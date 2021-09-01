Как обжаловать результаты камеральной проверки: возражения, апелляционная жалоба, заявление в суд

Камеральная налоговая проверка — основная форма налогового контроля. Ведь для проведения КНП не требуется решения руководителя налоговой инспекции. При этом камеральные проверки охватывают весь объем налогоплательщиков.

По результатам камеральной проверки налоговики порой выносят решения о доначислениях и привлечении налогоплательщиков к ответственности. Какие шаги можно предпринять для оспаривания результатов проверки расскажем в нашем материале.

Налоговики проверяют все сданные декларации. Если по представленному отчету нет замечаний, то камеральная проверка обычно проходит незаметно для организации или предпринимателя.

По общему правилу камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев после сдачи налоговой декларации. Исключение составляет декларация по НДС, срок камералки которой составляет два месяца с возможностью продления еще на месяц.

В случае представления уточненной декларации камеральная проверка начинается заново.

В ряде случаев в ходе камеральной проверки налоговики запрашивают у налогоплательщика пояснения и дополнительные документы (ст. 88 НК РФ). Это может случиться, если:

обнаружены ошибки в декларации,

найдены противоречия между данными отчета и сведениями в документах,

представлена уточненная декларация с уменьшением суммы налога к уплате,

сдана декларация с убытком,

заявлена сумма к возмещению из бюджета,

имеются разрывы по НДС,

заявлены льготы по налогам,

выявлены расхождения между декларацией и системой прослеживаемости.

При получении требования налоговой в рамках камеральной проверки у налогоплательщика есть пять рабочих дней на предоставление пояснений, документов или исправление декларации.

Если пояснения компании не удовлетворили налоговых инспекторов, по результатам камеральной проверки может быть вынесено решение о доначислении налогов и привлечении налогоплательщика к ответственности.

Налогоплательщик вправе обжаловать это решение в случае несогласия с выводами налоговой. Действующее законодательство предусматривает обязательное досудебное урегулирование налоговых споров (ст. 138 НК РФ). Поэтому перед обращением в суд налогоплательщику предстоит пройти этап возражений на акт камеральной проверки, а также подать жалобу в вышестоящий налоговый орган.

Возражения на акт проверки

Акт по камеральной проверке составляется в течение 10 рабочих дней после ее окончания. При несогласии с выводами инспекции, отраженными в акте, налогоплательщик подает возражения в течение одного месяца с даты получения акта (ст. 100 НК РФ).

В возражениях налогоплательщик излагает свою позицию в отношении нарушений, выявленных налоговиками, и при необходимости прикладывает подтверждающие документы. При этом возражения можно подать как на акт проверки в целом, так и на отдельные его положения.

Возражения можно подать лично или через представителя:

в канцелярию или окно приема налоговой инспекции,

по почте заказным письмом с описью вложения,

электронно, в том числе через личный кабинет налогоплательщика.

Подавая возражения на акт налоговой проверки, стоит иметь в виду, что по результатам рассмотрения возражений налоговики могут решить провести дополнительные контрольные мероприятия, такие как истребование документов, в том числе у контрагентов, проведение экспертиз, допросы свидетелей. Результаты дополнительных мероприятий также могут быть обжалованы.

При рассмотрении материалов камеральной проверки руководитель налогового органа принимает во внимание аргументы налогоплательщика, изложенные им в возражениях на акт проверки, а также высказанные устно в ходе рассмотрения материалов КНП. Поэтому не стоит пренебрегать написанием возражений и по возможности присутствовать на рассмотрении материалов проверки.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган

После вынесения решения по камеральной проверке налогоплательщик имеет право оспорить его путем подачи жалобы в вышестоящую налоговую инспекцию.

Согласно ст. 101 НК РФ решение по результатам КНП вступает в силу через месяц после вручения проверяемому лицу. Для обжалования решения не обязательно дожидаться, когда оно вступит в силу. В течение того же срока налогоплательщик вправе подать апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган.

Можно подать жалобу и после вступления в силу решения по КНП, налоговый кодекс разрешает это сделать в течение года (ст. 139 НК РФ). Однако, после того, как решение вступило в силу, у налогоплательщика возникает обязанность уплатить недоимку, пени и штрафы в бюджет или же представить банковскую гарантию (сроком не менее 6 месяцев) для приостановления взыскания на время рассмотрения жалобы.

При подаче жалобы в апелляционном порядке решение по проверке вступает в силу только после рассмотрения жалобы (ст. 101.2 НК РФ). Таким образом у налогоплательщика появляется законная отсрочка по уплате доначисленных налогов и штрафов. А в случае отмены решения вышестоящим налоговым органом не придется платить и разбираться с возвратом излишне уплаченного.

Рекомендуем не затягивать с подачей жалобы и уложиться в месячный срок до вступления в силу решения по проверке.

Жалоба направляется в письменном виде в налоговую по месту регистрации и уже оттуда передается в УФНС по региону. Подать жалобу можно лично или через представителя теми же способами, что описаны выше — по почте, лично или электронно.

Налоговый орган может отказать в принятии жалобы, если она составлена с нарушением установленного порядка. А пропуск сроков может привести в невозможности дальнейшего оспаривания решения налоговой инспекции. Налоговые юристы WhiteRock помогут составить жалобу на решение по проверке, проконсультируют по вопросам взаимодействия с налоговыми органами и при необходимости будут сопровождать всю процедуру от начала до конца. Закажите звонок или напишите нам в Телеграм: @whiterock_pro

Решение по жалобе в связи с результатами налоговой проверки выносится налоговым органом в течение месяца (ст. 140 НК РФ). В отдельных случаях срок может быть продлен еще на месяц.

По результатам рассмотрения жалобы вышестоящий налоговый орган принимает решение:

об отмене решения по проверке, полностью или частично,

об оставлении решения без изменений.

Заявление в суд

В случае когда налогоплательщик не удовлетворен результатами рассмотрения жалобы, он может оспорить решение налогового органа в арбитражном суде. Сделать это можно в течение трех месяцев с даты получения решения по апелляционной жалобе (ст. 198 АПК РФ).

Исковое заявление и приложения к нему подаются в канцелярию суда, также возможно направление заявления в электронном виде.

Рассмотрение дела по налоговым спорам осуществляется судом в течение трех месяцев. В отдельных случаях этот срок может быть увеличен до шести месяцев (ст. 200 АПК РФ).

Если арбитражный суд не удовлетворил заявление налогоплательщика, его решение можно обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях.

Как видим, у налогоплательщика есть несколько инструментов для обжалования результатов камеральных проверок. Для того чтобы эти инструменты работали успешно, стоит продумать тактику общения с налоговиками, подготовить аргументацию. Уверенное поведение налогоплательщика, подкрепленное вескими доводами, поможет отстоять свою позицию в спорах с налоговиками.