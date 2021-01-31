Кризис применения ст.54.1 НК РФ: по следам 2020

Вот уже более трех с половиной лет, как в первой части НК РФ появилась довольно странная, туманная, но и одновременно как бы ожидаемая статья за номером «54.1» — «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

Эта статья была внесена в НК РФ Федеральным законом от 18.07.2017 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую НК РФ», инициатива по разработке которого принадлежала видному депутату, председателю профильного комитета по бюджету и налогам, одному из соавторов первой части НК РФ — Андрею Михайловичу Макарову.

Вообще надо отметить, что ст.54.1 НК РФ — это первая отечественная попытка нормативно урегулировать вопросы «добросовестности» и «злоупотребления правом» в сфере налогообложения. До 2017 года эти вопросы разрешались (причем относительно неплохо решались) Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

В тот 2017 год появление в тексте НК РФ статьи 54.1 НК РФ стало настоящей сенсацией во всем российском налоговом мире. Сотни семинаров/вебинаров, сотни, если не тысячи, публикаций и комментариев, несколько писем ФНС, стилисткой исполненных как будто из диссертационных исследований. С тех пор страсти немного поутихли, но проблемы по применению этой статьи только копятся.

И главный вопрос во всей этой ситуации до сих пор такой: «Ст. 54.1 — что это, вообще, такое?»

Я, почему-то сразу говорил, что значение этой статьи некоторым практиками переоценивается, хотя, конечно же, мне приходилось подробно рассказывать о ней на своих семинарах в 2017-2018 гг., а в позапрошлом 2019 году у меня даже появилась самостоятельная лекция на эту тему. Тем не менее, я до сих пор считаю её «переоцененной». По мне, так с её появлением в нашей жизни мало что изменилось, ведь практически весь контент «54.1» и без того уже существовал в правоприменительном пространстве.

Кроме того, ст.54.1 НК РФ сама по себе была не только «не новая» и «сырая», но еще и как бы внесистемная, т.е. для того, чтобы она «заработала», одной такой статьи на нормативном уровне «маловато будет». И это очевидно, потому-то и появление этой статьи в НК РФ очень напоминало что-то вроде «плюхи», то есть «плюхнулась» статья в НК РФ, а как её применять, толком никто понять не может.

Кстати, может быть, именно поэтому судебная практика так скупо на протяжении более 3 лет эту статью применяет, а Верховный Суд РФ до сих пор по ней ни разу нормально и не высказался. Хотя по хорошему он должен был бы сразу же при её появлении издать какое-то разъяснение или информационное письмо, потому что очень уж эта статья по себе несуразно смотрится в НК РФ, как-то одиноко.

А в 2020 году стал очевидным кризис применения этой статьи: законодатель самоустранился, Верховный и Конституционный суды молчат (несколько актов Конституционного Суда РФ ничего не меняют), налоговые органы, кажется, тоже не совсем понимают как эту статью правильно использовать и суют её везде куда можно к месту и не к месту, надеясь, что куда-нибудь кривая судебной практики да выведет. И тем же судам тоже приходится не сладко, потому-то судебная практика в разных округах непоследовательна, противоречива и почти в разнобой. В этой ситуации крайними остаются налогоплательщики.

Именно поэтому и именно в 2020 году о необходимости «что-то делать» наконец-то заговорили, и заговорил главный применитель этой статьи — Федеральная налоговая служба.

Так, выступая на Всероссийском налоговом форуме, который прошел 19 ноября в ТПП РФ, заместитель главы ФНС Виктор Валентинович Бациев заявил, что служба готовит обзор судебной практики по статье 54.1 НК. «Это непростая задача — осмыслить статью 54.1, в многообразии тех ситуаций, которые она охватывает», — сказала В.В. Бациев.

ФНС планирует выделить незаконные практики и дать по ним уже не абстрактные разъяснения, а подкрепить свою позицию конкретными судебными решениями. По словам В.В.Бациева на 6 ноября было проведено 862 проверки с применением положений стать 54.1 НК. В суды попало 683 дела. То есть почти 80 процентов. Но решения инспекции полностью отменены только в 24 случаях. А в 44 делах требования налогоплательщиков удовлетворены частично. Нет другой категории дел, по которым после досудебного обжалования в вышестоящем налоговом органе, споры попадали бы в суды в таком объеме. Процент по иным делам, где не применяется статья 54.1 НК, в разы ниже.

Вообще, налоговое сообщество ожидало письмо по применению ст.54.1 НК РФ еще до нового 2021 года, поскольку его текст был сформирован и прошел даже ограниченное общественное обсуждение, однако по пути к налогоплательщику документ куда-то затерялся.

Инициатива ФНС совершенно понятна, т.к. это ведомство осталось практически один на один с этим недоразумением законодателя, и кому как не ФНС озаботиться тем, как эту статью применять и приспособить.

Другое дело, какие позиции и обоснования будут отражены в этом письме, как они будут согласовываться с судебной практикой, ведь очевидно, что полноценно говорить о «практике применения» могут только сами суды. И вообще, поддержит ли судебная практика выводы ФНС и результаты её аналитического обобщения? Тем более, что как таковой «практики» у самих судов еще очень мало...

Вопросов много, но следует признать, что кризис этой статьи очевиден, а обнародование вышеуказанного письма ФНС о практике применения ст.54.1 НК РФ является самым ожидаемым событием января 2021 года.

Иными словами, ждем-с...

(продолжение следует)