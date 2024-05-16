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Однодневки

Критерии однодневок № 14. Высокий уровень риска

Настало время пугать новыми критериями однодневок, которые могут быть обнаружены у вашего контрагента. При наличии этих критериев категорически не рекомендуется состоять с данной фирмой в финансово-хозяйственных отношения. Во избежание случаев, когда от нее подцепляются проблемы в виде мероприятий налогового контроля.
Критерии однодневок № 14. Высокий уровень риска

Критерий № 30. «Наличие сведений о дисквалификации руководителя». Важным фактором при наличии данного критерия будет дата дисквалификации и причина оной. Давайте рассмотрим два варианта. Первый, вы получили от поставщика реквизиты фирмы которая будет осуществлять вам отгрузку. Посмотрели в любой информационный ресурс по проверке контрагента и увидели у руководителя приписку, что он дисквалифицирован. Конкретнее о причинах можно узнать на сайте ФНС

Это значит, что он не может исполнять свои обязанности. Причины дисквалификации могут быть разные: дважды подал недостоверные сведения (к примеру, по адресу местонахождения компании), нарушил трудовое законодательство (повторно) и т.п. По умолчанию работать с такой фирмой не стоит, но может так получиться, что надо. Если другого директора еще не назначили, то работа с этой фирмой — глупый поступок. Если назначили, то надо смотреть, чтобы даты подписания документов не попадали на момент дисквалификации.

Второй вариант заключается в том, что дисквалификацию директор получил уже после взаимодействия с вашей компанией. Ничего хорошего в этом нет, но и криминал как бы отсутствует. Лучше, конечно, проверить через сайт налоговой или в нашем ресурсе, что бы удостовериться, что других критериев однодневки нет. И опять же проверьте даты. В любом случае поработайте над легендой взаимоотношений, доказательствами реальности сделок и проявленной коммерческой осмотрительностью.

Критерий 31. «Наличие сведений о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации». Данный критерий аналогичен критерию № 28, который мы рассматривали ранее, только отказ от директорства в силу каких-то причин произошел не в налоговой, а в суде. Раз критерий аналогичен, значит и рекомендации аналогичны.

Конечно данный критерий является признаком нереальности осуществления финансово-хозяйственной деятельности, но практика показывает, что есть такие директора, которые чтобы избежать ответственности за собственные налоговые махинации отказываются от руководства.

На следующей неделе мы продолжим знакомить вас с признаками нереальности деятельности в связи с наличием негатива в отношении директора.

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Однодневки

Критерии однодневок № 14. Высокий уровень риска

Настало время пугать новыми критериями однодневок, которые могут быть обнаружены у вашего контрагента. При наличии этих критериев категорически не рекомендуется состоять с данной фирмой в финансово-хозяйственных отношения. Во избежание случаев, когда от нее подцепляются проблемы в виде мероприятий налогового контроля.

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