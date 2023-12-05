Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. Мои 6 выводов по итогу проекта

Пишу в продолжение прошлой статьи "Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. А потом Яндекс убил SEO и всё (почти) закончилось". В прошлый раз я рассказывал о запуске проекта на базе ChatGPT, а сейчас будут выводы и мысли, к которым я пришёл по ходу разработки проекта.

Пишу в продолжение прошлой статьи "Как я заработал 500 000 рублей, сделав доступ к ChatGPT. А потом Яндекс убил SEO и всё (почти) закончилось". В прошлый раз я рассказывал о запуске проекта на базе ChatGPT, а сейчас будут выводы и мысли, к которым я пришёл по ходу разработки проекта.

Сделаю уточнение: мои выводы сделаны сквозь призму вопроса “как заработать на SaaS продукте”. И я подразумеваю, что продукт делается с минимальными временными и финансовыми ресурсами (когда вы не можете себе позволить делать “всё идеально”).

Сейчас основной мой проект - это Telegram чат для сайта (который дополнительно показывает, из какого города пишет пользователь и когда он онлайн). Если вам актуально или хотите подключиться к партнерской программе, переходите - КликЧат

Вывод 1: возможностей полно, нужно просто пробовать

Когда у меня появилась идея сделать доступ к ChatGPT, я решил посоветоваться со знакомыми. Часть людей сказала, что идея, как минимум, имеет шанс на попытку. Большинство отнеслось нейтрально или скептично.

Главными возражениями были:

никому не нужен доступ к ChatGPT, ведь для доступа нужен всего лишь VPN;

никто не будет покупать ChatGPT, он бесплатный;

уже есть боты в Telegram, такой сайт не нужен;

уже полно конкурентов, там не пробиться.

Во всём этом, разумеется, есть логика. Но мой опыт на момент старта проект говорил, что в SEO выдаче пробиться вполне реально. А если выйдет попасть в выдачу - за продукт будут платить. Так оно, собственно, и вышло.

Вывод: смотрите по сторонам, возможностей полно. Даже если уже есть конкуренты или альтернативы, вполне могут быть ещё незанятые “источники сбыта”.

В целом никто точно не может сказать, что стоит пробовать, а что нет. Вопрос только в том, найдёте ли вы свою аудиторию. Узнать это можно только методом эмпирического тыка.

Вывод 2: сделать продукт быстро - важнее, чем качественно

(разумеется, тезис не относится к серьезным областям по типу банкинга, медицины или производства)

Собственно, довольно очевидная мысль, в которой я ещё раз убедился. ChatGPT появился сравнительно недавно. Сразу придумать, как его монетизировать, смогли очень немногие.

Те, кто сразу всё-таки догадался, что на базе ChatGPT можно делать продукты - сейчас зарабатывают миллионы. Причём разница в пару месяцев решала. Те, кто сообразил в декабре 2022 уже были на голову выше тех, кто начала в феврале 2023.

Чем-то даже напоминает крипту.

Почему так: чем больше у продукта пользователей, тем больше трафик сайта, бота или приложения. Новые пользователи идут по сарафанному радио или в первый выпавший в поисковике сайт. А чем больше пользователей, тем выше продукт в поиске и тем больше о нём говорят.

Получается, что текущие пользователи помогают приводить следующих пользователей.

В свою очередь, те проекты, кто не успел запуститься в самом начале, уже вынуждены отбивать пользователь и придумывать "новые источники сбыта" (где меньше трафика или дороже цена привлечения).

Понятно, что есть море исключений, сферы меняются и всё такое. Но, глобально, это так.

Вывод: чем быстрее влез в новую нишу, тем легче набрать пользователей и выйти на серьезные доходы. Но если не вышло - ещё не всё потеряно, смотрите вывод 1.

Вывод 3: маркетинг в первую очередь, продукт во вторую

Мой сайт с ChatGPT был далеко не самым удобным для пользователей. Я вкладывал мало времени, не заморачивался из-за мелочей в интерфейсе, потому что времени на проект было мало.

В чате проскакивали баги (о которых мне же и говорили пользователи). UI\UX был далёк от идеала. GPT-4 я завёз после основных конкурентов, потому что не сильно верил в его рентабельность.

Однако это не мешало продавать!

Я был в самом начале SEO выдачи, пользователи просто видели мой сайт раньше, чем сайты конкурентов и переходили ко мне.

Повторюсь, у моего проекта были пользователи:

не из-за того, что у меня больше всех функций;

не из-за того, что у меня нет багов;

даже не из-за того, что у меня ниже всех цена.

