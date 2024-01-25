Воинский учет в организации: 5 вопросов от бухгалтеров 

Предусмотрен ли штраф, если воинский учет в организации не ведется? Должен ли ИП вести воинский учет? Нужно ли отчитываться в военкомат о внешних совместителях и исполнителях по договорам ГПХ? Ответы на эти и другие вопросы — в статье.

Воинский учет у ИП

Должен ли индивидуальный предприниматель вести воинский учет?

Нет. ИП не обязаны вести воинский учет (постановление Президиума ВАС от 28.04.2009 № 13798/08 по делу А33-4142/2008).

Штраф за неведение воинского учета

С 1 октября 2023 года возросли штрафы за нарушения в сфере воинского учета.

Какой штраф назначат, если воинский учет в организации не вели? Привлекут ли к ответственности за то, что в военкомат не подали сведения о военнообязанных сотрудниках, которые работают в компании более трех лет?

Ответственность за то, что организация не ведет воинский учет или начала вести его с опозданием, не предусмотрена. Но наказание могут назначить за то, что работодатель не предоставил в военкомат необходимые сведения о призывниках и военнообязанных сотрудниках в установленный срок.

Штраф до 400 000 ₽

С 1 октября 2023 года на организацию могут наложить штраф от 350 000 ₽ до 400 000 ₽, если она не представила в установленный срок в военкомат списки граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет.

Какой отчет и в какой срок нужно подать, чтобы избежать штрафа?

Работодателю нужно уведомить военкомат о наличии сотрудников, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, если у такого работодателя есть сотрудники, которые устроились на работу в возрасте 16 лет и достигли возраста 17 лет.

Для этого ежегодно до 1 ноября работодатели подают в военкомат списки работников-мужчин, которым в следующем году исполнится 17 лет.

Это делают заранее, поскольку военкоматы осуществляют первоначальную постановку на воинский учет с 1 января по 31 марта года, в котором мужчинам исполняется 17 лет (п. 1 ст. 9 закона № 53-ФЗ, п. 34 Положения о воинском учете). Обратите внимание, что такие списки представляют по запросу военкомата (письмо Минобороны от 23.08.2023 № 308/2/8922).

Списки необходимо подать по форме из приложения № 6 к Положению о воинском учете. Вместе с ними представляют анкеты на таких сотрудников по форме из приложения № 7 к Положению о воинском учете.

Если в организации нет работников, которым исполнится 17 лет, представлять списки в военкомат не нужно.

Электронные повестки

С 1 октября 2023 года к административной ответственности могут привлечь работодателей, которые не оповестили сотрудников о вызове (повестке) военкомата, в том числе в электронной форме (ст. 21.2 КоАП в ред. закона от 31.07.2023 № 404-ФЗ).

Утвержден ли регламент электронного оповещения работодателей и что он собой представляет?

Руководители организаций или сотрудники, ответственные за ведение воинского учета, обязаны оповещать сотрудников о вызовах (повестках) военкоматов, которые направлены в электронной форме (п. 1 ст. 4 закона № 53-ФЗ).

На сегодняшний день отсутствует порядок направления работодателям таких повесток.

Отчетность в военкомат

Если в организации есть внешние совместители и исполнители по договорам ГПХ, нужно ли подавать о них сведения в военкомат?

Организации ведут воинский учет в отношении своих сотрудников (пп. 6 п. 1 ст. 8 закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ, п. 9 Положения о воинском учете).

Поэтому воинский учет в отношении совместителя необходимо вести работодателю по основному месту работы и организации, которая приняла его на работу на условиях внешнего совместительства.

А вот исполнители по договорам ГПХ не являются работниками по смыслу трудового законодательства (ст. 20 ТК). Закон № 53-ФЗ тоже не обязывает заказчиков запрашивать документы воинского учета у исполнителей по гражданско-правовому договору, вести на них карточки по форме № 10 и отчитываться о них в военкомат. Поэтому вести воинский учет в отношении исполнителей по договорам ГПХ не нужно.

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