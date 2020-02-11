«Помощник закупок» и стандартные решения «1С: Управление Торговлей»: в чем различие

Конфигурация «1С: Управление торговлей версии 11» содержит в себе механизмы для автоматического заказа товаров у поставщика и создания перемещений.

Наше решение «Помощник закупок» отличается от типового. В этом материале рассмотрим конкретные функциональные различия.

Меньше предварительных настроек

В 1С существует стандартное решение для автоматического формирования заказов поставщику. Но, чтобы сформировать первый заказ, нужно немало потрудиться, сделав предварительные настройки. Для этого, сначала необходимо указать срок поставки и способ заказа товара на каждый склад в справочнике «Способы обеспечения»:

В нем нужно указать тип (закупка у поставщика или перемещение), сроки поставки и выбрать — будут ли заказывать товары у конкретного поставщика или у нескольких. Причем, для закупки и перемещения нужно делать отдельные настройки. Также отдельные записи нужно создавать для каждого поставщика и подразделения, сроки поставки для которых отличаются от указанных в первой настройке.

Для однотипных товаров создаётся элемент справочника «Схема обеспечения», где для разных складов можно выбрать разные способы обеспечения:

Далее, для каждого товара привязывается своя схема обеспечения из этого справочника. Также для каждого товара указывается ручные уровни Мин-Макс (если в настройке способа обеспечения не выбран автоматический расчет потребности по норме):

Только после этого можно приступать к созданию заказов поставщикам или перемещений.

Для этого запускается обработка «Формирование заказов по потребностям», выбирается нужный способ обеспечения и выводится список товаров, с колонками «Текущий остаток», «В пути», «К заказу», «Мин», «Макс».

Кнопка «Далее» создаёт документы (заказы поставщикам или перемещения) и показывает их в списке.

В Помощнике Закупок все делается гораздо проще. Работа с ним больше похожа на работу с обычным отчетом: открываем, задаем настройки, нажимаем «Сформировать» и получаем результат. Настройки можно сохранить в списке настроек.

Настроек очень много, но все они уже заполнены значениями по умолчанию. Достаточно открыть отчет, нажать Сформировать и получить результат. Который можно скорректировать настройками: поменять срок поставки, выбрать группу нужных товаров или поставщиков.

Больше полезной информации

При формировании заказов с помощью стандартного решения можно увидеть лишь основную информацию — количество к заказу, остаток на складе, количество заказанных ранее товаров, поставщика, дату поставки и склад. Этих сведений явно недостаточно для специалиста по закупкам.

В помощнике закупок дополнительно можно вывести колонки со следующей информацией:

продажи помесячно

продажи за период (сумма, количество, количество документов, средний чек)

количество дней, которые товар в наличии на полках

скорость продаж

текущий остаток в штуках, сумме и днях

начальный остаток и количество, поступившее за период

остаток на складе-отправителе

несколько цен

основного поставщика

любой произвольный основной или дополнительный реквизит товара

сегменты товара

штрихкоды товара

сезонные коэффициенты помесячно

ABC-класс товара по количеству, сумме или прибыли

XYZ-класс, стандартное отклонение и коэффициента вариации

Количество дней, прошедших с момента первого поступления, последнего поступления, последней продажи

Вес и объём заказа по каждому товару, по каждому поставщику, итоговое

К тому же, в стандартном решении, выводятся только те строки, по которым система считает нужным сделать заказ (где есть потребность). Остальные товары не выводятся. Это неудобно, т.к. пользователь не может проверить систему. Ведь могут быть товары, которые заказать стоит, но автоматического заказа по ним нет.

В помощнике можно вывести либо все товары (это режим по умолчанию), либо только те, по которым есть потребность (при установке соответствующего флажка).

Таким образом Помощник закупок это не только автоматический заказ и перемещения, но и аналитика. Вы можете получить много полезной информации по всем вашим товарам, видеть неликвиды и хорошооборачиваемый товар и всё это в одном окне.

Отчет со всеми с этими колонками можно выгрузить в Эксель.

Интерактивная работа с отчётом

Помощник закупок поддерживает интерактивность — по двойному клику в колонке можно получить детали (увидеть продажи или движения товара на склада по документам), либо изменить значение. Например, прямо из отчёта можно менять поставщика, аналог, цену, мин-макс и т.д. Ниже подробней об изменении МИН-МАКС и цен.

Установка ручных уровней Мин-Макс

Изменить уровни Мин-Макс в типовом механизме можно либо из карточки товара, либо из формы «Настройка поддержания запасов». Там для каждого товара нужно добавить ещё одну строку для каждого склада, где указать ручное значение МИН и МАКС.

В помощнике закупок мы сделали это по-другому.

Уровни МИН-МАКС рассчитываются по определенным формулам и зависят от сроков поставки и скорости продаж. Поэтому, чтобы установить значения МИН-МАКС пользователь должен видеть историю продаж.

Видеть историю в одном месте, а вводить результаты в другом неудобно, поэтому в помощнике закупок это делается в одном окне. Там видны продажи за весь срок, помесячные продажи и есть колонки «МИН», «МАКС». Двойным кликом по колонкам можно поменять их значение. Также можно выделить сразу несколько ячеек и установить в них одно и тоже значение.

Также рядом выведены автоматические значения МИН и МАКС, которые будут использоваться по умолчанию, если пользователь не введёт ручные значения. Автоматические значения вычисляются по формулам с учётом скорости продаж, страхового запаса, сроков поставки и сезонных коэффициентов.

Интерактивное изменение цен

В помощнике закупок можно не только вывести несколько колонок с ценами, но и менять их из отчета, не открывая отдельных документы и не вбивая туда каждый товар вручную.

Аналоги товаров

Бывают случаи, когда товары снимаются с производства, но на смену им появляются другие модели в той-же ценовой категории. Стандартное решение 1С не сможет воспользоваться статистикой продаж старого товара и начнет формировать новую.

Используя функцию помощника закупок — замена товаров на аналоги, можно быть уверенным, что товары будут заказывать с учетом продаж всех аналогов.

Расшифровка формул

Стандартное решение 1с не учитывает сезонные коэффициенты при формировании заказов поставщику по норме.

В помощнике закупок сезонные коэффициенты рассчитываются автоматически. Соответственно закупки сезонных товаров увеличиваются перед началом сезона.

Нет автоматического расчета страхового запаса

В стандартном решении 1с страховой запас должен быть внесён пользователем вручную. Других вариантов нет.

В помощник закупок также можно внести страховой запас вручную, но по умолчанию он рассчитывается автоматически. При этом можно задать разный уровень сервиса для товаров разных ABC-классов. Тогда страховой запас для важных товаров будет выше, чем для менее важных.

Цены поставщиков

В типовом решении цена поставщика используется при создании документов «Заказ поставщику» и просмотра итоговой сумма заказа.

В дополнении к этому в помощнике можно выбирать поставщика по минимальной цене. Т.е. после того, как определена потребность в некотором количестве товара, можно выбрать у какого поставщика лучше этот товар купить.

Цены поставщиков можно загрузить из прайс-листа в Excel. Этот модуль встроен во все версии помощника и доступен без доплат.

Также можно вывести в отчет только те товары, которые есть в загруженном прайсе поставщика.

Дополнительные отличия

В помощнике много функций, которые вообще отсутствуют в 1С.

Например: