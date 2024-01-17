Инвентаризация: антикризисный инструмент для вашего бизнеса

Экономическая ситуация в стране меняется непредсказуемо. Как успеть сохранить имущество и денежные средства компании? Инвентаризация — это один из базовых инструментов, который повышает качество системы внутреннего контроля и помогает своевременно принять меры по минимизации рисков потери имущества.

Когда проводить инвентаризацию обязательно

Без инвентаризации с описью имущества не проходит ни одна крупная сделка по аренде или купле-продаже. Сплошная инвентаризация всех активов и обязательств компании позволяет выявить излишки основных средств, которые могли быть не приняты к учету.

Своевременное выявление излишков позволяет правильно определить стоимость бизнеса, что необходимо, например, для передачи имущественного комплекса в доверительное управление.

В каких случаях проводят инвентаризацию:

Каждый бухгалтер начинает подготовку к сдаче годовой бухгалтерской отчетности с инвентаризации активов и обязательств. Оценка обязательств производится на 31 декабря , а пересчет активов может занять целый четвертый квартал. Согласно законодательству, инвентаризацию основных средств можно проводить реже, чем ежегодно — раз в три года.

Инвентаризация обязательна не только при смене собственников. Также ее проводят при смене материально-ответственных лиц на день приема-передачи дел. Без инвентаризации ответственность за имущество и денежные средства полностью перекладывается на того, кто принимает материальные ценности или на саму компанию.

Если установлены факты хищений , злоупотреблений и порчи имущества , обязательно нужно провести инвентаризацию (п. 3 ст.11 402-ФЗ от 06.12.2011, п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации).

Кроме этого, имущество может также пострадать от стихийных бедствий , пожаров и прочих ЧС . Во всех этих случаях инвентаризация — обязательная процедура.

Если собственники решили закрыть бизнес, без заключительной инвентаризации им не обойтись.

Когда лучше привлечь к инвентаризации консультантов

К любой инвентаризации нужно относиться ответственно и добросовестно. Результаты некачественно выполненной работы отразятся на финансовом состоянии компании. Но не только поэтому для проведения инвентаризации нужно подключать сторонних экспертов и консультантов.

Кроме выполнения обязательных инвентаризаций, компании с большой номенклатурой товаров или ТМЦ часто внепланово и по своей инициативе проводят сверку остатков.

Инвентаризация наглядно и точечно показывает причины финансовых потерь, например, небережливое производство, неэффективные закупки, неотлаженную логистику и систему складирования.

Кроме этого, внешние эксперты способны определить рисковые области складского хозяйства, слабые места, которыми могут воспользоваться недобросовестные сотрудники для мошеннических действий.

Консультанты по инвентаризации могут предложить гибкую и удобную систему работы, которая будет соответствовать особенностям компании, например:

Не нужно закрывать производство или склад на учет. Без финансовых и производственных потерь они предлагают использовать несколько вариантов проведения инвентаризации: ночной пересчет или непрерывное отслеживание движения ТМЦ.

На протяжении всего мероприятия эксперты применяют особые методы, которые помогают избежать мошеннических действий сотрудников компании .

Помимо выполнения инвентаризации, внешние эксперты проверяют и настраивают систему внутреннего контроля. Если внутреннего контроля нет или он неверно настроен, товары будут портиться из-за ненадлежащих условий хранения. На поиск запчастей на собственном складе уходит больше времени, отсюда — простой производства и излишние закупки.

Пристальное внимание уделяется сотрудникам компании . Инвентаризация покажет, кто и на каком участке проявляет халатность.

Помощь консультантов незаменима в таких сложных ситуациях, как суровые погодные условия, удаленность от инфраструктуры или территориальная разрозненность. Для выполнения инвентаризации при пониженных температурах нужно соблюдать особый режим работы, а также использовать специализированное оборудование, которое выдержит низкие температуры и достоверно сохранит полученные результаты.

Этапы инвентаризации

Какая бы ни была инвентаризация, самостоятельная или с поддержкой, в любом случае она будет состоять из трех этапов.

1. Подготовительный.

Стартом для инвентаризации будет издание приказа от руководителя и формирование инвентаризационной комиссии. На этом же этапе необходимо подготовить производство и склад, опечатать помещения или, если закрытие приведет к остановке работы, определить режим работы и ввести отслеживание ТМЦ.

2. Основной.

Самый масштабный и трудоемкий этап, на котором непосредственно происходит пересчет активов в присутствии комиссии и материально-ответственных лиц. Фактические остатки отражаются в инвентаризационной описи.

3. Заключительный.

Завершением инвентаризации является сравнение факта с данными учета. При проведении количественного учета оформляется сличительная ведомость, для суммового учета используются акты.

Результаты инвентаризации нужно отразить в учетных регистрах, а также в финансовой отчетности. Излишки и недостачи в зависимости от происхождения относят к внереализационным доходам или расходам того периода, когда проводилась инвентаризация.

Частые изменения законодательства, введение новых положений по бухучету приводят к тому, что специалисты многих компаний не успевают с ними ознакомиться. Квалифицированные консультации по ведению бухгалтерского учета — неоценимая помощь компаниям любой формы собственности. Независимо от вида деятельности вашего предприятия, вы можете заказать услугу у специалистов компании КСК ГРУПП.

Инвентаризация нематериальных активов в рамках ФСБУ 14/2022

Применять новый ФСБУ 14/2022 (приказ Минфина от 30.05.2022 № 86н) в обязательном порядке нужно с отчетности за 2024 год. И без надлежаще проведенной инвентаризации НМА тут не обойтись.

Подсчет ТМЦ серьезно отличается от сверки нематериальных активов. В ходе инвентаризации НМА проверяется наличие документов, на основании которых они используются.

После документарной проверки нужно перейти к проверке стоимости НМА и сумм начисленной амортизации, которая отражена в бухгалтерском и налоговом учете.

На предварительном этапе инвентаризации необходимо правильно установить, какие активы относятся к НМА и подходят под новые требования ФСБУ 14/2022. Инвентарным объектом является совокупность прав на него. Права подтверждаются соответствующими договорами и другими документами. Одна единица учета НМА может включать в себя комплект из нескольких результатов интеллектуальной деятельности.

Инвентаризация перед переходом на новый ФСБУ 14/2022 позволяет узнать, какие активы больше не признаются НМА, хотя ранее они соответствовали требованиям ПБУ 14/2007. Выявленные активы можно заблаговременно классифицировать, отнести в правильную группу для дальнейшего учета и использования. Поэтому на этом этапе придется тщательно разобрать и проверить имеющиеся документы на НМА.

Компании часто не учитывают в отчетности стоимость РИД. Особенно когда их доля в составе баланса менее 1%. Но благодаря стимулирующим экономику поправкам в НК от 2022 года, многие компании получили возможность использовать льготы по налогу на прибыль на доходы от РИД.

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ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: введение нового стандарта

Министры переписали и обновили уже много федеральных стандартов, дошла очередь до инвентаризации. 6 апреля 2023 года Минфин опубликовал ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (утвержден приказом Минфина №4н от 13.01.2023). С этого момента можно проводить инвентаризацию по новым правилам, обязательными они станут с 2025 года. Рассмотрим, что изменилось и как использовать ФСБУ.

Перечень случаев, когда обязательно нужно проводить инвентаризацию пополнили оговоркой. При реорганизации фирмы в форме преобразования можно обойтись без инвентаризации.

Инвентаризации подлежат имущественные права, в том числе других лиц, а также ранее неучтенные активы, которые, в соответствии с ФСБУ, не учитывались в составе активов, а также неучтенное имущество.

Добавили требования по обязательному опечатыванию помещений на тот случай, когда инвентаризация затягивается на несколько дней и инвентаризационная комиссия не может беспрерывно работать.

Зафиксировано правило — только на основе слов материально-ответственных лиц нельзя определять фактическое наличие имущества.

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Порядок проведения инвентаризации в 2023: пошаговая инструкция

Шаг 1: подготовка к инвентаризации и сбор комиссии

Инвентаризация стартует с подписания приказа директором организации. Форму приказа можно разработать самостоятельно или воспользоваться унифицированной формой ИНВ-22 (утв. постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88).

Из административно-управленческого персонала формируется список инвентаризационной комиссии. В состав можно включить сотрудников из службы внутреннего контроля и аудита, если есть такие отделы, а также внешних консультантов и аудиторов.

Присутствующие на инвентаризации материально-ответственные лица не должны входить в состав комиссии.