Просто мой проект закрывал конкретную потребность и первым попадался на глаза.

Не думайте, что вас будут под микроскопом сравнивать с другими конкурентами. Мне кажется, что в низком ценовом сегменте это вообще почти не играет роль.

Главное минимально закрыть потребность и не создавать дискомфорт. Дальше нужно вкладывать в разработку исключительно из финансовых возможностей и рентабельности, если в будущем это поможет зарабатывать больше. Чистая прагматичность.

А вот маркетинг (в том числе SEO продвижение) - это то, что доносит ценность вашего продукта до пользователя. И эту ценность нужно донести до вашего потенциального пользователя лучше, чем конкуренты. Вне зависимости от того, насколько вы реально лучше.

Года два назад я слышал, что в среднем у SaaS продуктов расходы на маркетинг составляют х2-х4 от расходов на разработку. Охотно верю, что это близко к правде.

Вывод: прежде, чем разрабатывать, подумайте о том, как продавать продукт. В первую очередь вкладывайтесь именно в маркетинг, а разработку делайте на минимально необходимом уровне (как минимум, на начальной стадии). Появятся ресурсы - дорабатывайте продукт. Но не наоборот.

Вывод 4: нужно иметь в виду, что IT проект может быстро "сложиться"

Такое я узнал впервые и раньше, честно говоря, не задумывался. Хотя момент очевидный. Если все ваши продажи идут через сайт или просто один источник сбыта - это несёт большие риски:

если все продажи идут через SEO, можно вылететь из выдачи и перестать получать клиентов;

если продажи идут только через директ, стоимость рекламы может вырасти и больше вы не сможете так получать клиентов;

если продажи идут только через рекламу в Telegram… ну вы в курсе =)

В теории, даже домен может быть заблокирован (а для IT проект маленького масштаба домен = практически весь бизнес).

Эти риски нужно учитывать, распределять продажи по разным источникам трафика и максимально страховаться. Вышло что-то одно - потихоньку развивать что-то другое.

Повторюсь: до моего проекта с ChatGPT я вообще не думал, что проект можно легко выбить из SEO выдачи. Без фактического объяснения причин и возможности что-то исправить, чтобы вернуть позиции.

В будущем этот риски буду учитывать.

Вывод: оценивайте риски, что IT проект может закончиться из-за внезапной потери позиций, блокировки домена или ещё чего-то.

Вывод 5: не стоит реинвестировать все 100% выручки

Когда ChatGPT начал приносить деньги, первые 1-2 месяца я вкладывал всё обратно в проект. Себе ничего не оставлял, работал в ноль (только вложения вернул).

Потом опомнился и подумал: "темка" с ChatGPT может закончиться. Вдруг заявки перестанут идти, что-то случится с сайтом или платежная система решил, что перепродавать зарубежные сервисы неправильно.

И стал реинвестировать ~10%-20%, а в карман класть 80%-90% от выручки.

В итоге мой прогноз сбылся (хотя совсем не так, как я ожидал). И то, что проект завершился, не оставило все мои вложения в самом проекте.

Вывод: продавая продукт, не забывайте про свой карман. Все-таки вы не благотворительностью занимаетесь.

Вывод 6: нужно использовать все возможности, который даёт проект

Повторюсь, что развивая ChatGPT я точно осознавал, что эта "темка" рано или поздно закончится. Поэтому я рассчитывал не только на небольшой источник пассивного дохода, а и думал, как монетизировать проект другими способами.

Я дополнительно делал следующее:

рекламировал другой свой проект пользователям ChatGPT



Конверсия, понятное дело, была низкая. Но трафик шёл, было немного регистраций, немного подросло SEO;

продавал доступ к API ChatGPT частным заказчикам



Меня изредка просили сделать отдельные endpoint'ы за фиксированную оплату. Просили прямо через почту на сайте. Несколько раз вышло сделать несколько таких продаж (недорого, но всё же);

вот пишу статьи про проект



Это помогает качать личный бренд и заводить полезные знакомства (а это довольно полезная опция).

И это всё я делал и делаю, используя ресурс проекта, который, по задумке, должен был бы приносить прибыль только за подписки.

Вывод: монетизируйте проект по полной. Как финансово, так и социально.

Заключение

Надеюсь, что мои выводы окажутся полезны тем, кто работает или планирует запустить свой проект. Чтобы понять многое из написанного, мне понадобилось очень много времени и вложенных средств.

Напомню, что сейчас мой основной проект - это Telegram чат для сайта КликЧат. Подписывайтесь на меня, я частно пишу о своём опыте развития пет-проектов.

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