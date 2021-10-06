Курсы для кадровика в Центре сертифицированного обучения 1С:Апрель Софт: что выбрать

В ЦСО 1С:Апрель Софт проходят занятия и для новичков и для продвинутых пользователей, которые хотят глубже разобраться в тонкостях работы в программе. Важно не только знать инструменты программы, но и уметь им эффективно ими пользоваться.

Для полноценного кадрового учета и расчета зарплаты многие компании используют специализированную программу 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (1С:ЗУП). Грамотное использование инструментов программы позволяет облегчить рутинные действия кадровика, а корректная работа с документами позволит избежать лишних ошибок. Кроме того, если специалист знает, как строить отчеты в программе, он получает быстрый доступ к необходимой информации из базы.

В ЦСО 1С:Апрель Софт проходят занятия и для новичков и для продвинутых пользователей, которые хотят глубже разобраться в тонкостях работы в программе. Важно не только знать инструменты программы, но и уметь им эффективно ими пользоваться.

Для тех, кто только начинает свой профессиональный путь, важно получить четкую и понятную теоретическую базу и научиться азам работы в 1С:ЗУП. В этом поможет сертифицированный курс специально для начинающих «Теория и практика расчета заработной платы в 1С:Предприятие 8». Особое внимание преподаватель уделяет изучению теории, знакомству с нормативной базой, инструментарию 1С:ЗУП. А на практических занятиях можно закрепить полученные знания.

Для тех, кто уже имеет опыт работы с программой (например, работал в предыдущих версиях) или хочет продолжить свое дальнейшее образование, подойдут следующие курсы 1C:

«1С:Предприятие 8. Использование конфигурации «Зарплата и Управление Персоналом» . На занятиях разбираются понятные практические примеры, а слушатели учатся вести основной кадровый документооборот, работать со справочниками, грамотному расчету зарплаты и тд. Преподаватель всегда ответит на ваши вопросы или объяснит сложные моменты.

. На занятиях разбираются понятные практические примеры, а слушатели учатся вести основной кадровый документооборот, работать со справочниками, грамотному расчету зарплаты и тд. Преподаватель всегда ответит на ваши вопросы или объяснит сложные моменты. «Кадровый учет в «1С:Зарплата и Управление Персоналом» — слушатели знакомятся с объектами подсистемами учета и их объектами и узнают, как можно настроить программу под конкретное предприятие, учатся работать с кадровыми документами. После курса пользователь может самостоятельно и корректно заполнять справочники программы, работать с документами, вовремя находить и исправлять возможные ошибки. У учащегося формируется понимание работы в целом, а также как максимально можно использовать возможности программы в части кадрового учета.

Обучаясь на специализированных курсах по кадровому учету, специалист получает не только новые знания, но и практические навыки работы в программе 1С:ЗУП, которые помогают экономить ценное рабочее время при проведении ежедневных операций и эффективно использовать имеющийся функционал программы.

После прохождения любого из предложенных курсов выдается свидетельство фирмы 1С, которое можно использовать в своем резюме. При трудоустройстве знание программы 1С считается весомым преимуществом.

Курсы ведут сертифицированные преподаватели, которые найдут подход к любому слушателю. Также вы можете выбрать для себя удобный формат обучения: очно или оффлайн. Обучение проходит в последней версии 1С:ЗУП, поэтому вы получаете актуальную информацию.

Станьте востребованным квалифицированным специалистом по кадровому учету вместе с 1С:Апрель Софт!