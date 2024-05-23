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Увольнение

Топ-5 ошибок бухгалтера при увольнении сотрудника в 2024 году

При увольнении работника бухгалтер и кадровик должны подготовить обязательные документы, сделать расчет, добавить запись в трудовую книжку и не забыть про СЗВ-ТД.
Топ-5 ошибок бухгалтера при увольнении сотрудника в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В судебной практике споры по поводу соблюдения норм увольнения занимают первое место. Мы не стали уходить в частности и выбрали 5 наиболее часто встречающихся ошибок бухгалтеров при расторжении трудового договора с работником.

1. Недостаточное обоснование для увольнения

Эта ситуация может возникнуть, если работодатель не предоставил весомых аргументов для сокращения сотрудника. Другими словами, было неправильно выбрано основание и причина для увольнения или же их не было вообще.

Например, по причине разового опоздания сотрудника на время до четырех часов за рабочий день и при отсутствии каких-либо других нарушений внутреннего распорядка сотрудника не могут уволить. В данном случае ТК предписывает более мягкие наказания — выговор или замечание. 

Уволить специалиста можно в том случае, если опоздания повторяются регулярно, у работника уже есть за плечами дисциплинарные взыскания, а он все равно продолжает не соблюдать правила. Уволить его можно по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004г. (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации ТК РФ»).

2. Нарушение процедуры увольнения

Даже если у работодателя есть причины для увольнения, то для правильной процедуры необходимо также документальное подтверждение нарушений.

В случае с систематическими опозданиями нужно составить акт, в котором будет зафиксировано точное время прихода сотрудника, чтобы он ознакомился с документом и подписал его. Затем он должен написать объяснительную.

В соответствии с ч.1 ст. 193 ТК РФ, описание причин совершенных нарушений сотрудник должен представить в течение 2 рабочих дней, если он откажется от написания объяснительной, то необходимо составить «Акт отказа от дачи объяснения» с подписями трех свидетелей. 

Затем может быть составлен приказ или распоряжение о применении дисциплинарного взыскания. Если документирование опозданий без уважительных причин повторяется несколько раз, то у работодателя появляется право уволить сотрудника. 

Кроме того, работник при приеме на работу должен быть под роспись ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка (нормативный акт на предприятии — о нем сказано в ст. 189 ТК РФ).

Аналогично выглядит процедура, связанная с прогулами (основание по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

Если увольнение происходит по соглашению сторон, то работник должен лично написать заявление с просьбой расторгнуть трудовой договор на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или же работодатель может подготовить «Уведомление/предложение о заключении соглашения о расторжении трудового договора». На него сотрудник должен дать письменное согласие или отказ, но если речь идет о договоренности сторон, то следом составляется соглашение о расторжении трудового договора.

Помните, что каждое действие, в особенности нарушения правил, должны быть зафиксированы документально. В противном случае работник может оспорить незаконность увольнения в суде.

В случае увольнения на испытательном сроке работодатель обязан письменно, за 3 дня, с указанием обоснования известить сотрудника о прекращении трудовых отношений (ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Наличие испытательного срока должно быть в обязательном порядке прописано в трудовом договоре.

3. Выплата компенсаций с опозданием

Одна из самых распространенных ошибок — это выплата расчета увольняющемуся сотруднику не в срок. Согласно ст. 140 ТК РФ выплата всех сумм (зарплаты, премий, компенсаций отпуска и пр.) производится в день увольнения работника. 

В ситуации, когда сотрудника в этот день на рабочем месте не было, работодатель обязан произвести расчет не позже следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. За дни просрочки работодатель должен будет платить.

Сотруднику положена компенсация в размере 1/150 актуальной ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы, умноженная на количество задержанных дней (ст. 236 ТК РФ). В ином случае за задержку выплаты могут быть выставлены административные штрафы по п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

4. Не удержаны необходимые суммы

При увольнении работник получает не только выплаты от организации, но и в некоторых случаях оставляет часть средств в качестве компенсаций. Например, если он брал отпуск авансом, то удержание из зарплаты за отгулянные дни отпуска составляет не более 20%. В случаях, если накопилась череда удержаний, то процент может вырасти до 50 или 70% (ст. 138 ТК РФ).

Однако удержания за отпуск авансом не будут производиться, если причиной увольнения является ликвидация компании, сокращение штата, медицинские показания сотрудника, призыв его на военную службу и т. д. (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

5. Увольнение сотрудника, который находится на больничном или в отпуске

В этих случая увольнение по инициативе работодателя запрещено. Также он не может сократить беременных женщин, матерей-одиночек, матерей, имеющих детей до трех лет и детей-инвалидов, а также других лиц. Исключение — ликвидация компании или ИП.

Если у беременной сотрудницы истекает срок действия срочного трудового договора, то работодатель должен продлить его до окончания беременности при наличии ее письменного заявления и справки врача. Исключение — срочный трудовой договор заключен на период исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника, а беременную нельзя перевести на другую должность (ст. 261 ТК РФ).

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Увольнение

Топ-5 ошибок бухгалтера при увольнении сотрудника в 2024 году

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