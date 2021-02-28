Когда ИП на патенте обязан подать декларацию

С приходом нового года многие ИП в качестве альтернативы ушедшему в небытие ЕНВД выбрали патент. Правда, благодаря изменениям в патентной системе, предпринимателей стали удивлять крупные суммы к уплате, особенный сюрприз ждал тех, кто приобрел патент сразу на продолжительный срок — от полугода. И тем не менее эта система остается наравне с УСН самой популярной, в первую очередь потому, что не нужно сдавать декларации. Но и тут ИП не повезло — от них стали требовать 3-НДФЛ.

С вопросом «А что, действительно надо сдавать?!» к нам обратился уже не один предприниматель и мы решили разобраться в ситуации подробно. Сразу успокоим — сдавать декларацию придется не всем.

Согласно пункта 1 статьи 346.43 НК РФ патентная система налогообложения (ПСН) применяется предпринимателями наряду с другими режимами (например, с УСН). При этом ПСН распространяется только на определенные виды деятельности, во многом они перекликаются с теми, что подпадали под вмененку:

розничная торговля;

ремонт авто;

транспортные услуги;

общественное питание и т.д.

Патент освобождает ИП от уплаты НДФЛ, так сказано в пп.1 пункта 10 статьи 346.43 НК РФ. Согласно кодексу, если налогоплательщик освобожден от уплаты каких-либо налогов, то не обязан предоставлять в инспекцию декларации по ним.

Отсюда вывод — ИП не должен сдавать даже нулевую декларацию 3-НДФЛ, если применяет патент. Но это действует только в отношении доходов от деятельности, подпадающей под ПСН. И тут кроется подвох.

Если предприниматель:

заявил при регистрации или в процессе работы добавил в реестр коды ОКВЭД, которые никаким образом не подходят под работу на патенте (к примеру, по оптовой торговле, продаже лекарств или алкоголя, реализации маркированных товаров и т.п.);

по каким-то видам деятельности мог применять патент, но не стал;

или не просто добавил коды, но еще и фактически осуществлял деятельность не подпадающую под патент.

То выходит, что он все-таки должен подать декларацию.

Набор отчетности зависит от того — находится ИП на общей или упрощенной системе. Придется либо сдавать 3-НДФЛ (и вероятно НДС), либо декларацию по УСН.

Аналогичный подход применялся и в отношении ЕНВД.

Многие предприниматели даже не представляют на какой системе налогообложения находятся. Чтобы это узнать, можно зайти в личный кабинет (ЛК) на сайте ФНС. Попасть в него можно с помощью электронной подписи или подтвержденной записи на портале Госуслуг. Правда во втором случае функционал кабинета будет для вас ограничен.

Но, даже если вы не обязаны подавать декларацию 3-НДФЛ, возможно все равно придется что-то сдавать. И для этого есть 3 причины.

Причина первая — работники

Если уж приняли сотрудников на работу (а патентная система не запрещает этого), то будьте добры и отчет сдать, и не один:

РСВ — расчет по страховым взносам, сдается каждый квартал;

6-НДФЛ — расчет с данными о доходах физлиц и НДФЛ, тоже ежеквартальный;

СЗВ-М — ежемесячный, хотя и не большой отчет в Пенсионный фонд;

СЗВ-ТД — форма, которая сообщает о кадровых событиях — приеме и увольнении, переходе на другую должность и т.п.;

Кроме того, за год придется сдать отчет по стажу — СЗВ-СТАЖ, а еще, если ваши сотрудники не роботы и болеют, то еще отправлять в ФСС реестры с данными по больничным, заявления на расчет пособия и прочие радости работодателя.

Причем, если вы наняли работника временно, по договору подряда — починить электрику в кабинете или почистить компьютер от вирусов, то все равно сдавать отчеты придется. Физлица, нанятые по договорам ГПХ, являются застрахованными и выплаты им облагаются взносами, не говоря уже о том, что как налоговый агент вы обязаны удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.

Сдавать отчеты не нужно, если вы пользуетесь услугами самозанятых или ИП. Эти категории физлиц сами платят за себя налоги.

Рекомендуем сдавать отчеты в электронном виде. Во-первых, так труднее допустить ошибку, например, сервис Астрал Отчет 5.0 перед отправкой проверит отчет и подскажет, где и что не так. Во-вторых, не пропустите сроки — можно настроить напоминание по смс. В-третьих, вопреки расхожему мифу, — ИП с работниками выгодно сдавать электронную отчетность, ведь всегда можно подобрать подходящий тариф и не тратить время на езду по инспекциям и фондам.

