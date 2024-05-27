Рубрика «А как у них?» Налогообложение в Португалии

Родина Криштиану Роналду, портвейна, солнечная и теплая страна, которая омывается Атлантическим океаном, а также страна народных песен — фаду.

Налоговое законодательство Португалии регулируется отдельными законами — Кодексами (например, Кодекс подоходного налога населения). Кстати, группы налогов (их в Португалии 4) закреплены в Конституции государства.

Налоговая система имеет два уровня: государственный и региональный.

Головной контролирующий орган — Португальское налоговое и таможенное управление.

В Португалии рассматривается три территории для налогообложения: материковая Португалия, Мадейра, Азорские острова. В каждой такой зоне свои ставки, мы рассмотрим материковую Португалию.

Подоходный налог для физлиц в Португалии имеет прогрессивную шкалу в зависимости от размера дохода, ставки налога варьируются от 13,25% до 48%. Налоговыми агентами являются работодатели, однако, это не освобождает резидентов от подачи деклараций по подоходному налогу.

Также данный налог можно снизить на вычеты по 13 категориям расходов, а также получить что-то вроде социального вычета за имеющихся детей.

Для физлиц-нерезидентов ставка фиксированная — 25%. Статус резидентства определяется аналогично российскому.

Есть спецрежим для новых резидентов, он позволяет платить подоходный налог в течение 10 лет по фиксированной ставке — 20%.

Социальный налог платят физлица в размере 11% от дохода по найму.

Компании-работодатели же осуществляют социальные взносы по двум ставкам:

коммерческие — 23,75%;

некоммерческие или государственные — 22,3%.

Налог на прирост капитала, ставка фиксированная — 28% для всех (ФЛ и ЮЛ). Как пример: продажа недвижимости или акций.

Налог на дивиденды, проценты, роялти тоже 28% для всех.

Также в Португалии имеется Гербовый сбор. Он уплачивается при покупке недвижимости (0,8%), при продаже бизнеса или долей в нем (5%), при дарении и наследовании (10%).

Помимо перечисленных налогов есть муниципальный налог на недвижимость (от стоимости недвижимости):

недвижимость в городах по ставкам 0,3-0,5%;

недвижимость в сельской местности – 0,8%.

Еще есть налог на переход права собственности, который уплачивают при покупке недвижимости. Ставка для нежилой недвижимости — 6,5%, для недвижимости в сельской местности — 5%, ставка для жилой недвижимости в городах зависит от суммы сделки и является прогрессивной — 0-8%.

Итого при покупке недвижимости вы платите налог на переход права собственности и гербовый сбор, а продавец еще платит налог с прироста капитала.

Ну а теперь о компаниях.

Подоходный налог для ЮЛ облагается по ставке 21%. Но есть интересная льгота: первые 25 000 евро (2,5 млн. руб.) облагаются по ставке 17%.

В данном налоге есть тоже прогрессивная шкала — если доход компании превысил 1 500 000 евро (147 млн. руб.), то будет взиматься дополнительный налог:

от 1,5 млн. евро до 7,5 млн. евро (735 млн. руб.) ставка 3%;

от 7,5 млн. евро до 35 млн. евро (3 430 млн. руб.) ставка 5%;

от 35 млн. евро ставка 9%.

Иностранные компании по отношению к Португалии платят налог в размере 25%.

НДС имеет различные ставки: 6% (продукты питания, медтовары, сельхозтовары, транспортные услуги и т.п.), 13% (общепит, музыкальные инструменты, сельхозинвентарь, поставка электроэнергии и проч.) и 23% (на все остальные товары, которые не в списках по другим ставкам).

Конечно же Португалия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с 81 государством, в том числе и с Россией.

На данной ноте обзор налоговой системы Португалии мы заканчиваем, есть интересные налоги и ставки, есть те, которые для нас высоки и непривычны, но также и нет тех налогов, которые мы обычно платим у себя в государстве.

Мир большой и интересный и мы непременно рассмотрим налогообложение других стран в скором времени.

А Вы бы хотели систему налогообложения как в Португалии?



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