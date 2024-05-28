Купить криптовалюту за рубли: 2 лучших способа

Сегодня Bitcoin, Ethereum, Tether и другая крипта свободно торгуется в России, и ее можно покупать не только по безналу, но и за наличные рубли. Из всех существующих способов обмена можно выделить два наиболее удобных. Это специализированные обменные сервисы и криптоматы. Рассмотрим их особенности, преимущества и недостатки, и разберемся, как проще и безопаснее покупать криптовалюту в рублях!

Покупка криптовалют* за рубли через обменники

Обмен валют сегодня работает в каждом городе, и по умолчанию включен в услуги всех кредитных организаций (банков). Наряду с обычными обменниками, где вам всегда поменяют рубли на доллары и евро, не так давно появились криптовалютные, где рубли можно менять на крипту. Эта сфера услуг активно развивается, и каждый месяц появляются новые сервисы, готовые покупать у вас криптовалюту и продавать ее за наличные деньги!

Как работают криптообменники?

Сегодня купить криптовалюту за рубли можно в любом городе России – используя онлайн- и офлайн-обменники. Как работают эти сервисы? Вы создаете заявку на сайте, вносите фиат или коины (в зависимости от того, покупаете вы или продаете), и взамен получаете нужную вам валюту по текущему курсу. Как правило, обменники придерживаются биржевых котировок, и потери при обмене – минимальны. Что касается комиссии, то ее взимают только мелкие фирмы, а проверенные компании, работающие много лет, позволяют клиентам осуществлять обмен без комиссионных!

Преимущества и недостатки использования обменников

Покупать криптовалюту в рублях через обменные сервисы стоит по многим причинам. Здесь от вас не потребуют паспорт и банковские реквизиты, и обменяют крипту на рубли (или наоборот) полностью анонимно. Сделки с использованием наличных крайне сложно отследить, и вы не будете ограничены в своих возможностях. Кроме того, к преимуществам обменников можно отнести:

Высокий уровень безопасности. В отличие от тех же P2P-сервисов, где вы обмениваетесь средствами с рандомными продавцами и покупателями, обменник работает легально и несет материальную ответственность перед клиентами. Сделки проходят в вашем присутствии;

Удобство использования. Обмен можно осуществить в любое время, и сегодня такие сервисы повсеместно работают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но даже в маленьких городах и ПГТ;

Выгодные курсы. Они всегда примерно соответствуют биржевым, и позволяют выгодно торговать на рынке криптовалют.

Главное – использовать только проверенные сервисы с хорошей репутацией, и «отфильтровывать» сомнительные конторы, где вы, скорее всего, столкнетесь с мошенниками и по неопытности потеряете деньги. Чтобы этого не произошло, опишем подробный алгоритм действий безопасной покупки крипты.

Шаг за шагом: процесс покупки криптовалюты через обменник

Купить криптовалюту в рублях сегодня можно онлайн и офлайн. Рассмотрим второй вариант, как наиболее простой и безопасный. Прежде чем посещать обменник, его нужно выбрать среди всего многообразия существующих фирм. Делать это лучше всего через надежный сайт-мониторинг, например – через Exnode.ru. На нем публикуются только проверенные сервисы, работающие более 2 лет. После захода на Exnode.ru (или другой сайт-мониторинг), вам останется совершить 5-6 действий:

Выбрать подходящий офлайн-обменник по заданным критериям. Это направление обмена (например – RUB на BTC), сумма обмена и город. Задав эти параметры, вы получите список всех компаний, предлагающих такой обмен в вашем городе; Перейти на официальный сайт обменного сервиса. Перед этим можно оценить его рейтинг и почитать отзывы от других пользователей; Создать заявку на обмен. Это делается через специальную онлайн-форму с пустыми полями для заполнения, или через интегрированного Telegram-бота; Дождаться ответа от менеджера, который назначит вам время визита в офис; Лично посетить офис компании и купить криптовалюту в рублях.

Возможным шестым действием может стать регистрация на сайте, но это необязательный шаг. Многие сервисы позволяют осуществлять обмен без регистрации и авторизации – полностью анонимно и конфиденциально! Все, что от вас потребуется – это контактный номер телефона для общения с менеджером.