Шаг 2: проведение инвентаризации и фиксирование ее результатов

Фактическое количество товара записывают в инвентаризационную ведомость, можно использовать унифицированную форму (№ ИНВ-3 утв. постановлением Госкомстата от 18.08.1998 №88). Для некоторых видов товаров придется провести контрольное взвешивание и измерение, а у всей продукции, имеющей срок хранения, проверить срок годности. Поэтому инвентаризация — это количественный пересчет и проверка состояния имущества.

Заносить сведения о фактических остатках можно вручную или с помощью средств автоматизации. К оформлению бумажного варианта больше требований: запрещены помарки и исправления. Ошибочную запись можно зачеркнуть одной чертой, над ней указать верные значения.

Исправления, как и сами итоговые результаты, должны быть согласованы инвентаризационной комиссией и присутствующими материально-ответственными лицами.

Итоговая инвентаризационная ведомость составляется в двух экземплярах. Бухгалтерия на основе своего экземпляра будет готовить сличительную ведомость. Второй экземпляр вручают материально-ответственному лицу.

Шаг 3: сверка фактических данных с учетными

К работе подключается бухгалтерия и другие ответственные специалисты, им предстоит провести сверку фактических остатков с данными из системы учета. Если в бизнесе нет отдела бухгалтерии, то сверять наличие должен директор.

Полученные результаты, а именно отклонения от учетных сведений, фиксируются в отдельном документе — сличительной ведомости, можно использовать унифицированную форму ИНВ-19. С ведомостью в обязательном порядке под подпись знакомится материально-ответственное лицо.

Товары, которые в момент инвентаризации находились в пути, записываются в отдельном документе — акте инвентаризации ТМЦ, находящихся в пути. Можно использовать унифицированную форму ИНВ-6.

Если товары не находятся на месте инвентаризации, так как приняты на ответственное хранение, то по ним составляют — инвентаризационную опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение. Можно использовать унифицированную форму ИНВ-5.

Просроченные и испорченные товары отправляются на списание на основании акта о списании ТОРГ-16. Акт о списании товаров оформляется в трех экземплярах для материально-ответственного лица, бухгалтерии и подразделения, в котором проводили инвентаризацию.

Шаг 4: подведение итогов инвентаризации, отражение их в учете

Бухгалтерия оформляет ведомость учета результатов — можно использовать унифицированную ИНВ-26, в которой отражаются:

излишки;

недостачи;

бракованные и испорченные товары;

пересортица;

отклонения в пределах норм естественной убыли.

Ведомость по форме ИНВ-26 включает в себя не только количественные показатели, а также финансовые результаты инвентаризации, например, сумму, которую нужно списать с виновных лиц и сумму сверх норм естественной убыли.

По результатам проведенной инвентаризации оформляется приказ, который должен подписать руководитель. Теперь отклонения официально зафиксированы и можно решать, что с ними делать, взыскивать ущерб с виновных лиц и вносить корректировки в учетную систему.

Как выровнять расхождения

При выявлении несоответствия учетных данных и фактического наличия активов нужно выявить возможные причины расхождений.

Если обнаружится, что недостача образовалась из-за ошибки в бухгалтерском учете — нужно внести соответствующие корректировки.

Для безопасного отражения недостач в налоговом учете дополнительно нужно оформить такие документы:

Письменное обязательство виновного сотрудника о возмещении ущерба.

Решение суда о взыскание ущерба с виновного лица.

Документы, которые подтверждают, что виновных лиц нет и установить их невозможно. Например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Документы, которые подтверждаю ЧС.

Как и в случае с недостачами у выявленных расхождений в виде излишков могут быть разные причины: ошибки в документах, потеря данных, злой умысел и прочие. Для отражения излишков в налоговом учете нужны справка или отчет оценщика, где указаны сведения о рыночной стоимости выявленных активов.

Документальное оформление инвентаризации

Еще раз акцентируем внимание, что результаты инвентаризации должны быть документально подтверждены, тогда она будет иметь законную силу. Приведем список всех документов, которые вам понадобятся:

ИНВ-22 — приказ о проведении инвентаризации;

ИНВ-3 — инвентаризационная опись ТМЦ;

ИНВ-19 — сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей;

ИНВ-6 — акт инвентаризации ТМЦ, находящихся в пути;

ИНВ-5 — инвентаризационная опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение;

ТОРГ-16 — акт о списании товаров;

Приказ (распоряжение) об утверждении результатов инвентаризации;

ИНВ-26 — ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией.

При этом можно использовать перечисленные унифицированные формы, а можно — разработанные самостоятельно.

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