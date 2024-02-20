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НДФЛ

Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году

С 2021 года при расчете НДФЛ применяется прогрессивная ставка. Налог с дохода до 5 млн руб. рассчитывается по ставке 13%, а свыше --- по ставке 15%. На период с 2021–2023 гг. прогрессивная ставка применяется отдельно к каждой налоговой базе, а с 2024 года -- к совокупности налоговых баз.
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Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разберем, как определяется ставка по НДФЛ в 2024 году, что из себя представляет прогрессивная шкала налогообложения и как считать налог с дивидендов и зарплаты.

НДФЛ и налоговый агент

С дохода, который организация или ИП выплачивают физическому лицу, необходимо исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ (п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 226 НК).

Такая же обязанность предусмотрена для частных нотариусов и адвокатов

То есть работодатели, заказчики услуг (работ) по договорам ГПХ и российские брокеры являются налоговыми агентами физических лиц. Они самостоятельно определяют сумму налога, которую нужно перечислить в бюджет, удерживают ее при каждой выплате дохода и затем перечисляют в бюджет. Исключение предусмотрено только для тех налоговых агентов, которые применяют АУСН: за них НДФЛ платит банк (ч. 34 ст. 17 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022).

С каких доходов налоговый агент должен удержать и перечислить в бюджет НДФЛ

Налоговый агент должен исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ со всех выплат, которые не освобождаются от обложения этим налогом. К ним относятся:

  • Заработная плата и другие выплаты по трудовому договору.

  • Вознаграждение по договору ГПХ.

  • Дивиденды и проценты, которые получены от российской организации.

  • Страховые выплаты.

  • Доход от использования авторских и смежных прав.

  • Доход от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами.

  • Иные выплаты, которые указаны в ст. 208 НК.

Налог удерживается с выплат, которые получены, как от источников РФ, так и за ее пределами: в денежной или в натуральной форме.

С каких доходов налоговый агент не должен удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ

К таким доходам относятся:

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Ставки по НДФЛ для налоговых агентов

Ставка по налогу на доходы физических лиц зависит от:

  • Вида дохода.

  • Общей суммы дохода.

  • Налогового резидентства физического лица, которому выплатили доход.

В 2024 году для НДФЛ установлены следующие налоговые ставки:

  • Прогрессивная: 13% и 15%.

Прогрессивная шкала налогообложения применяется практически ко всем доходам, которые выплачиваются физическим лицам. К ним относятся доходы в виде заработной платы, вознаграждения по договорам ГПХ и дивиденды.

Нюансы, которые связаны с определением НДФЛ при расчете налога по прогрессивной шкале, мы рассмотрим ниже.

  • 9%.

По этой ставке налоговые агенты рассчитывают НДФЛ, если выплачивают доход резидентам РФ, который указан в п. 5 ст. 224 НК. К нему относятся проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 и доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием по сертификатам участия до 01.01.2007.

  • 13%.

НДФЛ по ставке 13% налоговый агент удерживает со стоимости подарка, если его получатель резидент РФ. 

Если подарок — это часть оплаты труда, его стоимость включается в основную налоговую базу, по которой НДФЛ считается по прогрессивной ставке.

По этой ставке также удерживается налог с доходов до 5 млн руб., которые получены по трудовым и гражданско-правовым договорам и с выплат в виде дивидендов.

  • 15%.

По этой ставке рассчитывается НДФЛ с доходов нерезидентов, которые получены в виде дивидендов и выплат, связанных с выкупом ЦФА.

Также по ставке 15% рассчитывается НДФЛ по прогрессивной шкале — с дохода свыше 5 млн руб

  • 30%.

НДФЛ по ставке 30% удерживается со всех доходов нерезидентов, если для них не предусмотрена другая ставка.

Также по этой ставке удерживается налог с доходов от продажи ценных бумаг российских компаний при соблюдении условий, которые указаны в п. 8 ст. 214.6, п. 6 ст. 224 НК.

  • 35%.

Самая высокая ставка НДФЛ предусмотрена для доходов от выигрышей и призов, если их сумма превысила 4000 руб., а также для материальной выгоды от экономии на процентах и от займов, которые получены от работодателя и других взаимозависимых лиц.

Как определить ставку по НДФЛ в 2024 году

Прежде чем перейти к порядку, по которому определяется ставка по НДФЛ в 2024 году, скажем несколько слов о том, как рассчитывался этот налог до 2021 года и в период с 2021 по 2023 год.

До конца 2020 года НДФЛ с выплат физическим лицам рассчитывался по ставке 13% независимо от размера дохода.

В 2021 году ввели прогрессивную ставку по НДФЛ, при которой с дохода до 5 млн руб. налог удерживался по ставке 13%, а свыше 5 млн руб. 0 по ставке 15%.

С 2021 по 2023 год включительно был установлен переходный период, в ходе которого НДФЛ рассчитывался отдельно по каждой налоговой базе. То есть если доход физлица по разным налоговым базам не превышал 5 млн руб., то НДФЛ рассчитывался по ставке 13%.

С 2024 года при расчете НДФЛ необходимо учитывать совокупный размер всех налоговых баз. И если общая сумма доходов по всем налоговым базам превысит 5 млн руб., то с превышения потребуется уплатить налог по ставке 15%.

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Что такое основная налоговая база и совокупность баз

В основную налоговую базу включаются все выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам:

  • Зарплата и другие выплаты по трудовому договору. 

  • Вознаграждение по ГПД.

  • Проценты по вкладам в российских банках, которые превышают установленный лимит.

  • Иные выплаты, которые не относятся к другим налоговым базам.

