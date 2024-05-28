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Криптовалюта

Как и где продать биткоин в 2024 году: 8 различных способов

Bitcoin был и остается самой популярной и дорогостоящей криптовалютой в мире, и сегодня 1 BTC продается по цене более 68 тысяч долларов. Те, кто купил его ранее или «добыл» майнингом, ищут способы выгодно продать монеты, но в России сделать это не так просто. Как выгодно и безопасно продать Биткоин, и с помощью каких сайтов это можно сделать в 2024 году?
Как и где продать биткоин в 2024 году: 8 различных способов
Иллюстрация: kanchanara/unsplash

Почему именно Биткоин

Общее количество криптовалют, существующих в мире на данный момент — более 2,5 миллионов! Каждый день в сети появляются несколько тысяч новых токенов, в которые многие инвестируют наличные в надежде заработать на их перепродаже в будущем.

Несмотря на такое огромное разнообразие, «Колумб» в мире крипты — Биткоин — по-прежнему входит в ТОП-3 самых востребованных токенов, и в него уже инвестировано более 121 триллиона рублей!

BTC не зря называют «цифровым золотом» — тем более что, в отличие от обычных денег, он не подвержен инфляции и обеспечен эмиссией в 21 миллион монет. Это абсолютный максимум, к которому майнеры на данный момент приблизились уже на 90%.

Продать Биткоин за рубли — не самая плохая идея, ведь сегодня за 1 BTC можно выручить 6,15 миллиона рублей! Впрочем, продавать его или покупать — спорный вопрос, ведь стоимость токена может еще ощутимо возрасти в будущем. Так или иначе, работать с BTC стоит по нескольким причинам:

  • Полная децентрализация. Bitcoin не зависит ни от одного банка/государства, не подвержен инфляции и не может обесцениться при смене очередного политического режима/правительства;

  • Прозрачность операций. Их всегда можно отследить в сети блокчейн, что исключает возможность мошенничества и «отмывания» денег;

  • Востребованность во всем мире. Биткоины сегодня нужны всем, и выгодно продать их можно, где бы вы ни находились: в России, Аргентине, США, Тайланде, и т.д.

На данный момент в обращении находится более 19 миллионов Биткоинов, что примерно эквивалентно 860 миллиардам долларов.

Жители США и Евросоюза имеют возможность менять BTC на национальные валюты напрямую — через банки. Всем остальным, в том числе — жителям России — приходится искать «обходные пути». К счастью, сегодня они по-прежнему не заблокированы и доступны всем желающим!

Где продать Биткоин в России

Тем, кто своевременно купил или «намайнил» BTC, нужна уверенность в том, что монеты в любой момент можно обменять на наличные деньги: рубли (RUB), доллары (USD) или евро (EUR). Несмотря на текущую политическую ситуацию, в России это можно сделать без проблем — в любое время и с минимальными потерями.

На данный момент российским пользователям доступны 8 способов «обналичивания» Биткоина:

  • Офлайн-обменники. Интуитивно понятный и простой способ получить наличные деньги за BTC. Вы лично приходите в офис и обмениваете монеты на наличные по текущему курсу;

  • Онлайн-обменники. Работают по тому же принципу, что и офлайн-сервисы, но без посещения офиса. Вместо наличных вы получаете деньги на банковский счет или карту;

  • Криптобиржи с фиатным шлюзом. Здесь всегда можно продать Биткоин или обменять его на другие монеты — но только при условии полной авторизации;

  • P2P-сервисы. Позволяют продавцам и покупателям осуществлять «прямой» обмен — без третьей (контролирующей) стороны, взимающей комиссию;

  • Электронные платежные системы. Многие из них поддерживают функцию обмена BTC на фиат и наоборот — с возможностью последующего обналичивания;

  • Крипто-кошельки со встроенными обменниками. Дают возможность обменивать Bitcoin на другие коины и на фиатные деньги — в рамках одного приложения и без использования сторонних сервисов;

  • Telegram-боты. Позволяют создавать заявки на обмен в одноименном мессенджере — без посещения самих сайтов обменников;

  • Криптоматы. Работают по принципу обычных банкоматов, но с возможностью покупки и продажи криптовалют.

