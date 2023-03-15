Когда налогоплательщик обязан внести изменения в декларацию по НДС

Закон различает обязанность и право налогоплательщика на подачу корректировки к изначально поданной декларации.

Корректировка декларации по НДС: обязанность налогоплательщика

Налогоплательщик обязан представить уточненную декларацию по НДС во всех случаях, когда обнаружил, что в ранее поданной декларации занизили налог к уплате. Например:

Налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибку или неполноту сведений в первично поданной декларации (п. 1 ст. 81 НК, п. 2 порядка заполнения декларации по НДС).

Налогоплательщиком получено требование из налоговой , и плательщик согласен с выявленными ошибками и противоречиями (п. 3 ст. 88 НК, приложение к письму ФНС от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@);

Налогоплательщик в установленный срок не собрал полный пакет подтверждающих документов по операциям, облагающимся по ставке 0%. (пп. 1 п. 1, п. 9 ст. 167 НК, п. 3 порядка заполнения декларации по НДС).

Если в этих случаях налогоплательщик не исполнит свою обязанность по подаче скорректированной декларации по НДС, его могут привлечь к налоговой ответственности и назначить штраф 5 000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК).

Если ИФНС самостоятельно произвела доначисление налога, то в этом случае подавать уточненную декларацию налогоплательщику не нужно, поскольку ошибки обнаружила инспекция (п. 1 ст. 81 НК, п. 2 порядка заполнения декларации по НДС, письмо ФНС от 21.11.2012 № АС-4-2/19576).

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Корректировка декларации по НДС: право налогоплательщика

Налогоплательщик имеет право предоставить уточненную налоговую декларацию в случае, если сумма налога была начислена неверно, но не была занижена.

При этом ФНС рекомендует представлять корректировку и в том случае, если ошибки не повлияли на сумму налога к уплате (приложение к письму ФНС от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@).

Так, налогоплательщик имеет право представить корректировку в следующих случаях:

Плательщик допустил ошибки или неточности в декларации , которые привели к переплате НДС (п. 1 ст. 81 НК, п. 2 порядка заполнения декларации по НДС).

Плательщик самостоятельно выявил ошибки или неточности в декларации, которые не повлияли на расчет НДС к уплате.

Налоговики прислали налогоплательщику требование о представлении пояснений по декларации с ошибками, которые не повлияли на сумму налога (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК).

При принятии решения о представлении уточненной декларации рекомендуем учесть возможные негативные последствия. Например, в некоторых случаях подача корректировки может привести к:

проведению выездной налоговой проверки за пределами трехлетнего срока (п. 4 ст. 89 НК, письмо ФНС от 29.05.2012 № АС-4-2/8792);

назначению повторной выездной налоговой проверки (п. 10 ст. 89 НК);

возврату в бюджет НДС, возмещенного в заявительном порядке, с уплатой процентов в увеличенном размере (п. 24 ст. 176.1 НК).

В этом случае за непредставление уточненной декларации плательщика не привлекут к ответственности. Однако налоговый орган может назначить штраф за неуплату налога, с которым связана обязанность подать корректировку, а также доначислить налог и пени.

Выше мы рассмотрели общие правила подачи уточненной налоговой декларации по НДС, а также разделили право и обязанность налогоплательщика на подачу корректировки к представленному отчету.

После подачи любой декларации ИФНС осуществляет проведение камеральных налоговых проверок отчетов. По итогам проверки налоговики могут зафиксировать ошибки в декларации, противоречия, недоимки по налогам и пр.

Недоимка по НДС по итогам камеральной проверки

В этом случае налогоплательщик не обязан представлять уточненную налоговую декларацию. При этом, если плательщик согласен с требованиями ИФНС, то в его интересах быстрее подать корректировку первично сданного отчета. Так налогоплательщик сможет снизить размер пеней и при определенных условиях избежать штрафов по ст. 122, 123 НК.

Если же налогоплательщик не согласен с претензиями налоговой инспекции, то представлять корректировку необязательно.

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Ошибки в декларации, которые не повлияли на исчисление НДС

В этом случае имеются в виду ошибки и опечатки в названиях, ИНН, других сведениях о налогоплательщике, ошибках в суммах, которые не повлияли на правильность расчетов и т. д. Тогда подавать корректировку необязательно, нужно будет предоставить пояснения, где указать правильные данные. Такой подход подтверждает и судебная практика.

Так, ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 13.02.2008 № А33-999/07-Ф02-139/08 рассматривал следующую ситуацию. Налогоплательщик допустил опечатку в декларации по НДС – ошибся строкой. По требованию налоговиков организация представила пояснения, а уточненную отчетность не подала.

Суд пришел к выводу, что в таком случае представленных налогоплательщиком объяснений достаточно и обязанности представлять уточненную отчетность нет.

При камеральной проверке обнаружены ошибки, связанные с уплатой налога

Если ошибку в поданной первичной декларации нашли налоговики, то у налогоплательщика нет обязанности подавать корректировку.

Освобождение от ответственности за предоставление уточненной налоговой декларации

Налогоплательщики могут быть освобождены от ответственности при сдаче уточненной налоговой декларации как до истечения срока уплаты налога, так и после истечения такого срока.

Все возможные случаи освобождения от ответственности приведены в таблице:

Период представления уточненной декларации (расчета) Условия освобождения от ответственности по ст. 122, п. 3 ст. 120 НК До истечения срока на уплату налога На дату подачи корректировки налогоплательщику неизвестно об одном из следующих обстоятельств (п. 3 ст. 81 НК): налоговики обнаружили ошибки, приводящие к занижению суммы налога к уплате, а также факт неотражения тех или иных финансовых операций;

назначена выездная налоговая проверка После истечения срока на уплату налога На дату подачи корректировки налогоплательщику неизвестно об одном из следующих обстоятельств (п. 4 ст. 81 НК): налоговики обнаружили ошибки, приводящие к занижению суммы налога к уплате, а также факт неотражения тех или иных финансовых операций;

назначена выездная налоговая проверка. Указанное действует при условии, что у налогоплательщика на этот момент имеется положительное сальдо ЕНС в размере, соответствующем недостающей сумме налога и соответствующих ей пеней. После составления акта камеральной проверки Основанием для освобождения от ответственности, которая предусмотрена п. 1 ст. 122 НК, является непрерывное наличие у налогоплательщика со дня, на который приходится установленный срок уплаты налога, до дня вынесения решения о привлечении к ответственности положительного сальдо ЕНС в размере, достаточном для полной или частичной уплаты налога. В этом случае налогоплательщик освобождается от ответственности в части, соответствующей положительному сальдо единого налогового счета

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