Риск при найме иностранца: запрет на въезд в РФ, о котором он даже не подозревает

Иностранные граждане, нарушившие законодательство Российской Федерации, могут получить особую отметку в базе МВД — запрет на въезд в Россию.

Это ответная мера на правонарушения, которая, впрочем, не является окончательной и постоянной: запрет может действовать от нескольких месяцев до 10 лет в зависимости от тяжести преступлений.

Также его можно обжаловать в суде или снять при наличии веских оснований.

Проставление отметки о наличии запрета в базе МВД не предполагает уведомления об этом самого иностранного гражданина. Поэтому иностранец может даже не знать о том, что ему запрещен въезд в Россию.

Зачастую иностранные граждане узнают о наличии у них запрета уже на границе, возвращаясь в Россию из непродолжительной поездки на родину или в другую страну.

В прошлой статье мы предупредили работодателей о важности тщательной проверки всех разрешительных документов будущего иностранного сотрудника. Одним из пунктов была проверка наличия запрета на въезд в РФ.

Проверять будущего иностранного работника на запрет нужно даже в том случае, если он уже находится в стране.

Почему — рассказываем в этом материале.

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Основания для получения запрета на въезд в РФ

Получить запрет на въезд в Россию иностранный гражданин может даже за те правонарушения, которые на первый взгляд не кажутся весомыми.

Например:

Если иностранный гражданин нарушил установленные законом сроки пребывания в России и своевременно не покинул территорию страны.

Согласно ст. 26 и 27 закона №114-ФЗ, въезд в РФ иностранцу могут запретить, если во время предыдущего пребывания в России он не покинул страну в течение 30 суток после окончания разрешенного срока пребывания.

Запрет на въезд на 3 года точно поставят иностранцу, который превысил разрешенный срок пребывания на 90 суток. Запрет на 5 лет — если превысил на 180 суток. Запрет на 10 лет — если превысил на 270 суток со дня окончания разрешенного срока.

Если иностранному гражданину аннулировали действие патента на работу, это также может привести к постановке запрета на въезд.

Самая распространенная причина аннулирования патента: просрочка внесения платежа за патент или некорректная оплата (например, иностранец указал неверный ИНН).

Аннулирование патента означает, что иностранец теряет право работать и находиться в РФ более 90 дней. С первого же дня аннулирования патента нахождение в стране в большинстве случаев считается нелегальным, что и приводит к постановке запрета на въезд.

Если иностранный гражданин привлекался к административной ответственности два и более раза, это также приводит к постановке запрета.

Причем административную ответственность можно получить и за мелкие правонарушения: просрочка в оформлении временной регистрации, курение в общественных местах, нарушение правил дорожного движения и т. п.

Безусловно, существуют и более значимые нарушения, за которые МВД в обязательном порядке поставит иностранному гражданину отметку о запрете на въезд в РФ.

Например:

Если у иностранного гражданина имеется судимость за предумышленное преступление (вне зависимости от места его совершения — в России или за ее пределами);

Если иностранным гражданином были использованы фальшивые документы при попытке въехать в Россию;

Если иностранец не платил налоги и штрафы в России , а также уклонялся от оплаты расходов на его депортацию в случае таковой;

Если было принято решение о депортации, выдворении или передаче иностранного гражданина на основании договора о реадмиссии. В случае, если подобное решение выносится неоднократно, то срок действия запрета на въезд увеличивается.

Решение о постановке запрета на въезд в РФ иностранец может обжаловать через вышестоящие органы или через суд.

Основанием для снятия запрета может служить, например, наличие у иностранца ВНЖ или РВП в России, близкие родственники — граждане РФ или необходимость продолжать учебу на территории страны.

Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Современные решения для бизнеса Специалисты Lexintel будут рады проконсультировать вас Запись на бесплатную консультацию: +7 (495) 899-01-58 Или оставьте свои контактные данные в форме ниже, мы с вами свяжемся: Отправить

Можно ли проверить наличие у иностранца запрета на въезд в РФ

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, можно проверить наличие запрета на въезд, воспользовавшись бесплатным онлайн-сервисом на сайте МВД по этой ссылке.

Это самый удобный и быстрый способ проверки. Но имейте в виду, что базы МВД обновляются не моментально.

Миграционные эксперты настоятельно рекомендуют проверять наличие запрета как самим иностранным гражданам в России, так и работодателям, планирующим трудоустраивать иностранцев.

«Заработать» запрет на въезд иностранный гражданин может, находясь в России, и даже не знать об этом. Чтобы избежать трудностей в будущем, обязательно проверяйте все документы и разрешения иностранца перед наймом на работу.

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