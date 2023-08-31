Бухгалтеры устраивают бунт/ БухТуб

👉 Бухгалтеры в этом году буквально сорвались с катушек.
Еще бы, вместо обещанного облегчения в отчетах и платежах они вынуждены ежемесячно сдавать уведомления, а в платежках концов не могут найти даже сами налоговики. Кроме того, их регулярно заваливают требованиями — предоставить документы, обосновать показатели, да мало ли о чем еще.
Дело дошло до крайности — на сайте общественных инициатив появилась петиция со сбором подписей. Отчаявшийся бухгалтер считает, что нужно прописать в НК норму, по которой один раз в год бухгалтер может спокойно отдохнуть 14 дней, и в это время не будет рассылки налоговых требований.
Видимо, беднягу совсем достали.
👉 Предприниматели тоже «качают права».
Для упрощенцев и тех, кто на патенте, задним числом изменили правила уменьшения налогов на фиксированные взносы.
Теперь сократить сумму налога можно на те взносы, которые начислены в текущем году и не важно уплачены они или нет.
Но 1% взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей начисляется не в текущем году, а в следующем.
Это новое правило ударило по карману тех предпринимателей, которые уже заплатили взнос в 2023 году и уменьшили налоги по-старому — по уплате.
Теперь они требуют не распространять на них изменения в НК, а кое-кто даже подготовил текст ответа налоговикам, если те вздумают насчитать недоимку.
Событие года, которое бухгалтер просто не может пропустить!
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👉 Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает пользоваться услугами осужденных, если на вашем предприятии не хватает рабочих рук.
Между прочим, так уже поступают 1700 работодателей — говорит он.
Да и вообще, ФСИН готов даже в Ростех отправить свои «кадры». Хотели бы взять на работу таких сотрудников? Вот и «клерки» засомневались.
👉 С 1 сентября обязательными становятся машиночитаемые доверенности — МЧД.
Их нужно использовать, если, например, электронные документы или отчетность от компании подписывает не руководитель, а другой сотрудник.
После 1 сентября 2023 года нельзя получить сертификат электронной подписи сотрудника юрлица. Такие подписи не будут выпускаться.
Работник получает электронную подпись как физлицо, а потом получает от работодателя МЧД.
Но есть одна хитрость — согласно поправкам в закон № 63-ФЗ, работать с сертификатом сотрудника юрлица можно до окончания срока его действия, но не позднее 1 сентября 2024 года.
То есть, если вы успеваете до 1 сентября оформить электронную подпись сотрудника, в которой «зашита» информация о компании, то еще год может можете обходиться без МЧД.
ФНС создала реестр МЧД и сервисы, которые помогут с ними работать.
👉 Книги учета для УСН, ЕСХН и патента теперь разрабатывают налоговики.
Они уже подготовили два проекта с новыми формами КУДиР.
Например, книгу для УСН добавили новый раздел, где надо раскрывать информацию по фиксированным взносам по новым правилам.
Надеемся, что ФНС ограничится небольшими правками и не усложнит эти документы. Нам и отчетности за глаза хватило.
👉 Только треть родителей рассчитывает на собственные деньги для сбора детей в школу.
69% родителей собираются брать займы или кредиты.
Приходишь ты такой в банк и просишь — а дайте мне ипотеку, мне ребенка в школу отправить надо!
Кстати, 37% опрошенных родителей думают, что в начальной школе ученикам не стоит покупать телефон, компьютер и прочие гаджеты.
Наверное, просто уроки с ребенком еще не делали. Там задачи для первоклассников иногда надо решать, советуясь с нобелевскими лауреатами по математике.
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