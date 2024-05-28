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Начисление налогов в 1С в 2024 году: что изменилось в условиях ЕНС

С 2024 года в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» действует новый принцип учета расчетов на ЕНС. Что касается самого порядка учета и исчисления налогов или взносов, то он остался прежним. Рассмотрим на конкретных примерах, как сейчас в «1С:Бухгалтерия 8» происходит начисление налогов.
Начисление налогов в 1С в 2024 году: что изменилось в условиях ЕНС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новый порядок учета налогов на ЕНС

В 2023 году бизнесу стала доступна информация из личного кабинета на портале ФНС в части единого налогового счета. Бухгалтеру больше не приходится в программе 1С вручную распределять и зачитывать единый налоговый платеж в счет конкретных налогов, дублируя функции ФНС. Порядок учета расчетов на ЕНС в конфигурации, а также структура данных стали проще. Учет сделали приближенным к сведениям, которые отражаются в ЛК ФНС налогоплательщика.

Учитываться и рассчитываться налоги и взносы продолжают по-старому. Для этого используют соответствующие субсчета счета 68 и 69.

Обязательные платежи по налогам и взносам с 2023 года в основном перечисляются с помощью ЕНП. Совокупная обязанность и перечисленные деньги по ЕНП в программе «1С:Бухгалтерия 8» отражаются на счете 68.90 «Единый налоговый счет».

В «1С:Бухгалтерия 8» новый порядок учета на ЕНС внедряется поэтапно. В 2024 году программа работает с учетом нововведений:

  • Чтобы вести расчеты на ЕНС, используются счета бухгалтерского учета. Для этого больше не нужны специальные регистры.

  • Чтобы проводить анализ состояния расчетов на ЕНС, предлагается использовать регламентированные бухгалтерские отчеты по счету 68.90. Их можно формировать на нужное число.

  • «Уведомление об исчисленных суммах налога» теперь только форма отчетности, а не документ, как в 2023 году. Он не формирует проводки.

  • В обработке «Закрытие месяца» появилась новая рег.операция «Начисление налогов на единый налоговый счет».

  • Чтобы провести корректировку данных на ЕНС, используют документ «Корректировка ЕНС». Это упрощает процесс. «Операция по единому налоговому счету» больше не применяется.

  • Рег.операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету» из обработки закрытия месяца исключили.

Налоги, автоматически начисляемые при закрытии месяца, проходят на ЕНС тоже при закрытии месяца. 

Этот порядок действует для:

  • налога на прибыль и налога на прибыль налогового агента;

  • земельного налога;

  • налога на имущество;

  • транспортного налога;

  • торгового сбора;

  • НДС и НДС налогового агента;

  • налога при УСН;

  • НДФЛ и страховых взносов ИП за себя.

При расчете зарплаты удержанный НДФЛ с выплат сотрудникам отражается так:

  • В «1С:Бухгалтерия 8». Удержанный НДФЛ отражается на счете 68.90 в момент проведения документов «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» при фактической выплате зарплаты или дивидендов.

  • В «Зарплата и управление персоналом 8». Проводки по НДФЛ на ЕНС формирует документ «Сведения об удержанном НДФЛ».

Страховые взносы, которые были начислены на выплаты сотрудникам, отражаются на счете 68.90, когда проводят документ:

  • В «1С:Бухгалтерия 8» —«Начисление зарплаты».

  • В «Зарплата и управление персоналом 8» — «Отражение зарплаты в бухучете».

В конфигурациях 1С проводки, отражающие начисление налогов на ЕНС, формируются на даты сроков уплаты этих налогов, а не на даты рег.операций — начисления заработной платы, удержания НДФЛ.

Когда рассчитываются налоги, уплачиваемые при применении спецрежимов УСН, патентной системы, НДФЛ предпринимателя на ОСНО, то доходы и расходы учитывают по оплате (кассовым методом). Поэтому для признания расходов нужны достоверные данные о датах уплаты страховых взносов и прочих налогов, которые можно получить из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС.

Поддержка такого механизма реализована в «1С:Бухгалтерия 8» в рамках второго этапа перехода на новую методику учета ЕНС, начиная со сдачи отчетности за I квартал 2024 года в версиях программы с 3.0.150.

На основании информации из ЛК ФНС в «1С:Бухгалтерия 8» создаются специальные документы «Сведения об уплате налогов». Назначение этих документов, в том числе отражать признание расходов и рассчитывать налоги при применении спецрежимов.

«Сведения об уплате налогов» для пользователей с подключенным сервисом 1С-Отчетность будут создаваться автоматически на основании данных, отражаемых в рабочем месте интеграции с личным кабинетом ФНС. 

А если вы еще не являетесь пользователем этого сервиса — для вас есть выгодное предложение. Подключите тариф «Промо ЕНС» и 6 месяцев пользуйтесь сервисом 1С-Отчетность бесплатно. Тариф включает отправку документов:

  • Уведомление об исчисленных суммах налогов.

  • Заявление о возврате единого налогового платежа.

  • Запрос на получение информационного сообщения о состоянии расчетов с бюджетом в электронной форме.

  • Уведомление о получателе документов.

  • Письма в ФНС.

  • Сверки с ФНС.

Подключить сервис

Интеграция ЕНС с учетной программой позволяет:

  1. Посмотреть состояние ЕНС, не выходя из учетной программы.

  2. Контролировать состояние ЕНС без раздачи доступов к ЛК ФНС и назначения ответственных.

  3. Минимизировать риски пропустить срок, если допущена ошибка.

  4. Сразу увидеть ошибку, если забыли подать уведомление.

  5. Снизить риски ошибок в платежке.

  6. Увидеть подробные данные по каждой операции.

Сравнение порядка учета на ЕНС в 2023 и 2024 годах

Авансовые платежи по налогу на прибыль за II квартал

НДС (к уплате) за II квартал

НДС (к возмещению) за II квартал 

Авансы по налогу на имущество за II квартал

Авансы по транспортному налогу за II квартал

Авансы по земельному налогу за II квартал 

НДФЛ 

Страховые взносы за июнь 

Авансы при УСН «Доходы минус расходы» за II квартал

Авансы при УСН «Доходы» за II квартал

Формировать и передавать уведомления об исчисленных суммах налога, пополнять ЕНС и сверяться с налоговой можно через сервисы от Астрал:

  • «Астрал Отчёт 5.0» — это онлайн-сервис без привязки к рабочему месту, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна. Вы сможете работать в привычной учетной системе, подойдет подпись любого аккредитованного удостоверяющего центра.

  • «1С-Отчетность» — этот сервис уже встроен в 1С. Не нужно устанавливать и настраивать дополнительное ПО. В этом облачном решении можно вести сразу несколько организаций и одновременно могут работать сразу несколько пользователей. Составляйте отчеты в привычном «1С:Предприятии».

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С 2024 года в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» действует новый принцип учета расчетов на ЕНС. Что касается самого порядка учета и исчисления налогов или взносов, то он остался прежним. Рассмотрим на конкретных примерах, как сейчас в «1С:Бухгалтерия 8» происходит начисление налогов.

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