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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры устраивают бунт/ БухТуб

Бухгалтеры бунтуют и требуют отпуска, ИП грозят налоговикам Конституцией, политики предлагают бизнесу нанимать заключенных — в новом скандальном выпуске БухТуб.
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👉 Бухгалтеры в этом году буквально сорвались с катушек.

Еще бы, вместо обещанного облегчения в отчетах и платежах они вынуждены ежемесячно сдавать уведомления, а в платежках концов не могут найти даже сами налоговики. Кроме того, их регулярно заваливают требованиями — предоставить документы, обосновать показатели, да мало ли о чем еще.

Дело дошло до крайности — на сайте общественных инициатив появилась петиция со сбором подписей. Отчаявшийся бухгалтер считает, что нужно прописать в НК норму, по которой один раз в год бухгалтер может спокойно отдохнуть 14 дней, и в это время не будет рассылки налоговых требований.

Видимо, беднягу совсем достали.

👉 Предприниматели тоже «качают права».

Для упрощенцев и тех, кто на патенте, задним числом изменили правила уменьшения налогов на фиксированные взносы.

Теперь сократить сумму налога можно на те взносы, которые начислены в текущем году и не важно уплачены они или нет. 

Но 1% взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей начисляется не в текущем году, а в следующем. 

Это новое правило ударило по карману тех предпринимателей, которые уже заплатили взнос в 2023 году и уменьшили налоги по-старому — по уплате.

Теперь они требуют не распространять на них изменения в НК, а кое-кто даже подготовил текст ответа налоговикам, если те вздумают насчитать недоимку.

Событие года, которое бухгалтер просто не может пропустить!

Клерк.Конференция 2023

Топовые спикеры и темы: ЕНС, изменения в НК, проверки, субсидиарка, требования, новая отчетность. семь новых ФСБУ, оптимизация и много чего еще.

Подключайтесь к конференции онлайн 12 сентября в  9.00. Будем общаться и дарить подарки!

Успейте купить билеты!

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👉  Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает пользоваться услугами осужденных, если на вашем предприятии не хватает рабочих рук.

Между прочим, так уже поступают 1700 работодателей — говорит он. 

Да и вообще, ФСИН готов даже в Ростех отправить свои «кадры». Хотели бы взять на работу таких сотрудников? Вот и «клерки» засомневались. 

👉 С 1 сентября обязательными становятся машиночитаемые доверенности — МЧД.

Их нужно использовать, если, например, электронные документы или отчетность от компании подписывает не руководитель, а другой сотрудник.

После 1 сентября 2023 года нельзя получить сертификат электронной подписи сотрудника юрлица. Такие подписи не будут выпускаться.

Работник получает электронную подпись как физлицо, а потом получает от работодателя МЧД.

Но есть одна хитрость — согласно поправкам в закон № 63-ФЗ, работать с сертификатом сотрудника юрлица можно до окончания срока его действия, но не позднее 1 сентября 2024 года.

То есть, если вы успеваете до 1 сентября оформить электронную подпись сотрудника, в которой «зашита» информация о компании, то еще год может можете обходиться без МЧД.

ФНС создала реестр МЧД и сервисы, которые помогут с ними работать. 

👉 Книги учета для УСН, ЕСХН и патента теперь разрабатывают налоговики.

Они уже подготовили два проекта с новыми формами КУДиР.

Например, книгу для УСН добавили новый раздел, где надо раскрывать информацию по фиксированным взносам по новым правилам.

Надеемся, что ФНС ограничится небольшими правками и не усложнит эти документы. Нам и отчетности за глаза хватило.

👉 Только треть родителей рассчитывает на собственные деньги для сбора детей в школу.

69% родителей собираются брать займы или кредиты.

Приходишь ты такой в банк и просишь — а дайте мне ипотеку, мне ребенка в школу отправить надо!

Кстати, 37% опрошенных родителей думают, что в начальной школе ученикам не стоит покупать телефон, компьютер и прочие гаджеты. 

Наверное, просто уроки с ребенком еще не делали. Там задачи для первоклассников иногда надо решать, советуясь с нобелевскими лауреатами по математике.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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