У каждого из восьми способов есть свои плюсы и минусы. Например, криптобиржа обеспечивает высочайший уровень безопасности, но при этом — требует предоставления паспортных данных и банковских реквизитов. P2P-сервис не защищает вас от мошенников, зато предлагает одни из лучших обменных курсов.

Криптоматы удобно использовать, но их сложно найти даже в Москве и Санкт-Петербурге, не говоря о самых высоких комиссиях. Что касается онлайн криптообменников, то это видимые для всех банковские операции.

Офлайн обменники криптовалют,  на сегодняшний день это самый оптимальный способ купить и продать Биткоин. Тем более — для новичков, плохо разбирающихся в вопросе, их единственный минус, что они есть не во всех городах. 

Где продать Биткоин в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, и т.д.? К сожалению, полноценной «карты» с местами расположения обменных пунктов и сервисов в населенных пунктах РФ не существует, но можно быть на 100% уверенным, что сегодня они есть в каждом российском городе. А в таких городах как МСК и СПБ — во многих районах, и не по одному. Главное — уметь правильно выбирать среди них, и обходить стороной сомнительные конторы, где велики риски потерять деньги.

Как продать Bitcoin (BTC) за рубли

До недавнего времени большинство операций по покупке/продаже BTC в России осуществлялось онлайн — с использованием электронных кошельков и банковских карт. Но с учетом текущей ситуации, многие пользователи предпочитают обменивать крипту анонимно, что можно сделать только офлайн. Таким способом можно продать Биткоин за рубли, оставаясь инкогнито!

Неудивительно, что популярность офлайн-сервисов начала стремительно расти, и сегодня они уже лидируют в гонке  с биржами и P2P платформами.

Если вы тоже ищете возможность продать Биткоин офлайн, обратите внимание на мониторинг Exnode.ru. На нем в режиме реального времени отображается рейтинг существующих офлайн-обменников. Чтобы попасть в этот рейтинг, компания должна доказать свою надежность и проработать, как минимум, 1–2 года, иметь большие лимиты, определенное количество отзывов и конечно, положительную репутацию среди обменников криптовалют. 

Мошеннические фирмы не попадают на крупные мониторинг-сайты. Вместе с рейтингом на мониторинге публикуются оценки и отзывы от реальных пользователей. Вы можете оценить качество работы того или иного сервиса онлайн — через мониторинг обменников, и уже потом сделать окончательный выбор. Когда искомый обменный сервис будет найден, вам останется только:

  1. Перейти на официальный сайт криптообменника. Примеры обменников криптовалют:

    1. Insight;

    2. Eastchange;

    3. voodoosh-exchange.

  2. Создать заявку на обмен BTC: через специальную онлайн-форму или Telegram-аккаунт.

  3. Получить ответ от менеджера.

  4. Лично прийти в офис компании и продать Биткоин за рубли(или другую валюту).

Как правило, офисы обменных сервисов находятся в центральных районах города: в торговых центрах, офисных зданиях и т.д. Вы присутствуете при сделке лично, в людном месте, и риски мошенничества/обмана сводятся к минимуму. Причем, вам даже необязательно брать с собой ноутбук/смартфон с привязанным BTC-кошельком. Достаточно удаленно перевести часть монет, после чего прийти и забрать наличные деньги.

Этот способ предельно прост, понятен и безопасен. Он не требует углубленных знаний и опыта, поэтому сегодня им пользуются как «олдовые» криптотрейдеры, так и новички.

Если вы ищете, где продать Биткоин или любые другие монеты в вашем городе, воспользуйтесь мониторингом обменников криптовалют, выберите подходящую компанию и посетите ее офис, который, возможно, находится от вас в шаговой доступности!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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