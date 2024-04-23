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Юлия Малыгина
Банки

Как не остаться без счета в ОАЭ

В своей профессиональной деятельности я регулярно сталкиваюсь с процедурами комплаенса как для физических, так и для юридических лиц.
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Как не остаться без счета в ОАЭ

Бесспорно, текущую ситуацию с банками и счетами в ОАЭ простой не назовешь, однако, в целом тенденции совсем не так ужасны, как их рисуют многие: нет никакого массового закрытия счетов и беспричинных проверок русских компаний.

Здесь стоить отметить, что каждый кейс индивидуален, однако есть ряд основных аспектов, на которые я бы хотела обратить ваше внимание:

💼 Цель/причина комплаенса

Многое зависит от цели/причины проведения комплаенса. Например, он может быть связан с открытием банковского счета или с проверкой отдельных операций. Это только некоторые из возможных причин, я бы сказала, наиболее распространенные (на деле их значительно больше).

Причина комплаенса напрямую влияет на сроки его проведения, перечень запрашиваемой  информации, а также сам процесс.

Однако, вне зависимости от конечной цели, комплаенс будет одинакового дотошным. Поэтому, получая все новые и новые уточняющие вопросы, не стоит думать, что к вашей компании предвзятое отношение. Система одинаково работает для всех.

Просто будьте готовы, что банк будет проверять вас до тех пор, пока не убедится в чистоте ваших операций, прозрачности транзакций и легальности денежных средств.

🔍 Процедура комплаенса

Во-первых, настоятельно рекомендую не игнорировать запросы банка и регулярно отслеживать почту и мессенджеры, зарегистрированные в банке.

Почему это важно? Потому что официальные запросы банка направляются именно туда. Однако, как показывает практика, этот пункт очень часто игнорируется и компании узнают о проверке, когда аккаунт уже заблокирован.

Во-вторых, строго следуйте запросу банка. Внимательно прочитайте его, а еще лучше, дайте прочитать юристу, который в этом что-то понимает. Профессионал сразу разберется, что от вас хочет банк и какова причина проверки.

Отвечайте именно на те вопросы, которые вам задает банк. Зачастую, не разобравшись в вопросе, проверяемый начинает писать обо всем, но только не о том, что спрашивает банк. И как следствие, процедура проверки затягивается и усложняется.

📑 Документы

Подготавливая документы по запросу, руководствуйтесь тем же правилом - не давайте то, чего у вас не просили, а то что просили тщательно проверяйте.

Предоставляемые документы должны биться между собой (например, по суммам, датам и прочим данным), соответствовать зарегистрированным видам деятельности (например, если вы графический дизайнер, не стоит направлять в банк договоры, где вы осуществляете IT консалтинг) и так далее.

Кроме того, важно, чтобы документы были переведены на английский. 

🔒 Последствия

Итак, какие же последствия могут возникнуть в случае непредоставления/несвоевременного или неполного предоставления информации по запросу банка?

Ну во-первых, сразу ваш счет никто не закроет. Прежде всего, он будет заблокирован. Явление это неприятное, но обратимое, хотя и не быстрое (быстрее было бы пройти комплаенс). 

Разблокировку аккаунта, на мой взгляд, также лучше доверить профессионалу, а не заниматься самодеятельностью, так как в противном случае, вы рискуете и вовсе остаться без счета.

Я надеюсь, что этот пост был вам полезен, поэтому не забывайте ставить ваши реакции 🔥👍🏻❤️, это очень помогает моему каналу развиваться, а меня мотивирует на новые посты.

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