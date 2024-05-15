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Карина Выродова
Онлайн-кассы

Как выбрать кассу для интернет-магазина ИП

Вопрос о том, нужна ли касса для интернет-магазина для многих компаний остается открытым. Давайте разберем, кому подходит онлайн-касса и как ее выбрать.
Как выбрать кассу для интернет-магазина ИП

Что такое онлайн-касса

Онлайн-касса представляет собой кассовый аппарат, который работает через интернет и имеет фискальный накопитель. Данные о платежах с кассы передаются ОФД, который, отправляет их в налоговую службу.

Работать с онлайн-кассами необходимо, соблюдая 54-ФЗ

Выделяют основные виды онлайн-касс:

  • Стационарные: подключаются к компьютеру и работают с помощью кассового ПО.

  • Смарт-терминалы: работают на базе Android. Позволяют совершать операции на выезде за счет своей мобильности.

  • Облачные онлайн-кассы: физический кассовый аппарат находится в дата-центре, а компания подключается к нему через сеть.

Как выбрать кассу для ИМ

Для приема онлайн-платежей облачная касса для интернет-магазина является лучшим решением. Она полностью автономна, автоматически формирует электронные чеки, передает данные в ОФД и ФНС. Такая касса соответствует требованиям законодательства о кассовых аппаратах.

ИП могут не использовать кассу: 

  1. если применяется система НПД;

  2. если оплата товаров происходит через сторонние пункты выдачи или курьеров-посредников;

  3. если деньги принимаются через платежный агрегатор, который выдает чеки покупателям, а доставка товаров осуществляется курьерами-посредниками.

Если клиенты оплачивают покупки через сторонние пункты выдачи или курьеров-посредников, чек выдается соответственно курьером или сотрудником пункта выдачи. Выдавать чек покупателю необходимо по 54-ФЗ!

В случае с платежными агрегаторами, которые предоставляют чеки, использование онлайн-кассы становится необязательным. При заключении договора с такими агрегаторами следует уточнять этот вопрос.

Для приема онлайн-платежей организации необходимо подключить интернет-эквайринг, оформить договор с ОФД и зарегистрировать кассу в ФНС. Поэтому облачную онлайн-кассу чаще приобретают в аренду. Компания-арендодатель берет на себя ответственность за работу ККТ, обеспечивая стабильное подключение к интернету и техническое сопровождение. 

Следует обратить внимание также на то, предлагает ли компания-арендодатель техподдержку. Есть компании, которые решают вопросы по всей цепочке оплат, даже на стороне интернет-эквайринга.

При выборе облачной кассы опирайтесь на то:

  • какие услуги предлагает компания;

  • надежность компании, с отзывами в интернете;

  • разнообразие выбора тарифов под ваш бизнес;

  • предлагает ли компания эффективную техподдержку.

Как работает касса в интернет-магазине

Процесс продаж с использованием онлайн-кассы происходит так:

  1. Покупатель осуществляет онлайн-оплату заказа.

  2. Касса фиксирует платеж, формирует онлайн-чек и присваивает ему фискальный признак.

  3. Данные передаются ОФД, откуда чек отправляется в ФНС и клиенту.

Существует несколько способов оплаты покупок, которые может предложить интернет-магазин:

  1. Банковской картой или электронными деньгами.

  2. При получении товара.

  3. Через мессенджеры.

  4. Через мобильное приложение «Мобильный кассир».

  5. По СБП.

Электронные чеки 

Этот документ, сформированный через онлайн-кассу, проходит процесс фискализации и направляется в ФНС и клиенту. Электронный чек должен содержать обязательные реквизиты в соответствии с 54-ФЗ.

При онлайн-оплате электронный чек автоматически отправляется клиенту:

  • по электронной почте;

  • через SMS;

  • через мессенджеры по номеру телефона (например, ВКонтакте).

Автоматическое формирование чеков обеспечивается специальным сервисом, который передает данные на кассу для процесса фискализации. 

Электронный чек необходимо отправить клиенту в течении рабочих суток, иначе компания может получить штраф.

Как подключить одну кассу к ИМ

После регистрации ООО и ИП в ФНС необходимо получить ЭЦП. Заявку можно подать дистанционно через сайт соответствующей организации. После получения ЭЦП необходимо установить на рабочий компьютер специальное ПО. 

После приобретения или аренды облачной кассы следует купить фискальный накопитель.

Затем онлайн-кассу следует зарегистрировать в ФНС согласно законодательству. После регистрации организация получит карточку регистрации ККТ, которая будет доступна в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Теперь онлайн-касса для интернет-магазина работает и готова принимать платежи через интернет-эквайринг согласно 54-ФЗ.

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Карина Выродова
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Как выбрать кассу для интернет-магазина ИП

Вопрос о том, нужна ли касса для интернет-магазина для многих компаний остается открытым. Давайте разберем, кому подходит онлайн-касса и как ее выбрать.

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