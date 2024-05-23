Сами с усами: не глупее паровоза. Про критические ошибки во время проверки

Нередко логика, вынесенная в заголовок, завершает наши встречи с частью подписчиков, которые обращаются к нам со своими проблемами. Оно и понятно: многие руководители и их бухгалтеры разменяли не первый десяток лет в бизнесе. И никого уже особо не напугать вызовом в налоговую или требованием о представлении документов.

Но есть разница между бизнесменом, который каждый день занимается своими производственными проблемами, и налоговым консультантом, который также каждый день делает свою работу.

Просто мы ежедневно оттачиваем мастерство (красиво сказал, да?) на требованиях и вызовах, а бизнесмен максимум к этой теме возвращается раз в квартал. К чему я рассказываю прописные истины? К тому, что у меня свежий кейс (так и сроднился с этим словом, а пару лет назад коробило от него).

На прошлой неделе к нам обратился подписчик с просьбой оценить возможность написания возражения на акт камеральной проверки. Не проблема, но оказалось, что ранее мы уже общались по этой же проверке. Тогда она только начиналась, просто была нестандартной с точки зрения директора. Уж слишком азартно взялись налоговики за дело: и требования выставили, и контрагентам зеркальные запросы отправили, и вызвали в налоговую для дачи пояснений.

Взаимодействия в прошлый раз не получилось, так как бухгалтер убедил директора: «Да ты успокойся, я тебе говорю! Я сто раз так делала». Ну что ж, «хозяин — барин», его решение — его риски. Да и нам навязываться не с руки: у нас есть много историй, где отсутствие взаимопонимания и общей цели между бухгалтером и нашими консультантами приводили к недовольству друг другом.

Но вернемся к акту. Читаю его и обнаруживаю три критические ошибки, которые мы бы гарантированно не допустили, если бы сотрудничество «срослось». Сейчас прямо вижу скепсис у части подписчиков: «все вы задним числом умные». Но я и не говорю, что акта не было бы, я просто точно знаю, что именно такие ошибки мы бы не совершили.

Первое. Директор вместе с бухгалтером пошли «на комиссию». Год назад я проводил практикум и относил этот «поступок» к одной из критических ошибок бизнеса. Именно так и получилось. Вместо дачи пояснений они получили по повестке, были разведены в разные кабинеты и допрошены «с пристрастием»: более 60 вопросов каждому. И проблема даже не в том, что часть конкретных вопросов осталась без ответа, а в том, что некоторые показания прямо противоречили друг другу. И потом установленным фактам.

Я в свое время опписался (с ударением на А) о том, что лучше самим на комиссии не ходить. И квалифицированно информацию не соберешь, и можно попасть в ситуацию, которую я сейчас рассказываю. Но конечно же, «он это пишет, чтобы бабла срубить по-легкому». А если уж идет директор, то должен быть подготовлен, в том числе к жесткому допросу. А не это вот.

Второе. По требованиям представили документы. Все, которые истребовали. И получили два прекрасных аргумента в акт: «Визуально подписи руководителя контрагента на учредительных документах отличаются от подписей на первичных документах. Также подписи на различных документах визуально отличаются друг от друга». «По номенклатуре или группам товаров, поставленных в адрес Общества, оплата со счета контрагента не осуществлялась».

Зачем вообще подали документы? Я это у бухгалтера узнать не смогу, так как она «сошла с дистанции» ближе к концу проверки. Причины не знаю, но могу представить. Кто мешал документы, если они вдруг понадобятся, представить на апелляционной стадии? Риторический вопрос.

Третье. Не сформировали комплект должной осмотрительности. Не то чтобы было уже поздно. Но о том, что осмотрительность при выборе контрагента не проявлена, уже написано в акте. По мне так странно, если понимаешь, что «пахнет жареным», не обложиться максимально бумагами.

Вот такие ошибки. Ценой в несколько миллионов.

А вы «экономите» на налоговых консультантах?

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