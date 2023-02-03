Особенности перевода сотрудника к другому работодателю

Рассмотрим особенности оформления такого перевода.

Кого можно уволить переводом

Уволить переводом можно любого сотрудника при наличии его согласия (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК), в том числе беременную женщину, родителей малолетних детей, отпускников и тех, кто находится на больничном (ст. 77, 72.1, 81, 261 ТК). Инициатором увольнения может быть как новый, так и прежний работодатель.

При увольнении переводом часто возникает вопрос, надо ли отрабатывать две недели? Нет, срок «отработки» при переводе законом не установлен, и этот момент решается по договоренности сторон.

Оформление перевода

Вариант № 1

Работник подает заявление об увольнении в порядке перевода. Оно может быть составлено в произвольной форме, главное, чтобы в нем содержалась просьба:

«Прошу уволить меня на основании п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в порядке перевода из ООО „А“ в ООО „Б“ с 23 января 2023 г.»,

и безусловно высказанное согласие, например:

«На увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в порядке перевода из ООО „А“ в ООО „Б“ с 23 января 2023 г. согласен».

Стоит получить согласие работника (письменное) на передачу персональных данных новому работодателю.

Новый работодатель представляет письмо с предложением об увольнении конкретного трудящегося переводом. Форма произвольная, главное, чтобы там было указано:

о ком идет речь (Ф.И.О., должность и т. п.);

данные нового работодателя;

четко сформулированное предложение о переводе;

указание на срок рассмотрения и способ получения ответа;

дата начала работы;

новая (предлагаемая) должность.

Документ должен быть подписан уполномоченным сотрудником (как правило, гендиректора). Вы соглашаетесь на это предложение ответным письмом. Согласие (его еще называют отношением) также может быть составлено в произвольной форме, главное, чтобы в нем было выражено согласие и указана дата, с которой возможно увольнение.

Дальнейший алгоритм не отличается от увольнения по иным основаниям:

издаем приказ об увольнении;

вносим запись в трудовую книжку (если она ведется в бумажной форме), или представляем сведения по форме СТД-Р (если трудовая книжка ведется в электронном формате);

представляем сведения о трудовой деятельности в СФР (в составе ф. ЕФС-1, заполнив титульный лист, подр. 1 разд. 1, подр. 1.1 подр. 1 разд. 1).

Вариант № 2

Заключение трехстороннего соглашения представляется оптимальным, поскольку уменьшает документооборот и экономит ваше время, ведь все условия фиксируются в одном документе. Нормативно форма соглашения не установлена, главное, чтобы в нем присутствовали:

данные сторон (старого и нового работодателя, а также самого трудящегося);

договоренности по увольнению в порядке перевода (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК) и по приему на работу;

даты увольнения и приема, указание на будущую должность.

На практике в соглашение включают и иные условия (например, о выплатах, отпуске и т.п.). Соглашение должно быть подписано всеми сторонами и составлено в трех экземплярах.

Подготовка документов

Для оформления увольнения в связи с переводом необходимо составить соответствующий приказ. Он может быть подготовлен с использованием унифицированной формы Т-8 (если переводится один сотрудник) или Т-8а (если их несколько).

Допускается использование собственной формы, разработанной работодателем. В этом случае, в строке «Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)» нужно сделать указание на п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК.

Если перевод имеет место по просьбе трудящегося, то формулировка может быть следующей:

«Перевод работника по его просьбе на работу в общество с ограниченной ответственностью „А“ (ООО „А“), пункт 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Если перевод осуществляется с согласия работника, то формулировка будет несколько иной:

«Перевод работника с его согласия на работу в общество с ограниченной ответственностью „А“ (ООО „А“), пункт 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

В строке «Основание (документ, номер, дата)» указываем на документы-основания (письмо нового работодателя, ваше согласие, заявление сотрудника, трехстороннее соглашение). Работника надо ознакомить с приказом под роспись.

Запись в бумажной трудовой книжке производится по общим правилам, с уточнением того, что перевод осуществляется по просьбе работника или с его согласия, а также с указанием наименование нового работодателя. Если трудовая книжка не ведется, сотруднику необходимо представить сведения о трудовой деятельности за период работы по форме СТД-Р (ч. 5 ст. 66.1 ТК).

Дела отпускные

При увольнении переводом сотруднику необходимо выплатить компенсацию за неотгуленные дни отпуска или же предоставить отпуск с последующим увольнением.

В заключение еще раз подчеркнем необходимость соблюдения процедур увольнения и представления сведений о трудовой деятельности в территориальные органы СФР. И пожалуй, главное: необходимо письменное согласие работника на перевод. Его отсутствие грозит проблемами, если «передумавший» сотрудник отправится в суд и добьется признания увольнения незаконным.

Именно сохраненный документ о согласии на перевод может стать решающим доказательством в суде. Документы, касающиеся трудовых отношений, должны храниться не менее 50/70 лет (в зависимости от даты создания).

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