально отчужденное ЗАО «Сибпласт» учредителям общества (Соколову С.А., Никулину А.Г., Жукову А.Н., Олейником А.В.), использовалось ЗАО «Сибпласт» и ООО «Полимерэко» для производства продукции, доходы от которой (через арендную плату) выводились на счета учредителей.

В связи с изложенным, ЗАО «Сибпласт» определено как выгодоприобретатель, по результатам проверки определены реальные налоговые обязательства налогоплательщика с учетом сумм налогов, самостоятельно исчисленных (уплаченных) проверяемым лицом и подконтрольными ему лицами.

Кроме того, налоговым органом установлено занижение внереализационных доходов в результате использования в производственной деятельности безвозмездно полученного оборудования (термопластавтоматов), неправомерный единовременный учет расходов по установке пожарной сигнализации, расходов по доставке оборудования (флексографической машины), не принятого к учету, и неправомерное применение соответствующих вычетов по НДС.

Коллеги, 8 дополнительных мероприятий налогового контроля в 3 дополнениях к акту налоговой проверки (часть доп актов забыли написать видимо, прим.ред.). Само нарушение материального права, дробление, на мой взгляд, просто меркнет, на фоне подобного правового нигилизма со стороны проверяющих. По данному основанию Решение не обжаловалось, хотя на лицо злоупотребление правом, баланс частных и публичных интересов и так далее…, а также нарушение сроков взыскания.

Опредение Конституционного суда РФ 580-О налоговикам не указ!

Исходя из вышеизложенного, с учетом того, что обязанностей у налогового органа, ст.32 НК , нет, напрашивается статья 54.2 НК РФ «О пределах осуществления прав налоговыми органами». А19-22621/2022

