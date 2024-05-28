«Где маркировка? — Какая маркировка?» Как мы за неделю спасли клиента от штрафов и конфискации товара

Находишь поставщиков в другой стране, закупаешь продукцию на несколько миллионов, а потом бац! Таможенники грозят отобрать всю партию, потому что на ней нет кодов маркировки. Показываем на примере, как решить проблему и пересечь границу.

Привет, меня зовут Алексей, я менеджер по работе с клиентами компании «Бизнес легко». Мы внедряем системы и сервисы, которые помогают вести бизнес проще и легче. Одно из наших направлений — работа с маркировкой.

Кто с этим сталкивался, знает: порой в этой ситуации хочется лишь одного — «обнять и плакать». Приходится регистрироваться в «Честном знаке», получать коды маркировки на каждый товар, отчитываться о поступлениях и продажах. Часто это занимает много времени и даже немного подбешивает.

К нам обратился клиент, который занялся импортом газировки из Казахстана. Закупил партию на два с половиной миллиона рублей и уже нашел клиентов. Но таможенники не спешили пропускать через границу баночки «забугорной» колы, потому что на них не было маркировки.

Чтобы бизнесмен не остался без товара и не схлопотал штраф, мы зарегистрировали его в «Честном знаке», заказали коды маркировки, а заодно подключили СБИС. Расскажу подробности в статье.

С 1 сентября 2023 года производители и импортеры обязаны регистрировать безалкогольные напитки в «Честном знаке». Ввозить напитки на территорию РФ и продавать их без маркировки нельзя: светит штраф в 300 000 рублей.

Этап №1. Зарегистрировали импортера в госсистемах

До ареста товара на таможне клиент не знал, что такое маркировка и почему он обязан получать и клеить коды на продукцию. Мы устроили культпросвет и зарегистрировали его как импортера в «Честном знаке».

Чтобы создать карточку товара в госсистеме и генерировать коды маркировки, нужны коды GTIN — номера продукции в единой международной базе товаров. По ним можно отследить движение товара, например в каком распределительном центре или складе поставщика он находится.

Мы зарегистрировали клиента в Ассоциации автоматической идентификации ГС1 РУС, и он получил 100 бесплатных кодов.

Вот так выглядит код GTIN

Этап 2. Заполнили карточки товаров и заказали коды маркировки

Чтобы предприниматель не сошел с ума во время заполнения 50 000 товарных карточек в «Честном знаке», мы все сделали сами. Ему нужно было лишь прислать номенклатуру с наименованиями позиций — там была кола в разных объемах и упаковках.

Карточки с газировкой мы еще ни разу не вносили в «Честный знак» и сначала накосячили. В названии написали «Кола» — системе это не понравилось, и она сказала все переделать.

Оказалось, есть определенные требования: например, нужно указывать «Напиток безалкогольный газированный». Затем добавили в поля состав, потребительские свойства, энергетическую ценность, разрешительную документацию.

После того как разобрались со всеми бутылками и карточки прошли модерацию, заказали коды маркировки. Все сделали за один день.

Этап 3. Подключили и настроили СБИС

С маркировкой можно работать двумя способами. Первый — в личном кабинете «Честного знака». Но этот вариант не очень удобный, потому что приходится пользоваться разными системами и тратить время. Например, когда продаешь товар поставщику, отправляешь ему документы по ЭДО, а затем заходишь в «Честный знак» и отчитываешься о реализации партии.

Второй способ — использовать СБИС.

Работать в программе удобно, потому что система интегрируется с «Честным знаком». Продаешь маркированную продукцию, а все данные автоматически улетают в госсистему — никаких лишних движений делать не нужно.

Мы предложили предпринимателю попробовать СБИС. Он уже был знаком с системой — вел электронный документооборот и согласился подключить другие функции. Все настроили и объяснили, как работать в системе. Клиент стал распечатывать коды маркировки через СБИС. Вот что еще он делает с помощью программы.

Формирует заказы поставщикам. В СБИС можно выбрать поставщика из списка, указать позиции, их количество и отправить заявку партнеру по ЭДО. Как только поставщик отгрузит товар и отправит документы, в заказе появится зеленая галочка.

Проводит инвентаризацию. СБИС формирует отчет во вкладке «Инвентаризация». Сотрудник считает товар на складе и заносит цифры в этот же документ. Затем система автоматически все сверяет и показывает расхождения по количеству.

Видит данные о продукции. В карточке товара можно посмотреть информацию по каждой позиции, например остаток на складе, стоимость и себестоимость, а также декларацию соответствия.

Отправляет отчетность в налоговую. Система напоминает, в какие сроки нужно сдать отчетность, — так бизнесмен ничего не забудет и не получит штрафов. При заполнении СБИС дает подсказки и проверяет документы перед отправкой в ФНС, чтобы клиент сдал отчетность с первого раза.

Считаем, сколько потратил клиент

Мы все настроили, подключили, научили предпринимателя работать с системой — все обошлось в 53 800 рублей. Вот что вошло в стоимость.

Регистрация в «Честном знаке» и ГС 1РУС 7800 рублей Лицензия 16 000 рублей Обучение 5000 рублей Выпуск 100 000 кодов маркировки 25 000 рублей

Недавно клиент снова к нам обратился, чтобы зарегистрировать новое ИП в «Честном знаке». Все сделали, и теперь он без проблем проходит границу под еще одним юрлицом. Мы постоянно на связи: консультируем, помогаем решить вопросы и оформляем для него коды маркировки.

Если вас тоже пугает работа с маркировкой и вы не хотите сами во всем разбираться — пишите, поможем. Зарегистрируем в «Честном знаке», заполним карточки, закажем коды — вам останется только их наклеить :)

Расскажите, а у вас бывали случаи, когда товар задерживали на таможне? Или возникали другие сложности при работе с маркировкой?

Маркировка, ЕГАИС, Меркурий Оформляйте документы как обычно, а мы отчитаемся за вас. Работаем со всеми системами маркировки Проконсультироваться

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