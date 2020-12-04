Видео допроса: что будет, если неправильно хранить документы

На вас направлена камера и суровый взгляд следователя. На допросе — главбух, секретарша и директор (последним, чтобы подольше поволновался). А он и не волнуется. Почему? Смотрите видео и все узнаете.

Мы решили, что вы устали от суровых будней, и будет неплохо подбодрить вас забавным мультфильмом. Хотя в нем есть и по-настоящему серьезная тема — хранение документов.

Хорошо, что директор у наших героев подумал о своей компании, и нашел явные выгоды от хранения документов вне офиса:

Недорогая аренда для складирования, при этом свой офис свободен;

Минимум посторонних рядом с важными документами;

В делах наведен полный порядок, и никакие допросы не страшны.

Теперь можно и к праздникам готовиться. Хотя в этом году новогодние праздники будут не таким, как всегда, мы с оптимизмом ждем Нового Года, Деда Мороза и, конечно, подарков.

Делис Архив запустил акцию под девизом «Праздники на время — дружба навсегда!»

По Акции «НОВОГОДНЯЯ» у нас целый мешок сюрпризов и подарков для вас: