Поверка контрагентов в 1С работает по-новому

Система СПАРК является бесспорным лидером на рынке информационно-аналитических систем о компаниях по данным рейтингового агентства RAEX и используется для проверки благонадежности партнеров 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2016 году фирма 1С и Интерфакс выпустили совместный продукт 1СПАРК Риски.

Сервис 1СПАРК Риски использует данные из системы СПАРК, встроен в программы 1С и недорого стоит. Таким образом, возможности премиум-системы проверки благонадежности контрагентов для крупных компаний стали доступны абсолютному большинству пользователей программ 1С.

Уникальным преимуществом сервиса 1СПАРК Риски является то, что он помогает пользователям программ 1С «по месту», непосредственно в программе. Индексы отображаются в карточке контрагента, при формировании платежного поручения, в отчетах по дебиторской задолженности и т. д.

Мониторинг помогает следить за важными изменениями у контрагентов: ликвидации, реорганизации, смене руководителя, адреса, учредителей и т. п. Бизнес-справку с электронной подписью Интерфакс также можно заказать прямо из программы и использовать для быстрой проверки контрагента по основным признакам хозяйственной деятельности за последние 12 месяцев.

С момента выпуска сервис постоянно развивался: совершенствовалась система расчета индексов и мониторинга, по пожеланиям пользователей менялся состав и вид бизнес-справки. В начале апреля 2021 года в сервис была добавлена информация об индивидуальных предпринимателях.

С 4 июня у пользователей тарифа 1СПАРК Риски появилась возможность получить еще больше информации по контрагентам. В программу 1С:Бухгалтерия предприятия начиная с версии 3.0.94.17 встроен переход в карточку организации в веб-версии СПАРК Интерфакс.

СПАРК анализирует доступные сведения по юридическим и физическим лицам более чем из 200 источников данных. На главной странице карточки юридического или физического лица в СПАРК пользователям 1С, при наличии данных в источнике, будет доступна ключевая информация по компании или персоне, а также показатели, требующие повышенного внимания:

Основные реквизиты компании;

Контактные сведения;

Текущий статус (действующее, в стадии ликвидации, недействующее, в стадии банкротства и др.);

Индексы СПАРК (Сводный риск, ИПД, ИДО, ИФР);

Факторы риска и факторы, требующие внимания (Система анализирует всю доступную информацию о контрагенте и оповещает пользователя о наиболее значимых, рисковых событиях — более 50 готовых параметров);

Вхождение компании/персоны в реестры, в том числе негативные;

Признаки финансово-хозяйственной деятельности компании или ИП за 12 месяцев;

Ключевые финансовые показатели и численность персонала.

Более подробная информация будет представлена в соответствующих разделах карточки:

Общая информация

Регистрационные и контактные сведения (регистрационные коды, телефоны, сайты и домены, адрес);

История изменений;

Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (актуальные или выписки на определенную дату);

Виды деятельности.

Структура компании

Структура собственников и дочерних компаний и анализ взаимосвязей;

Сведения об обособленных подразделениях и представительствах.

Деятельность компании

Сведения о наличии у компании или персоны залогов, лизинга, факторинга, исполнительных производств, гарантий и др.;

Анализ судебной практики (Арбитражные суды и суды общей юрисдикции);

Информация из узкоспециализированных отраслевых источников для оценки «признаков жизни» и легальности бизнеса;

Новости и сообщения СМИ;

Сведения об участии компании в качестве заказчика/поставщика государственных закупок.

Финансовая информация

Ежегодная бухгалтерская отчетность организаций;

Ежеквартальная отчетность эмитентов;

Финансовая отчетность банков и страховых компаний.

Финансовый анализ

Аналитические данные и оценка финансового состояния компании, рассчитанные на основе информации годовой бухгалтерской отчетности компании (динамика, графики, готовые выводы).

В карточках физических лиц реализован функционал автоматической проверки наличия персоны в реестре плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые).

В систему СПАРК можно перейти только из программы 1С. На примере «1С:Бухгалтерия предприятия», в карточке контрагента можно нажать кнопку «Веб-версия СПАРК» и карточка контрагента будет открыта в веб-браузере, который выбран по умолчанию в системе пользователя (Google Chrome, Mozilla Firefox и т.д.).

Тарифы и цены

Тариф «1СПАРК Риски » был расширен, теперь в него включены:

Индексы по всем компаниям в программах 1С;

Мониторинг событий по всем компаниям в программах 1С;

Бизнес-справки по 150 компаниям;

Карточки в веб-версии СПАРК по 150 компаниям.

Возможность перехода в карточку организации в СПАРКе по 150 контрагентам включена во все тарифы «1СПАРК Риски », в том числе и в тарифы, которые уже действуют.

Использование бизнес-справок не зависит от использования карточек контрагентов, как и наоборот. То есть бизнес-справки можно получать по одному списку компаний, при этом открывать карточки в веб-версии СПАРК можно по другим компаниям из программы 1С.

При продлении лицензии «1СПАРК Риски » и после окончания предыдущей, пользователю начисляется бонус в 150 компаний, по которым он может переходить в карточки СПАРК. Для получения бонуса необходимо продлить лицензию в течение месяца, после окончания предыдущей лицензии «1СПАРК Риски ». При своевременном продлении бонус в 150 компаний, по которым можно получать карточки СПАРК, начисляется за каждую предыдущую закончившуюся лицензию «1СПАРК Риски ».

Всем пользователям, у которых уже есть бонусы за своевременное продление «1СПАРК Риски », начислено дополнительное количество карточек СПАРК, равное количеству начисленных ранее бонусных бизнес-справок за продление.

В составе тарифа «1СПАРК Риски» не произошло изменений и пользователям доступны:

Индексы по всем компаниям в программах 1С;

Мониторинг событий по всем компаниям в программах 1С.

Чтобы оценить новые возможности сервиса 1СПАРК Риски, все пользователи 1С могут получить тестовый доступ к сервису, даже если раньше им уже воспользовались. Тестовый период предоставляется на 7 дней и в него входит:

Индексы СПАРК по всем контрагентам;

Мониторинг всех контрагентов;

Неограниченное количество справок по 5 контрагентам;

Карточки в веб-версии СПАРК по 5 контрагентам.