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НДС

Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение

Безопасная доля вычетов — определенное отношение суммы налоговых вычетов к сумме начисленного НДС. Это та сумма вычетов, на которую можно уменьшить НДС, не привлекая внимание налоговых органов. Расскажем, чем чревато превышение безопасной доли и нужно ли принимать какие-либо действия по её снижению
Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какая доля вычета НДС считается безопасной

В Налоговом кодексе нет такого термина, как «безопасная доля вычета НДС». Тем не менее, данные об этом (в разрезе субъектов РФ, но без привязки к сфере деятельности) ФНС регулярно приводит на своем сайте в отчете 1-НДС. В последней публикации на 10.04.2024 приведены данные по состоянию на 01.01.2024

Средняя доля вычетов согласно данным формы 1-НДС в разрезе регионов считается так:

Доля вычетов по региону = Все вычеты (графа 2 строки 2100) / Весь начисленный НДС (графа 2 строки 1100) х 100%.

В общем случае безопасная доля составляет менее 89% за 12 месяцев (п. 3 приложения № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). При этом не следует превышать среднюю долю вычетов, рассчитанную по своему региону.

Пороговые значения вычета могут сильно отличаться по стране. Например, по данным на 01.01.2024 самая низкая доля вычета — 61,4% в Ханты-Мансийском АО – Югра, а максимальным безопасным значением признано 143,1% в Чукотском АО. Доля вычетов в отчете ФНС не указана для Ненецкого АО. Также ФНС пока не размещает отчеты в отношении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (письмо ФНС от 08.06.2023 № КВ-4-1/7280@).

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Как рассчитать свою долю вычетов

Рассчитать долю вычетов за квартал для своей компании можно по данным декларации НДС

Считаем по формуле:

Доля вычетов по компании = Вычеты за квартал (стр. 190 разд. 3 декларации) / Начисленный НДС (стр. 118 разд. 3 декларации) х 100%.

В расчет следует включить все суммы, которые указаны в декларации: 

  • налог, начисленный с реализации; 

  • восстановленный налог; 

  • начисленный и принятый к вычету авансовый НДС; 

  • уплаченный на таможне НДС и т. д. 

Тем, кто применяет нулевую ставку НДС, инспекторы рекомендуют дополнительно учитывать данные из разделов 4–6 декларации. 

Сравните полученный результат с региональным значением безопасной доли по данным ФНС.

Превышение региональной величины безопасной доли вычетов нарушением не является, но может вызвать повышенный интерес налоговых органов

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Когда инспекторы могут запросить пояснения

ФНС анализирует значение безопасной доли вычета не за один квартал, а за 12 месяцев. Это значит, что вычеты за четыре квартала не должны в среднем превышать региональное значение доли вычетов от начисленного за эти же кварталы налога.

Поэтому опре­де­лять долю вычетов следует на конец текущего квар­та­ла и трех предыдущих.

Рас­че­т без­опас­ной доли (БД) вы­че­тов по НДС за четыре квартала можно пред­ста­вить в виде фор­му­лы:

БД = (В1 + В2 + В3 + В4) / (Н1 + Н2 + Н3 + Н4) х 100%,

где:

В1, В2, В3, В4 — сумма вы­че­тов за четыре по­сле­до­ва­тель­ных квар­та­ла;

Н1, Н2, Н3, Н4 — сумма на­чис­лен­но­го НДС за четыре по­сле­до­ва­тель­ных квар­та­ла.

После определения доли вычетов в общем размере исчисленного НДС за четыре квартала, сравните ее с долей вычета, установленной ФНС для вашего региона.

Еще раз напомним: сама по себе низкая налоговая нагрузка не доказывает факт неуплаты налога. Налоговые санкции в виде доначисления НДС и штрафа за его неуплату грозят, только если налоговой проверкой будут установлены нарушения Налогового кодекса.

Превышение безопасной доли вычетов — это лишь один из критериев для назначения выездной налоговой проверки. Это не значит, что в случае превышения нормы к вам сразу постучатся инспекторы. Решение о включении в план проверок принимается с учетом суммы налогового нарушения, наличия доказательств, а также возможности взыскать недоимку.

Как избежать внимания налоговиков 

Чтобы избежать превышения порогового значения доли вычетов, можно перенести их на более поздние кварталы или заявлять их частями. Проверьте право на перенос, так как откладывать можно не все вычеты. В общем случае вычет можно перенести на срок не более трех лет. 

Перенос вычета по НДС

Налогоплательщик может воспользоваться правом на налоговый вычет в течение трех лет, за некоторым исключением (п. 1.1 ст. 172 НК). 

Трехлетний срок отсчитывают с даты оприходования товаров (работ, услуг), имущественных прав, ввезенных в РФ товаров. При этом указанная в счете-фактуре сумма вычета может дробиться и заявляться в разные периоды. 

При частичном заявлении вычета, указанного в п. 2 ст. 171 НК, в графе 14 Книги покупок каждый раз следует отражать всю стоимость, которая указана в соответствующем счете-фактуре в графе 9 по строке «Всего к оплате», а в графе 15 только ту сумму НДС, которую требуется заявить к вычету именно в этом квартале.

Нельзя дробить вычеты НДС по основным средствам, оборудованию к установке, нематериальным активам (письмо Минфина от 01.11.2023 № 03-07-11/104317).

Какие вычеты нельзя переносить на другой период

Некоторые вычеты по НДС нельзя дробить и переносить, а можно заявить только в текущем налоговом периоде:

Как объяснить превышение «безопасной» доли

Если доля вычетов оказалась превышенной, можно подать декларацию как есть. Этот вариант подходит только для тех, кто на 100% уверен, что заявленный объем вычетов полностью оправдан. Будьте готовы дать подробные пояснения и привести неоспоримые доказательства своих затрат по требованию налоговиков, подтвердив их документально (счетами-фактурами, первичкой).

Объективными причинами возникновения высокой доли вычетов по НДС могут быть:

  • Непродолжительный период работы налогоплательщика. После открытия бизнеса расходов всегда больше, чем доходов ввиду отсутствия наработанной базы покупателей. 

  • Единовременные затраты на оплату крупной партии материалов для производственных нужд или закупка основных средств. 

  • Рост цен у поставщиков.

  • Оправданное уменьшение выручки.

  • Влияние фактора сезонности спроса на производимую продукцию – снизились продажи, уменьшилась налоговая база по НДС, а административные расходы остались неизменными.

  • Выставление счета-фактуры контрагентом с задержкой.

Если вы не готовы пояснять налоговикам имеющиеся расхождения, вы вправе подать уточненную декларацию.

Вывод

Налоговики систематически обрабатывают информацию по вычетам НДС и на основе этого определяют среднюю для каждого региона долю вычетов. Превышение этой доли не является нарушением, но чревато повышенным интересом налоговиков к процессу формирования налогоплательщиком базы по НДС. Если обосновать причины отклонений от региональных норм и подтвердить их документально не получится, можно спровоцировать выездную налоговую проверку.

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