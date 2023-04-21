Налог на дивиденды: изменения и особенности в 2023 году

Введение

Дивиденды – это часть прибыли, которой компания делится со своими участниками: физическими и юридическими лицами. И те, и другие обязаны платить налог со своей доли прибыли: в первом случае на доходы физиков, во втором – на прибыль.

Налогом на прибыль облагаются дивиденды любых компаний независимо от выбранного налогового режима. Льготы, предусмотренные УСН или ЕСХН, тут не работают (п. 2 ст. 346.11 и п. 3 ст. 346.1 НК).

Данная статья будет полезна как ООО или АО, которые делят прибыль, так и их участникам – компаниям или физлицам, которые получают доход. Зачастую налог удерживают уже при выплате прибыли учредителю. Но есть и ситуации, когда он должен заплатить его сам.

Налог на дивиденды для физических лиц в 2023 году

Порядок налогообложения для физических лиц, в том числе ставка налога на дивиденды, зависит от:

величины налогооблагаемой базы, то есть суммы таких выплат с начала года;

налогового статуса физлица – резидент или нет;

наличия или отсутствия соглашения об избежании двойного налогообложения, если учредитель – нерезидент.

Напомним, что резидент – это физлицо, которое прожило в России минимум 183 дня в течение 12 месяцев подряд. Если условие не выполнено, то российское налоговое резидентство утрачено, а физлицо становится нерезидентом.

Подсчитывать дни и определять резидентство нужно на день выплаты доходов. Не идут в расчет времени нахождения за границей: периоды обучения, лечения, командировок сотрудниками органов власти или военнослужащих, а также иные периоды, установленные международными соглашениями.

Также следует помнить, что резидентство не зависит от гражданства. Иностранец может быть налоговым резидентом России так же, как россиянин может не иметь этот статус.

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Какие ставки НДФЛ применять

НДФЛ в 2023 исчисляется по разным ставкам. Как мы говорили выше, ставка зависит от статуса резидентства и величины дохода.

Для налоговых резидентов России в отношении доходов от долевого участия действует прогрессивная шкала НДФЛ. Смотрят на сумму такого дохода с начала календарного года:

не более 5 млн рублей– ставка 13% ;

свыше 5 млн рублей – базовая ставка к доходу в пределах лимита плюс 15% от суммы превышения.

Обратите внимание: налоговую базу по дивидендам, как и НДФЛ, нужно считать отдельно от других налоговых баз, в частности зарплаты или выплат по ГПД.

Пример. Учредитель ООО является его директором с окладом в 350 тыс. рублей. Сумма дивидендов, выплаченных в феврале 2023 года за 2022 год в пользу учредителя ООО составила 4 млн рублей. По итогам первого полугодия компания приняла решение о распределении прибыли в пользу этого же участника в размере 2 млн рублей.

НДФЛ при распределении прибыли составит:

за 2022 год: 4 млн * 13% = 520 тыс. рублей;

после первого полугодия 2023 года: 1 млн 13% + 1 млн 15% = 280 тыс. рублей;

всего за 2023 год: 520 тыс. + 280 тыс. = 800 тыс. рублей

НДФЛ с зарплаты: 350 тыс. 12 13% = 546 тыс. рублей.

Для нерезидентов ставка НДФЛ с дивидендов – 15%, если между Россией и страной резидентства физлица нет договора об избежании двойного налогообложения. Если такое соглашение между странами достигнуто, то следует руководствоваться им.

На ком обязанность удерживать и платить НДФЛ

В большинстве случаев получатели дохода от участия в компании самостоятельно налог в бюджет не перечисляют и декларацию не подают. За них это делает налоговый агент – компания, которая приняла решение о распределении прибыли и выдает дивиденды. В день выплаты таковых она обязана удержать НДФЛ (ст. 214 НК).

И все же есть несколько случаев, когда участник общества обязан самостоятельно исчислить и направить в бюджет налог с дивидендов в 2023 году:

Компания – налоговый агент допустила ошибку при расчете прибыли и выплат участникам, что привело к занижению налога. Эти сведения она отразит в годовой 6-НДФЛ, на основании чего ФНС пришлет уведомление участнику общества, и тот должен будет доплатить необходимую сумму налога.

Физлицо является участником нескольких обществ , дивиденды в каждом из которых составили менее 5 млн рублей, но в совокупности превысили лимит. После того как каждая фирма отчитается за учредителя, ФНС пересчитает обязательства и также, как в предыдущем пункте, уведомит налогоплательщика о необходимости доплатить.

Дивиденды – в натуральной форме , а доходов, из которых можно было бы удержать НДФЛ, не было. Компания уведомит ФНС о невозможности удержаний. Дальнейшая процедура аналогична предыдущим ситуациям.

У участника российского ООО доля в иностранной компании. В этом случае обязанность уплатить НДФЛ с доходов от зарубежного источника лежит на нем.

В какой срок перечислять налог

С 2023 года изменен порядок перечисления НДФЛ в бюджет налоговыми агентами. Налог, удержанный в период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего, нужно уплатить до 28 числа текущего месяца в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Исключения из правила – январь и декабрь:

до 28 января нужно заплатить НДФЛ, удержанный в период с 1 по 22 января;

в последний рабочий день 2023 года, то есть 29 декабря – НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря.

Срок НДФЛ привязан именно к дню, когда компания перечислила дивиденды участнику, а не к дате принятия решения о распределении прибыли.

