Вычеты, проверки и опасные контрагенты: судебная практика по необоснованной налоговой выгоде

Налоговики «любят» технические компании и их контрагентов. Как налоговики определяют размер действительных налоговых обязательств, если в своей работе кто-то из налогоплательщиков использовал «техничку»?

Важное замечание

ФНС подчеркивает, специально для подчиненных: выявленная необоснованная налоговая выгода не предполагает немедленного доначисления налогов в более высоком размере (письмо от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450).

Ведь в таком случае фактически налагаются санкции, что незаконно, и судами не поддерживается (см., в частности, определения ВС от 05.04.2018 № 305-КГ17-20231, от 06.03.2018 № 304-КГ17-8961, от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085).

Доначисление может иметь место, но лишь на те суммы, которые налогоплательщик должен был бы заплатить, если бы не злоупотребил правом. Но в любом случае налоговики обязаны определить действительное налоговое обязательство.

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Применение «техничек»

Если налогоплательщик в состоянии представить обосновывающие фактические расходы по прибыли сведения или документы (или такие документы и сведения имеются у налоговиков), то он может учесть эти расходы и тогда, когда доказано применение им технических компаний. Налоговики при этом не вправе применить расчетный способ определения суммы налога.

Ранее ВС, рассматривая дело, в котором налогоплательщик привлекал «технички», указывал на недопустимость учета расходов расчетным методом. Он же указал налогоплательщикам на законную возможность уменьшить «прибыльную» базу, раскрыв сведения о реальных исполнителях (ст. 54.1 НК, определение ВС от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981).

Об этом также напоминает ФНС: если даже в цепочку включены «технички», но у налоговиков имеются доказательства и сведения, в т. ч. раскрытые проштрафившимся покупателем, который указал на лицо, действовавшее легально (т. е. выполнившее сделку, уплатившее налоги), то в состав необоснованной налоговой выгоды покупателя войдет лишь та часть «прибыльных» расходов и НДС-вычетов, которая приходится на наценку «технички».

И ВС указал: если провинившийся покупатель представил налоговикам информацию о реальном исполнителе сделки, то необоснованной налоговой выгодой признается лишь часть расходов и вычетов, в остальном применяется налоговая реконструкция (определение от 15.12.2021 по делу № 305-ЭС21-18005).

Выгоды раскрытия реального контрагента

И суды, и налоговики признают, что возможно установление налоговых обязательств и по окончанию выездной проверки, если налогоплательщик подаст уточненную налоговую декларацию за проверенный период, т. е. сообщит о реальном контрагенте уже по окончании проверки. В этом случае и налоговики, и суды обязаны принять во внимание и оценить эту информацию (эти выводы содержит определение ВС от 12.04.2022 № 302-ЭС21-22323), оценив:

относимость;

допустимость;

достоверность

как каждого доказательства в отдельности, так и достаточность их и взаимосвязь в совокупности (постановление 19-го ААС от 25.01.2022 по делу № А64-654/2020 поддержано определением ВС от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933).

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Когда НДС-вычеты применить нельзя

Если налогоплательщик:

знал о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС при обращении товаров (работ, услуг);

сознательно принял участие в согласованных действиях с другими лицами с целью нарастить цену товара (работы, услуги) без формирования реального источника возмещения налога,

то ни полностью, ни в части вычеты применять нельзя.

ВС рассмотрел следующий показательный кейс, в котором налогоплательщик заявил к вычету «входной» НДС по приобретенным товарам (работам), и реальность операций была доказана. Однако выяснилось, что товар поступал от поставщиков, некоторые из которых были «техничками» (аналогичная схема вскрылась и по подрядным работам).

ИФНС в части вычета отказала, как видно, из-за недобросовестности контрагентов второго звена. И ВС встал на сторону налоговиков.

﻿Логика проста, поскольку реальность операций с контрагентами первого звена еще не дает права на вычет, ведь:

в бюджете не сформирован источник для вычета,

причастность налогоплательщика к схеме, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды, доказана,

а ссылку на то, что контрагенты первого и второго звена экономически самостоятельны и пусть сами отвечают за недобросовестность и «техническое» движение денег, ВС отклонил (определение от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277).

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