Перечень надежных обменников

К сожалению, далеко не все обменные сервисы работают честно и прозрачно, и чтобы не нарваться на мошенников, прибегайте к услугам только проверенных фирм с хорошей репутацией. Все они входят в рейтинги сайтов-мониторингов, и на том же Exnode.ru можно найти десятки сервисов, работающих в вашем городе на данный момент. Insight, EastChange, Investcoin, Armani Exchange, Croco Ex – эти, и многие другие обменники имеют хорошую репутацию, и собственные представительства в центральных городских районах. Обращаясь к ним, можно рассчитывать на безопасность и высокое качество обслуживания!

Покупка криптовалют через криптоматы за рубли

Аналог обычных банкоматов – криптоматы – еще один удобный способ покупки криптовалюты в рублях. Этот сектор стремительно растет, и на данный момент в мире уже работает более 10 тысяч криптоматов, многие из которых установлены в российских городах.

Что такое криптоматы и как они работают?

По сути, криптомат – это обычный терминал с купюроприемником, дающий возможность пополнять не только счета, но и электронные криптокошельки. Расплатившись бумажными рублями, можно получить эквивалентную сумму коинов на свой кошелек. Таким способом можно покупать Bitcoin, Tether, Ethereum, Dash, Litecoin и многие другие монеты.

Преимущества и недостатки покупки криптовалют за рубли через криптоматы

В России криптоматы работают абсолютно легально и без нарушения законодательства. Мало того, в РФ даже есть собственные производители этих устройств – компании BBFpro и RusBit. Сегодня купить криптовалюту за рубли через криптомат стоит по следующим причинам:

Конфиденциальность. Криптомат не потребует от вас никакой другой информации, кроме номера кошелька, который вы пополняете;

Возможность оплаты наличными, что особенно полезно для тех, у кого нет доступа к банковской системе;

Простота использования. Если вы ранее пользовались обычными терминалами и банкоматами, работа с криптоматом не вызовет у вас никаких затруднений.

С плюсами все понятно, но есть ли у данного способа покупать криптовалюту в рублях недостатки? К сожалению есть, и главный из них – очень ограниченная сфера покрытия. Пока что этот сектор только развивается, и криптоматы установлены только в крупных городах РФ, зачастую – по одному-двум устройствам на весь город. Найти их непросто даже в МСК и СПБ, не говоря уже об отдаленных регионах.

И второй ощутимый минус – невыгодные курсы. Если ваша цель – заработать на крипте, пополнение и вывод средств через криптомат «съест» значительную часть вашей прибыли.

Инструкция по покупке криптовалюты через криптоматы

Чтобы сегодня купить криптовалюту в рублях через криптомат, вам достаточно найти ближайшие к вам ATM с помощью специального сервиса, например – Coin ATM Radar. После чего:

выбрать в меню направление обмена, например – RUB на USDT; отсканировать QR-код своего кошелька или ввести его номер вручную; прости идентификацию; уточнить курс и комиссию; внести наличные – через купюроприемник; подтвердить операцию; получить чек об успешно выполненной транзакции.

Процедура проходит быстро и в вашем присутствии. Как правило, средства зачисляются мгновенно, но иногда стоит подождать несколько минут (максимум — часов), пока монеты не поступят на ваш кошелек.

Расположение криптоматов в крупных городах России

К сожалению, подробной карты с местами расположения всех работающих в России криптоматов не существует, но есть специальные сервисы, отображающие их геолокацию. Coin ATM Radar, Bitcoin ATM Map, Buy Bitcoin Worldwide – через них (и не только) можно найти ближайший к себе криптомат, его курсы, комиссии и прочую важную информацию.

Сравнение обменников и криптоматов

Итак, какой же из рассмотренных способов покупки криптовалюты в рублях лучше: обменники или криптоматы? И те, и другие дают возможность покупать и продавать коины анонимно – без предоставления личных данных, а также позволяют работать с наличными рублями. Но к уникальным плюсам офлайн-обменников при этом можно отнести:

Доступность. Обменники работают в каждом городе, зачастую – в шаговой доступности от клиентов;

Выгодные курсы, примерно соответствующие биржевым;

Большое разнообразие направлений для обмена.

Криптоматы, к сожалению, этими плюсами пока не обладают. Поэтому, если вы хотите сегодня купить криптовалюту в рублях, стоит в первую очередь рассматривать вариант с офлайн-обменниками. Они безопасны, удобны и просты в использовании, а кроме того – выгодны: из-за адекватных курсов и отсутствия комиссий!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств