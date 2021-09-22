Маркировка молочной продукции: что нужно знать в 2021 году

Электронная маркировка позволяет отследить путь каждой единицы продукции от производства на заводе и до момента продажи конечному потребителю. Все сведения о товаре, в том числе, о смене собственника, передаются в национальную систему мониторинга. Далее расскажем подробнее, что это означает, нужно ли участвовать общепиту и цели данного нововведения.

Что значит маркировка молочной продукции

Вслед за ярлыками БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и СЗМЖ (содержит заменитель молочного жира) молочная отрасль подверглась новым изменениям. Цифровая маркировка молочной продукции средствами идентификации подразумевает нанесение на упаковку или на крышку ПЭТ-бутылки специального криптокода в формате DataMatrix. Это уникальный цифровой код, его повторение исключено. Метка может быть напечатана на наклеиваемой этикетке или упаковке товара. Новая система не дублирует ВЕТ ИС «Меркурий», а контролирует всю цепочку движения для исключения продажи контрафакта потребителю.

Производители, импортеры, оптовые продавцы, розничные магазины, заведения общественного питания, приобретающие продукцию для использования при приготовлении блюд, должны быть зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК» и иметь доступ к личному кабинету. Это обеспечивает прослеживаемость и мониторинг движения. Забегая вперед ответим на вопрос о том с какого числа начнется маркировка молока — она начинается с 1 сентября 2021. Об этом расскажем более подробно дальше.

Цель маркировки

«Молочка» (особенно сыры и творог), реализуемая на отечественном рынке, очень часто оказывается поддельной. По данным Россельхознадзора в 2020 году свыше 16% молока и молочных продуктов из числа исследованных проб не соответствовали заявленному изготовителем качеству и с нарушением технологии производства.

Молочный жир заменяют растительным, натуральное молоко — сухим. Также добавляют опасные консерванты, загустители, антибиотики, крахмал, мел, соду и так далее. Кроме того, нелегальная продукция часто производится в антисанитарных условиях и без соблюдения температурных режимов. Фейковые продукты угрожают жизни и здоровью покупателей, он может содержать бактерии возбудители болезней желудочно-кишечного тракта.

Электронная маркировка молочной продукции призвана защитить покупателей от поддельной и суррогатной; предпринимателей от нечестной конкуренции, и для вывода из тени недобросовестных налогоплательщиков. Каждый человек может получить информацию о товаре и производителе, просто отсканировав изделие через приложение «Честный Знак».

1 этап передачи сведений:

Сыры и мороженое (ТН ВЭД 0406, 2105 00):

Производителям об обороте с 1 июня 2021;

Участники оптовой и розничной торговли о выводе из оборота путем розничной продажи с 20 января и 1 июня 2022 со сроком хранения менее 40 дней и свыше сорока соответственно.

2 этап передачи сведений:

Товары подпадающие под коды ТН ВЭД: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0.

Со сроком хранения более 40 суток:

Производителям об обороте с 1 сентября 2021;

Участники оптовой и розничной торговли о выводе из оборота с 1 июня 2022.

Со сроком хранения до 40 суток включительно:

Производителям об обороте с 1 декабря 2021;

Участники оптовой и розничной торговли о выводе из оборота с 20 января 2022.

Важно! На 1-ом и 2-ом этапе фермерским хозяйствам, которые самостоятельно осуществляют розничную продажу собственной молочной продукции, не обязательно передавать сведения об обороте вплоть до 1 декабря 2022.

Со вступлением в силу дат обязательной маркировки молочной продукции допускается оборот и вывод из оборота немаркированной продукции по окончанию срока годности товара.

Остальные этапы:

С 1 сентября 2022 года для оптового и розничного звена вводится объемно-артикульный учет.

С 1 декабря 2022 года маркировка становится обязательной для фермеров при продаже через собственную розницу и прямых продажах.

С 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней.

Маркировка молочной продукции не распространяется на:

продукцию, не входящую в перечень обязательной маркировки;

продукцию, помещаемую под таможенные процедуры в целях ее вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза;

молочную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию или произведенную на территории Российской Федерации участниками оборота молочной продукции в качестве рекламных, маркетинговых образцов, не предназначенных для реализации (продажи);

молочную продукцию, масса нетто которой составляет 30 граммов и менее;

молочную продукцию, приобретенную по сделке, сведения о которой составляют государственную тайну, при ее транспортировке участником такой сделки по территории Российской Федерации;

детское питание для детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание.

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