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Анна Прохорова
Судебная практика по налоговым спорам

Освободили директоров от субсидиарной ответственности в споре с налоговой. Судебная практика

Завершился второй круг рассмотрения спора по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей ДЕЗ Гагаринского района. После Определения Верховного суда дело вновь прошло первую и апелляционные инстанции — в результате юристы компании NERRA защитили руководителей от субсидиарки в размере 150 млн.рублей, а также убытков на сумму 130 млн.рублей.
Освободили директоров от субсидиарной ответственности в споре с налоговой. Судебная практика

История одной субсидиарки — претензии налоговой

Налоговая инспекция провела выездную проверку ОАО «Дирекция Единого заказчика Гагаринского района» (далее — ДЕЗ Гагаринского района) за 2021–2014 гг. В результате проверки была выявлена схема по занижению налога на прибыль и НДС путем создания фиктивного документооборота и списания на затраты расходов по работам (услугам) по заключенным с техническими контрагентами договорам на работы (услуги), которые выполнялись собственными силами ДЕЗ. В итоге обществу были начислены недоимка в 72,5 млн руб., пени на сумму свыше 20 млн руб. и штраф в 8,9 млн руб.

ДЕЗ самостоятельно пыталось обжаловать решение налоговиков в судебном порядке, но проиграло дело № А40-127481/2017. В дальнейшем в отношении ДЕЗ также проводились камеральные проверки, в результате был доначислен НДС за первый-третий кварталы 2015 г. на сумму более 22,9 млн.рублей.

Процедура банкротства ДЕЗ

В августе 2020 года по заявлению налогового органа было возбуждено дело о банкротстве. Конкурсный управляющий ДЕЗ подал заявление о привлечении единственного акционера ДЕЗ в лице Департамента имущества г. Москвы, а также бывших руководителей организации Владимира Рослевича, Игоря Мартынова и Ольги Толкачёвой к субсидиарной ответственности.

Борьба юристов по защите от субсидиарки

Для сопровождения спора одним из ответчиков были привлечены юристы компании NERRA. Остальным ответчикам повезло, так как в конце долгой борьбы нам удалось одержать победу, но обо всем по-порядку.

Суд первой инстанции привлек всех троих последовательно сменявших друг друга генеральных директоров к субсидиарной ответственности солидарно. Размер субсидиарки - более 150 млн.рублей. Согласилась с первой инстанцией и апелляция. Таким образом, суды признали доказанность презумпции доведения должника до банкротства совместными действиями генеральных директоров (КДЛ), поскольку размер включенных в реестр кредиторов должника требований налогового органа по основной задолженности, которая возникла из-за совершения должником налогового правонарушения, превышает 50% от общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме долга (97,01%).

Кассация проверила решения судов первой и апелляционных инстанций в части привлечения генеральных директоров к субсидиарной ответственности и оставила их без изменения.

Верховный Суд решил иначе

Юристы не сдавались и направили жалобу в Верховный Суд. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС напомнила, что в исследуемый налоговым органом в рамках выездной проверки период и вплоть до возбуждения дела о банкротстве сначала в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, а затем в п. 1 ст. 61.11 содержались нормы о субсидиарной ответственности КДЛ по основанию невозможности удовлетворения требований кредиторов из-за их виновного поведения, не отвечающего критериям добросовестности и разумности.

То есть по мнению Верховного Суда нижестоящим судам необходимо было изучить причины несостоятельности должника, а стороне — доказать именно недобросовестность действий ответчиков, исключая влияние иных объективных причин ухудшения финансового положения должника.

Таким образом, истцам нужно было подтвердить презумпцию о том, что ответчики виновны, а на ответчика перекладывается бремя доказывания отсутствия своей вины.

Важно: в суде первой инстанции ответчиками приводились доводы со ссылками на конкретные доказательства, подтверждающие, что объективной причиной банкротства должника послужило не привлечение его к ответственности за налоговое правонарушение, а создание в июне 2015 г. единственным акционером общества нового юрлица (ГБУ г. Москвы «Жилищник Гагаринского района») с переводом на него значительной части активов и деятельности должника. Ответчики также сообщали суду, что по состоянию на 2014 г. активы должника составляли 189 млн руб., а в 2016 г. они уменьшились более чем вдвое. Ольга Толкачёва также обращала внимание, что исходя из финансового анализа конкурсного управляющего за период с конца 2016 г. по конец 2019 г. деятельность должника стала убыточной лишь с 2018 г. Также в суде привлекаемые к субсидиарной ответственности бывшие генеральные директоры пояснили, что при сохранении имущества ДЕЗ имел реальную возможность погасить требования налоговой, но ни одна инстанция до Верховного Суда на эти доводы внимания не обратила.

Особенно важно: Верховный Суд напомнил, что, если несколько КДЛ действовали независимо и действий каждого из них, существенно повлиявших на положение должника, было недостаточно для наступления объективного банкротства, но в совокупности их действия привели к банкротству должника, эти лица подлежат привлечению к субсидиарной ответственности в долях. И это одно из первых Постановлений Верховного Суда, в котором отмечено, что нужно выделять долевую ответственность в субсидиарке, а не привлекать всех солидарно.

«В отсутствие доказательств соучастия ответчиков в реализации единого намерения по неправомерному получению должником налоговой выгоды у судов не имелось правовых оснований для возложения на них субсидиарной ответственности в солидарном порядке без выяснения роли каждого и причиненного непосредственно им ущерба», — подчеркнул ВС.

Рассмотрение дела на новом круге. Защитили и от субсидиарной ответственности, и от убытков

В результате повторного рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций не найдены основания как для взыскания с контролирующих должника лиц 150 000 000,00 рублей в виде субсидиарной ответственности, так и 130 000 000,00 рублей доначисленного НДС, налога на прибыль, пеней и штрафов в виде убытков.

Данный спор очень важен для правоприменительной практики привлечения к субсидиарной ответственности руководителей не только бюджетных структур, но и обычных хозяйственных обществ, в том числе на основании решений по результатам налоговой проверки.

В рамках указанного спора также удалось доказать и отсутствие самого факта причинения должнику убытков, опровергнуты выводы камеральной налоговой проверки, признанной обоснованной Верховным Судом Российской Федерации при рассмотрении искового заявления налогового органа в 2019 году с участием последующего генерального директора должника.

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