Порядок определения ставки по НДФЛ в 2024 году

Налоговая ставка по НДФЛ в 2024 году определяется в следующем порядке:

1. Налоговый агент определяет к какой конкретно налоговой базе относится доход.

2. Далее определяется ставка по НДФЛ и рассчитывается сумма налога с учетом следующих особенностей:

  • В 2024 году при расчете НДФЛ нужно учитывать совокупный размер всех налоговых баз и уже к этой величине применять прогрессивную ставку (п. 2.1 ст. 210 НК).

До 2024 года налоговый агент рассчитывал НДФЛ отдельно по каждой налоговой базе и не суммировал их (ч. 3 ст. 2 закона от 23.11.2020 № 372-ФЗ).

Например, в 2024 году зарплата сотрудника составила 4,5 млн руб. Также в течение года ему выплатили дивиденды в размере 3 млн руб. 

При расчете налога с зарплаты работодатель не будет учитывать полученные сотрудником дивиденды, а при расчете НДФЛ с дивидендов аналогично не будет учитываться зарплату и прочие выплаты по трудовому договору.

Соответственно:

  • С зарплаты сотрудника работодатель удержит и перечислит в бюджет НДФЛ по ставке 13%, так как доход не превысил 5 млн руб.

  • По дивидендам налог также будет удержан и уплачен по ставке 13%, так как их сумма за год не превысила 5 млн руб.

Что еще нужно учесть работодателю при расчете НДФЛ в 2024 году

  • Удержания, которые производятся из зарплаты сотрудника по его поручению, решению суда или иных органов — не уменьшают налоговую базу. 

  • С 2024 года доход, который выплатили дистанционным сотрудникам, облагается по ставке 13%, если работодателем является российская организация.

  • Налоговые вычеты можно применять только к основной налоговой базе.

  • НДФЛ рассчитывается в полных рублях: сумма менее 50 копеек отбрасывается, более — округляется до рубля.

  • Налоговый агент рассчитывает НДФЛ, исходя из дохода, который получило физлицо только у него. Доход, который получен от других организаций и ИП, налоговый агент учитывать не должен.

  • Окончательный расчет НДФЛ с доходов каждого физического лица производит налоговая инспекция.

Как и зачем пересчитывает НДФЛ налоговая инспекция

По окончании года налоговая инспекция складывает суммарный доход физического лица от всех налоговых агентов и рассчитывает окончательную сумму налога.

Рассмотрим 2 ситуации.

Ситуация № 1. Исходные данные

Степанов В. С. в 2023 году работал по трудовому договору в ООО «Альфа». Других налоговых агентов у него не было.

В 2023 году зарплата Степанова до вычета налога составила в общей сумме 4 800 000 руб. Также в течение года он получал дивиденды в общем размере 3 700 000 руб.

С зарплаты Степанова работодатель удержал налог по ставке 13% — 624 000 руб. (4 800 000 х 13%).

С дивидендов налог также был удержан по ставке 13% в размере — 481 000 руб.

Сумма удержанного налога составила 1 105 000 руб.

По окончании 2024 года налоговая инспекция произвела перерасчет налога на основании данных расчета 6-НДФЛ от ООО «Альфа».

Налоговая инспекция сложила сумму дохода, который получил Степанов в 2025 году, и доначислила ему НДФЛ размере 70 000 руб.:

  1. 4 800 000 + 3 700 000 = 8 500 00 руб.

  2. Налог по ставке 13% с дохода до 5 млн руб. 650 000 руб.

  3. Налог по ставке 15% с дохода свыше 5 млн руб. 525 000 руб.

  4. Итого общая сумма НДФЛ, которую рассчитала ИФНС по итогам 2024 года, составила 1 175 000 руб.

  5. Сумма НДФЛ, которую нужно будет доплатить 70 000 руб. (1 175 000 1 075 000).

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Ситуация № 2. Исходные данные

Степанов в 2023 работал в двух местах: ООО «Альфа» и ООО «Омега».

От ООО «Альфа» Степанов получил доход в размере 5 000 000 руб., сумма удержанного и перечисленного в бюджет налога составила 650 000 руб.

От ООО «Омега» Степанов получил доход в размере 2 500 000 руб. Налог, который уплатили в бюджет — 325 000 руб.

По окончании 2024 года налоговая инспекция произвела перерасчет налога на основании данных расчетов 6-НДФЛ от ООО «Альфа» и ООО «Омега». 

Сложив сумму дохода, которую Степанов получил в 2024 году, инспекция доначислила ему НДФЛ размере 50 000 руб.

  1. 5 000 000 + 2 500 000 = 7 500 00 руб.

  2. Налог по ставке 13% с дохода до 5 млн руб. 650 000 руб.

  3. Налог по ставке 15% с дохода свыше 5 млн руб. 375 000 руб.

  4. Итого общая сумма НДФЛ, которую рассчитала ИФНС по итогам 2024 года 1 025 000 руб.

  5. Сумма НДФЛ, которую нужно будет доплатить 50 000 руб. (1 025 000 (650 000 + 325 000).

Сумма НДФЛ, которую нужно будет доплатить, ИФНС направит физическому лицу в виде налогового уведомления. В этом уведомлении кроме НДФЛ будут указаны имущественные налоги физлица: на транспорт и недвижимость. Срок оплаты до 1 декабря. 

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С 2021 года при расчете НДФЛ применяется прогрессивная ставка. Налог с дохода до 5 млн руб. рассчитывается по ставке 13%, а свыше --- по ставке 15%. На период с 2021–2023 гг. прогрессивная ставка применяется отдельно к каждой налоговой базе, а с 2024 года -- к совокупности налоговых баз.

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