Как платить НДФЛ с дивидендов и на какие КБК

Компания обязана подать в ФНС уведомление об исчисленных налогах. В нем необходимо отразить агентский НДФЛ с выплат участникам, а именно: соответствующий КБК, сумму, ОКТМО и период, за который производится выплата.

2023 год объявлен переходным: компаниям разрешили не подавать уведомления при условии, что налоги будут уплачиваться отдельными платежными документами по правилам 2022 года. Если платежка применяется в качестве уведомления, в поле 101 ставят статус 02 (обновленный приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н).

Не могут воспользоваться упрощенным правилом компании, которые:

участвовали в 2022 году в эксперименте по единому налоговому счету (ЕНС);

ранее в 2023 году подали хотя бы одно уведомление.

Эти коды используйте как при заполнении уведомления о начисленных налогах, так и для платежных поручений отдельно по каждому налогу, если платите их не в составе ЕНП.

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Налог на дивиденды для юридических лиц

Компании так же, как и многие физлица, не уплачиваютсамостоятельно налог с доходов от участия в других юрлицах. Эта функция возложена на налогового агента – компанию-источник выплаты. Она удерживает налог на прибыль, и в 2023 году сроки для этого изменились. Пойдем по порядку.

Какие ставки применять к налогу на прибыль

Для дивидендов в пользу юрлиц в 2023 году предусмотрены следующие ставки налога на прибыль (ст. 284 НК):

13% – для российских компаний-участников общества;

15% – для иностранных компаний, имеющих долю в российском юрлице, если иное не предусмотрено международным соглашением со страной, резидентом которой является иностранная фирма;

0% – для российских компаний-участников общества, доля которых в уставном капитале составляет не менее 50% на протяжении минимум 365 дней до принятия решения о распределении прибыли.

В какой срок перечислять налог

До 2023 года налоговые агенты по налогу на прибыль обязаны были перечислять удержанный налог в доход бюджета не позднее дня, следующего за днем выплаты.

С 1 января 2023 года сроки изменены: дедлайн для перечисления агентского налога на прибыль в составе ЕНП – 28 число месяца, следующего за месяцем выплаты дохода (п. 2, 4 ст. 287 НК). Если этот день выпадает на выходной или праздник, крайний срок отодвигается на ближайший будущий рабочий день.

Как платить и на какие КБК

Тут действуют правила, схожие с НДФЛ. Перед уплатой налога компания подает в ФНС уведомление об исчисленных налогах. Если решили воспользоваться переходным порядком, то перечислять налог можно и отдельными платежками.

Зачет налога на прибыль с дивидендов в счет НДФЛ

Зачет налогов возможен, если компания получила доход от участия в другой организации, заплатила с него налог, а позже приняла решение о распределении своей прибыли. В этом случае НДФЛ, удержанный с выплаты в пользу участников общества, можно перечислить в бюджет в меньшей сумме. Разрешается вычесть сумму ранее уплаченного налога на прибыль, полученную от другой компании.

Правило о зачете не работает для иностранных компаний и для тех, которые применяют нулевую ставку налога.

Если учредитель – единственный, то весь налог пойдет в уменьшение его НДФЛ.

Если участников несколько, то сумму уплаченного налога на прибыль нужно распределить между участниками пропорционально их долям в обществе.

Пример. В январе 2023 года в пользу ООО были распределены дивиденды от участия в другой компании в размере 2 млн рублей. Источник выплаты удержал налог в размере 13%, на счет компании поступили средства в размере 1,74 млн рублей.

Учредителями ООО являются двое граждан России с долями 70% и 30%. Они приняли решение о распределении прибыли общества в размере 5 млн рублей: 3,5 млн одному участнику и 1,5 млн другому участнику соответственно. На момент выплаты оба учредителя являлись налоговыми резидентами России. Рассчитаем НДФЛ с доходов участников за 2023 год.

Шаг 1 – рассчитываем НДФЛ с дивидендов, распределенных обществом в пользу участников:

участник 1: 3,5 млн * 13 % = 455 тыс. рублей;

участник 2: 1,5 млн * 13 % = 195 тыс. рублей.

Шаг 2 – рассчитываем величину налога на прибыль, уменьшающую НДФЛ:

участник 1: 2 млн 70% 13 % = 182 тыс. рублей;

участник 2: 2 млн 30% 13 % = 78 тыс. рублей.

Шаг 3 – рассчитываем НДФЛ с доходов участников к перечислению в ФНС:

участник 1: 455 тыс. – 182 тыс. = 273 тыс. рублей;

участник 2: 195 тыс. – 78 тыс. = 117 тыс. рублей.

Что еще важно, в зачет НДФЛ можно учесть налог на прибыль с дивидендов, полученных как в текущем, так и в предыдущем году, если они не были учтены ранее. Главное, чтобы размер вычеты не превышал сумму НДФЛ, исчисленного с выплаты прибыли участнику.

Соответственно, когда сумма, полученная от другой компании, больше суммы, распределенной самим обществом, зачета быть не может.

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Заключение

Налогообложение дивидендов в 2023 году требуют особого внимания, поскольку:

Ставки налогов дифференцированы и зависят от налогового статуса получателя дохода.

Действует новый порядок перечисления налогов в бюджет.

Предусмотрена процедура зачета налогов.

В ряде случаев источник выплаты не несет обязанности налогового агента.

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