Вторая причина — вы утратили право на патент

Самая распространенная причина — забыли вовремя перевести платеж. Для патентов сроком менее полугода оплату нужно произвести до окончания действия патента, для патентов от полугода — двумя частями:

первый платеж — ⅓ часть суммы налога перечисляется в течение 90 дней с момента получения патента;

второй платеж — до окончания срока действия патента.

Конечно, платить каждый платеж можно частями, разбивая его, например, по месяцам. Так и поступают предприниматели, особенно, если налог получился высоким (а мы повторимся, что стоимость патентов в некоторых регионах выросла даже не в разы, а в десятки раз).

Но иногда о платежах забывают или по ошибке перечисляют по неверным реквизитам. Тогда оказывается, что патент не был вовремя оплачен, а значит он аннулируется.

Это значит, что все доходы, полученные за время, пока вы рассчитывали на патент, придется обложить другим налогом — единым или НДФЛ (и не забываем про НДС).

Для тех, кто в прошлом году применял ЕНВД, в этом перешел на патент, но не подстраховался упрощенкой, а потом провалил миссию, есть шанс на спасение.

Правительство решило продлить сроки подачи заявлений на УСН — до 31 марта 2021 года. Обратите внимание! Это право бывших вмененщиков, на других налогоплательщиков оно не распространяется.

Если подадите заявление сейчас, то УСН сможете применять с начала года. Взамен утраченного патента будете платить 6% от доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. В некоторых регионах ставки снижены, в некоторых случаях до нуля.

Третья причина — начали вести иную деятельность

Торговали себе китайскими игрушками в магазине, а потом вдруг решили — хочу строить многоэтажки. Или — была не была, буду продавать КамАЗы промышленникам. В любом случае — решили изменить или начать еще одну деятельность, которая под патент не попадает.

Возвращаясь в начало — патент применяется в отношении отдельных видов деятельности, по остальным налогоплательщик обязан вести учет, платить налоги в соответствии с законодательством РФ. Значит опять — УСН, ОСНО или может ЕСХН (единый сельхозналог).

Перед тем, как давать амбициям волю — проверьте точно ли вы переходили на УСН, как вам кажется. Общая система для подавляющего большинства ИП — невыгодна.

Напомним, что до 1 июля 2021 года ИП, которые оказывают услуги, выполняют работы или продают товары собственного производства и работают на спецрежимах, могут не применять онлайн-кассу, если не имеют сотрудников. Если ваша новая деятельность требует наличия работников, то придется покупать кассу. не важно, что сотрудники будут заняты на другом направлении.

Еще один важный момент — под патент не попадает торговля отдельными товарами — например, маркированными (это обувь, некоторые виды одежды, шубы, велосипеды, белье и т.д.). Т.е. если вы торгуете сейчас канцелярией, а решите открыть магазинчик постельного белья, то не сможете на него распространить патент.

Если решите продавать алкоголь, то вам придется не только отказаться от мысли о патенте, но еще и приготовиться подавать отчеты через ЕГАИС.Для продавцов мяса, морепродуктов, сыров и ряда других продуктов действует система Меркурий, куда надо направлять информацию о покупке и продаже продукции.

Какой можно сделать вывод? ИП на патенте застрахован от подачи деклараций только если:

он работает один;

занимается строго определенными видами деятельности;

избирательно подошел к выбору ассортимента товаров.

Большинство таких ИП уже сменили лагерь и переметнулись в самозанятые — налоги ниже и никаких заморочек с отчетами. Остальные должны быть готовы к тому, что в любой момент им может понадобиться сдать отчетность.

К выбору оператора для сдачи электронной отчетности следует подойти вдумчиво. Обратите внимание на несколько важных моментов:

1.Оператор должен входить в список на сайте ФНС;

2.Лучше (и дешевле) получить услуги в комплексе, поэтому сразу поинтересуйтесь — нет ли каких-то акций, особенно для новых клиентов;

Например, если хотите сэкономить — воспользуйтесь акцией Фортуна:

Обратитесь к представителю АО «Калуга Астрал» в своем регионе;

АО «Калуга Астрал» Предоставьте счет от другого оператора;

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3.Поинтересуйтесь дополнительными услугами — проверкой контрагентов, ЭДО, бухгалтерской программой, кто знает что вам понадобится в будущем, а так новые опции подключить и интегрировать будет проще;

4.Не стесняйтесь почитать отзывы в сети, опросить коллег-бизнесменов, какими сервисами для подготовки и отправки отчетности они пользуются и насколько положительное впечатление у них сложилось;

5.Выбирайте онлайн-сервисы, они доступны в виде мобильных приложений и не привязаны к конкретному компьютеру;

6.Внешний вид и функциональность тоже имеют значение — недаром про хороший интерфейс говорят «интуитивно понятный», это значит, что даже если вы впервые его видите, вам понятно куда нажать и зачем. Оценить интерфейс можно с помощью демо-периодов или пробных версий.