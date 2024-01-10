Порядок в документах — порядок в бизнесе: как компании грамотно настроить документооборот

Документы — важная часть работы любой компании. И, конечно, каждый руководитель хочет, чтобы все входящие письма были учтены и направлены нужным специалистам, согласования не подвисали, договоры подписывались, счета оплачивались, а акты вовремя возвращались и хранились в идеальном порядке. Если при этом еще сократить количество использованной бумаги, — это была бы просто мечта.

Но для компаний, использующих в работе «1С:Документооборот», четко отлаженные процессы и документы, знающие свое место, – не мифы из области фантастики, а самая настоящая реальность.

Что это за продукт и кому он будет полезен

«1С:Документооборот» — это современная, гибкая и практичная система управления документами и корпоративным контентом. За счет обширного функционала, который можно гибко настраивать, исходя из потребностей и бюджета, сервис позволяет оптимизировать работу с документами как небольшим компаниям, так и огромным, в том числе государственным, предприятиям.

«1С:Документооборот» обеспечивает удобный и быстрый поиск хранимых файлов, а также согласованную работу бизнес-процессов. Устанавливать, внедрять и обслуживать эту систему предпринимателям по всей стране помогает партнёр «1С» «АРБИС».

Какие задачи хочет решить бизнес, приобретая «1С:Документооборот»:

Оптимизировать и автоматизировать типовые процессы , чтобы сотрудники не тратили на них много времени. Например, если человеку нужно согласовать свой отпуск с несколькими руководителями, а секретарю потом передать заявление в отдел кадров и бухгалтерию. Система позволяет сделать всё это буквально в несколько кликов.

Внедрить электронный документооборот и сократить количество бумаг , которые надо как-то систематизировать и где-то хранить. Раньше компаниям необходимо было содержать отдельное помещение, где хранился полный бумажный архив всех документов. С внедрением электронного документооборота, помещение можно будет освободить от старых бумаг и сделать там новый кабинет или, например, спортзал для сотрудников.

Повысить дисциплину. С помощью статистики и отслеживания процессов, руководитель сможет увидеть, сколько времени уходит у сотрудника, который задействован в сложной цепочке согласования документа, на ту или иную задачу, где происходит задержка или нарушаются внутренние регламенты по срокам. На основе этих данных можно перераспределять нагрузку, принимать управленческие решения.

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Как происходит внедрение продукта

Когда клиент получает программу, она полностью пустая. Как показывает опыт, внедрение проходит легче и быстрее, когда в компании все внутренние процессы работы с документами грамотно выстроены, а между сотрудниками есть слаженное взаимодействие.

Если же этого нет, тогда тем более стоит задуматься о внедрении «1С:Документооборот». Перед интеграцией сервиса все процессы так или иначе будут зафиксированы, и в итоге компания получит не только их оптимизацию, но и полный порядок в документах и делах.

Если работа уже отлажена, сервис ляжет на процессы просто идеально. В этом случае специалистам «АРБИС» нужно будет завести в программу всех сотрудников, прописать их должности, отделы, настроить уровни доступа к документам.

Затем необходимо отразить все виды документов, с которыми работает компания и отдельно прописать для каждого свои «реквизиты». Например, в договоре всегда должно быть две стороны, а в служебной записке обязательно есть ответственный.

Далее в ход вступает создание тех самых процессов, которые происходят с документами. Они бывают стандартные, например, утверждение, подписание, согласование и другие. Или сложные, комплексные, которые существуют только в конкретно взятой компании или включают несколько мелких процессов.

Допустим, компании нужно, чтобы каждый входящий документ (кроме счетов, которые уходят в бухгалтерию), сначала попадал к директору, а уже он распределял, в какой отдел пойдет задача: заместителю директора, руководителю первого, второго, третьего звена и следом по цепочке.

Или, например, на предприятие приходит письмо, секретарь или делопроизводитель его обрабатывает, присваивает номер, заносит в электронный журнал, регистрирует и запускает в работу по заранее настроенному комплексному процессу. В компании не хотят, чтобы секретарь тратил время на создание отдельной задачи для отправки письма по внутренним инстанциям и просят «завернуть» этот процесс в отдельно взятую кнопку. Нажимаешь ее и все запускается в работу. Такое тоже возможно.

Также, «1С:Документооборот» позволяет настроить хранение документов по томам, интегрировать почту каждого сотрудника в цепочку документооборота, работать с проектами, внедрить мобильное приложение для удалённого согласования документов, сделать интеграцию со сторонним продуктом, например, «1С:Бухгалтерия» и многое другое.

Плюс в том, что функционал сервиса огромный. Каждая компания может выбрать из него то, что нужно именно в конкретной организации.

Гибкость программы делает ее доступной для абсолютно любой организации, даже очень маленькой. Так, можно начать с решения конкретной проблемы. А дальше, по мере необходимости, продолжать внедрение.

Как устанавливаются цены на внедрение и обслуживание продукта

Чтобы установить «1С:Документооборот», необходимо приобрести сам продукт, клиентские лицензии на рабочие места для тех, кто будет пользоваться системой, и внедрение. Можно, конечно, попробовать внести выше описанное самостоятельно по существующим инструкциям, но, скорее всего на это уйдет очень много времени, сил и нервов.

Более логичный вариант — отдать работу знающим специалистам и воспользоваться услугами «АРБИС». После настройки, кстати, можно уже развивать всё самостоятельно. Либо, сразу заказать широкий спектр услуг, который включает не только прописывание процессов, но и настройку почты, проектов, мероприятий. Оставить заявку

Цена и сроки внедрения будут зависеть от нескольких факторов:

того, как хорошо в компании отлажены процессы,

на сколько процентов компания планирует использовать функционал сервиса.

Также есть варианты с облачными сервисами (когда у компании нет собственных серверов). В этом случае стоимость внедрения будет зависеть от количества рабочих мест. Для тарифа «ПРОФ» это 45 рублей в день за рабочее место, для тарифа «КОРП» — 57 рублей в день за рабочее место. Договор заключается на год, а оплата взимается на год вперед.

При этом, надо понимать, что функционал «ПРОФ» более урезанный. В минимум входит работа с входящими и исходящими документами, отправка их на исполнителя и прочее. Однако среди партнеров «АРБИС» есть компании, которым и этого вполне хватает.

Что имеем в сухом остатке? «1С:Документооборот» — это современное решение, которое позволяет значительно облегчить жизнь современным компаниям. Сервис экономит время на оптимизации типовых процессов и задач, позволяет контролировать сотрудников, а также держит как внешние, так и внутренние документы компании под контролем и в строгом порядке.

1С:Документооборот Выбирайте программный продукт под ваши запросы и цели Выбрать

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