Как получить вычет при покупке и продаже авто/БухСтрим

Несмотря на то, что некоторые автомобили стоят дороже квартиры, вернуть НДФЛ от дорогостоящей покупки нельзя. Имущественный вычет распространяется только на недвижимость или на продажу авто. Поэтому этот выпуск о налоге с продажи.

Налог с дохода

Машина – это имущество, поэтому, согласно российским законам, гражданин, продавший автомобиль, получил доход. Значит, нужно заплатить с суммы этой сделки НДФЛ.

Налоговые резиденты России платят 13%, а нерезиденты – 30%.

Юридические лица также уплачивают налог, но уже в зависимости от системы налогообложения.

Когда не надо платить

Налог от продажи авто вне зависимости от стоимости платить не надо, когда транспортное средство было в собственности более 3-х лет (абз. 2 п. 17.1 ст. 217 НК).

Но только считайте срок владения правильно — он начинается с даты заключения договора купли-продажи. Полученный доход декларировать не надо.

Когда нужно платить налог

НДФЛ при продаже автомобиля со сроком владения менее 3 лет вы обязаны заплатить НДФЛ до 15 июля следующего года, но его можно уменьшить или не платить вовсе.

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Как заплатить меньше

Для этого у автовладельца есть два способа:

Получить налоговый вычет с продажи автомобиля. Уменьшить доход за счет расходов.

То есть из цены продажи вычитаете цену, которую заплатили при покупке автомобиля, и платите налог с полученной разницы. Продали дешевле, чем купили — налога не будет.

(Цена пр. — Цена пок.) * 13%

Конечно, этот способ можно использовать только при наличии документов. А понадобятся документы, подтверждающие покупку автомобиля: договор купли-продажи, квитанции, или кредитный договор.

Имущественный налоговый вычет

Если расходных документов нет, то нужно воспользоваться первым способом — взять имущественный налоговый вычет, который предоставляет государство. Снизить полученный доход от продажи можно максимум на 250 000 руб. за один год.

Этот лимит был установлен в 2013 году. Конечно же, сейчас он сильно устарел и отстает от настоящих цен на авто.

Но вдруг так случилось, что авто продали за 250 тысяч рублей или ещё дешевле, то за такой доход отчитываться не нужно. Налог не возникает.

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ можно использовать неограниченное количество раз, но не превышая предельной суммы 250 тыс. рублей в один календарный год.

Как избежать налогообложения

Если продавец хочет избежать налогообложения, то сделку можно оформить через договор дарения. Тогда продавец налог не платит, но получатель заплатит НДФЛ с рыночной стоимости авто.

Здесь есть один нюанс, если покупатель — это близкий родственник, то он сможет уменьшить налог. Для этого он заполняет декларацию 3-НДФЛ и прикладывает к ней расходные документы продавца. Рыночную стоимость авто можно уменьшить на расходы дарителя.

Если продается машина, полученная в дар от близкого родственника или в наследство, то можно использовать расходы дарителя или наследодателя на ее приобретение. То есть вычесть их из той суммы, что платит вам покупатель.

Если вы продаете ТС, подаренное не родственником, то можете снизить НДФЛ на сумму налога, уплаченного вами при получении подарка. Если же машина передана в наследство, то налог платить не нужно в любом случае.

Налоговая декларация

Ещё одно важное требования для автовладельцев, которые машину продали раньше минимального срока владения. Им нужно подать налоговую декларацию до 30 апреля следующего года. Эта обязанность не зависит от начисленного налога. Если автомобиль продали в 2022 году, декларацию нужно подать до 30 апреля 2023 года.

Передать документы можно лично, по почте, через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.

Если не подать декларацию до 30 апреля, налоговая выпишет штраф — 5% от начисленного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30%. Если налога нет, минимальный штраф все равно составит 1 000 рублей.

Скрыть от налоговой продажу машины не получится: она получит все данные из ГИБДД, когда новый собственник зарегистрирует автомобиль на свое имя.

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Налог с продажи для ИП

Если продается машина, которую индивидуальный предприниматель не использует в своей работе, то сделка проводится в качестве физлица, соответственно, действуют стандартные правила начисления налога с продажи автомобиля.

Когда ИП продает автомобиль, который использовался в его деятельности, например, он занимается грузоперевозками, то применяются правила действующей системы налогообложения:

Упрощенная система налогообложения «Доходы минус расходы». Ставка в этом случае считается по формуле: в начале нужно вычесть из расходов на покупку машины ранее списанные расходы, после этого из дохода с продажи ТС вычесть полученную разницу, а полученную сумму умножить на 15%.

Налог = 15% * (Доход - расходы на покупку)

Если раньше покупка машины уже повлияла на уменьшение основного налога, еще раз учесть затраты при ее продаже не получится.

Упрощенная система налогообложения «Доходы». Ставка в этом случае составит 6%, а вычеты учитывать нельзя: ИП на УСН они недоступны.

Налог = Доход от продажи * 6%

Общая система налогообложения. Ставка стандартная – 13%. Ее можно уменьшить по вычетам – фактическим расходам на покупку или лимитом в 250 тыс. рублей.

Налог = 13% * (Доходы - расходы или 250 000 рублей)

Доходы можно уменьшить на расходы, исключив ранее учтенную часть.

С 2019 года ИП на ОСН не платят налоги за продажу автомобиля, если владели им больше 3 лет.

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Итоги

Не нужно подавать декларацию и платить налог с продажи, если автомобилем владели более 3 лет.

Если прошло менее 3 лет, то сумму налога можно уменьшить до нуля. Для этого можно воспользоваться одним из способов: оформить вычет за фактические расходы на покупку машины или воспользоваться лимитом в 250 тыс. рублей.