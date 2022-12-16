Как бухгалтеру платить налоги в 2023 году

Изменения с 2023 года

С 1 января 2023 года начинают действовать изменения, внесенные в НК законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

В ч. 12 ст. 4 закона № 263-ФЗ указано, что:

«В течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов могут представляться в налоговые органы в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, на основании которых налоговые органы могут однозначно определить принадлежность денежных средств к источнику доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, срок уплаты и иные реквизиты, необходимые для определения соответствующей обязанности (далее в настоящей статье – распоряжения на перевод денежных средств)».

Также Минфин в своем письме от 22.09.2022 № 21-01-09/92156 разъяснил, что пока не введут новые правила заполнения платежек платить налоги следует по старым правилам. Действующие правила прописаны в приказе Минфина от 12.11.2013 № 107н.

То есть можно, как и раньше, делать платежки вместо уведомления, но как всегда есть «но».

Дьявол кроется в деталях

В 2023 году в качестве уведомлений могут служить платежки на перечисление налогов и взносов, но только до тех пор, пока налогоплательщик не предоставит в налоговую уведомление об исчисленных суммах налогов и сборов. С момента предоставления уведомления предоставлять можно будет только их (ч. 12, 13, 14 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

А если в платежке будет обнаружена ошибка, то исправить ее можно в 2023 году только подав уведомление.

То есть как только проходит ошибочное платежное поручение на оплату налогов или взносов – имейте в виду, вы сразу «попадаете» на новый порядок, так что такие платежи нужно будет проверять перед отправкой еще тщательнее, чем раньше.

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Нюансы

Всё-таки в 2023 году будут свои особенности по уплате налогов даже через платежные поручения.

Во-первых, по сути не налог уплачивается платежным поручением, а уведомление подается в виде распоряжения на перевод денежных средств (платежного поручения). То есть в платежке в качестве назначения платежа следует указывать «Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховым взносам в виде распоряжения на перевод денежных средств на уплату платежей в бюджетную систему РФ».

Во-вторых, меняются реквизиты получателя платежа. Обратите внимание, платить мы будем налоги и взносы в «Управление Федерального Казначейства по Тульской области» вне зависимости от того, в каком регионе находится ваша компания и какой уплачивается налог.

В-третьих, даты уплаты налогов действуют новые вне зависимости от того, каким способом эти налоги (взносы) уплачиваются.

В-четвертых, если платите платежкой, то не забудьте указать верные КБК и ОКТМО по налогу.

Также в ближайшее время стоит ожидать внесения изменений в приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н, в котором прописаны действующие правила заполнения платежек. Поправки выйдут до конца 2022 года, документ находится сейчас на финальной стадии.

По обновленной версии приказа в платежках, которые в 2023 году можно использовать в качестве уведомления по ЕНП, будет предусмотрен статус плательщика 02. Так налоговая будет понимать, что платежка служит уведомлением.

Помимо этого временно нужно будет указывать КПП плательщика, пока перестраиваются программы ЦБ.

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Если все-таки «попали» на ЕНП

Обратите внимание, что на данный момент форма уведомления для оплаты налогов по новой системе приведена в приказе ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Были предыдущие версии, но утратили силу, в неё не вступив. Пока следует пользоваться именно этим документом.

Через ЕНП исполняются обязанности по уплате большинства налогов (ст. 11.3, ст. 45 НК), но есть исключения.

Некоторые платежи, как и прежде, будут уплачиваться отдельными платежными поручениями вне зависимости от перехода на ЕНП:

НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту;

госпошлина, в отношении которой судом не выдан исполнительный документ;

взносы на травматизм (закон от 27.07.1998 № 125-ФЗ).

Сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов можно будет уплачивать на выбор по новым или по прежним правилам.

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Подведем итоги:

В 2023 году платим налоги одним из трех способов:

прежним – платежками с наименованием налога и прочих реквизитов – подходит только для исключений, на которые не действует ЕНП;

новым – через уведомление – оплачиваем все налоговые платежи, которые не попадают под исключения, в том числе авансы, штрафы, пени и т.д.

переходным – платежными поручениями, но с особенностями ЕНП.

Что хорошего осталось от старого:

можно возвращать переплату и зачитывать её в счет налоговых обязательств;

дата оплаты переносится на ближайший рабочий день, если она выпала на выходной или праздник;

можно оплачивать налоги за третье лицо, а также третье лицо может оплатить налог за вас. Тут важно, чтобы при перечислении денег был указан ИНН того налогоплательщика, за которого совершается платеж.

И помните, налоги уплачиваются только в безналичной форме.

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