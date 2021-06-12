Региональные льготы и особенности применения УСН

Условия и требования для применения УСН закреплены в главе 26.2 Налогового кодекса РФ. Но власти субъектов Федерации могут вводить льготы для упрощенцев. Рассказываем, что это за льготы, для кого действуют и как о них узнать.
Общие правила
В ст. 346.20 НК РФ определена ставка по налогу УСН, которая зависит от объекта налогообложения:
- если налог рассчитывают с доходов, ставка равна 6 %;
- если налог рассчитывают с разницы между доходами и расходами — 15 %.
С 2021 года в Кодекс внесены изменения, которые предусматривают переходный период для тех упрощенцев, годовой доход которых превысил 150 млн. руб., но не стал больше 200 млн. руб. и / или средняя численность работников стала больше 100 человек, но не превысила 130 человек.
Теперь такие налогоплательщики могут остаться на УСН, но ставка налога для них вырастет:
- если налог рассчитывают с доходов — до 8 %;
- если налог рассчитывают с разницы между доходами и расходами — до 20 %.
Обратите внимание! Новые ставки применяются не с начала года, а только начиная с того квартала, в котором были превышены ограничения в 150 млн. руб. и / или 100 человек. Т.е. пересчитывать налог с начала года не нужно.
Пример.
По результатам полугодия доход ООО «Здорово живешь» зафиксирован в размере 145 млн. руб., а по результатам 3-го квартала эта сумма достигла 160 млн. руб.
Авансовый платеж по налогу УСН за полугодие Общество определило в размере:
145 000 000 * 6 % = 8 700 000 руб.
Авансовый платеж за 9 месяцев будет равен:
145 000 000 * 6% + (160 000 000 – 145 000 000) * 8 % = 9 900 000 руб.
Что могут изменять в регионах
Чтобы сгладить различия между условиями проживания и ведения бизнеса в разных областях России, региональным законодателям дано право вводить льготы.
- Уменьшать налоговые ставки. Вместо 6 % в регионе могут установить ставки от 1 % до 6 % для УСН «Доходы» и от 5 % до 15 %, если применяется УСН «Доходы минус расходы». Пониженные ставки могут применяться всеми упрощенцами, а могут действовать только для отдельных категорий налогоплательщиков. При соблюдении установленных условий применить пониженную ставку может и организация, и ИП.
- Вводить налоговые каникулы. Регион может установить на два налоговых периода (при УСН это два календарных года) нулевую ставку налога для вновь зарегистрированных предпринимателей, если их виды деятельности относятся к производственной, социальной или научной сфере. Перечень видов деятельности (по кодам ОКВЭД, для бытовых услуг — кодам ОКВЭД и / или ОКПД2) в регионах определяют самостоятельно. Нулевую ставку вправе применять только ИП, организации ею воспользоваться не могут.
Обратите внимание! В тех регионах, где применяют налоговые каникулы, могут устанавливать дополнительные ограничения для тех, кто вправе их применить — по уровню дохода и / или по средней численности работников, т.е. сделать лимит меньше, чем 200 млн. рублей и 130 человек в год соответственно. Но установить ограничение по доходу меньше, чем в 10 раз нельзя, т.е. нижняя граница в регионе не может быть менее 20 млн. руб.
Как разобраться, какие льготы по УСН есть в вашем регионе
Для этого научимся находить нужную информацию на бесплатных государственных и муниципальных ресурсах, например, на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.
Наша цель — найти закон по УСН, принятый властями конкретного региона, и узнать:
- применяется ли пониженная ставка налога;
- можно ли воспользоваться налоговыми каникулами, и если да, то установлены ли дополнительные ограничения для них (актуально для ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу местного закона о налоговых каникулах и действующих в производственной, социальной и/или научной сферах).
Предположим, организация зарегистрирована на территории города Усть-Кута Иркутской области. Сфера деятельности — стирка и химчистка (код ОКВЭД 96.01). Система налогообложения — УСН «Доходы минус расходы». На какие условия можно рассчитывать при применения УСН в этом регионе?
Шаг 1. Найдём местный закон.
На сайте ФНС в разделе, посвященном УСН, устанавливаем свой регион.
Затем прокручиваем страницу вниз до заголовка «Информация ниже зависит от вашего региона», в этом разделе находим закон и открываем его текст.
Шаг 2. Уточним, установлены ли пониженные ставки налога и условия их применения.
Из текста закона узнаём, что законодатели Иркутской области применили пониженную ставку и определили тех, кто вправе ею воспользоваться:
В частности, в статье 2 Закона сказано:
«Установить дифференцированную налоговую ставку в размере 5 процентов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, у которых за отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного или нескольких видов деятельности на территории Иркутской области, включенных в: … 3) раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" ОКВЭД 2;…»
Шаг 3. Проверим, подходим ли мы под условия применения пониженной ставки.
Да, подходим: раздел Q Общероссийского классификатора кодов экономической деятельности (ОКВЭД) включает в себя коды с 86 по 96. Наш код — 96.01.
Поскольку ничем, кроме стирки и химчистки, организация не занимается, весь доход у неё относится к этой деятельности. Значит, условие 70 % соблюдено.
Вывод:
Наша организация, которая:
- зарегистрирована в городе Усть-Куте Иркутской области;
- применяет УСН (доходы минус расходы);
- оказывает услуги прачечной и химчистки (код 96.01)
вправе рассчитывать налог УСН по ставке 5 % вместо общей ставки 15 %.
Действуя по аналогии, вы сможете узнать, какие условия УСН применяются в вашем регионе. На основе полученной информации некоторые налогоплательщик решают перерегистрировать организацию, например, в соседней области, где ставки ниже.
Для ИП это сложнее, поскольку они должны состоять на учёте в ИФНС по месту регистрации (проще говоря, им нужно прописаться в другом регионе).
Перечень регионов, в которых применяется пониженная ставка налога УСН
Ниже приведён список территорий, в которых применяются пониженные ставки УСН. Если вашего региона среди них нет, вы сможете проверить информацию самостоятельно. В случае сомнений можно обратиться непосредственно в свою ИФНС или воспользоваться помощью специалистов компании «Моё дело».
Перечень регионов, где предусмотрены пониженные ставки налога УСН:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Республика Крым
- Севастополь
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Воронежская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область
- Калужская область
- Камчатский край
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Курганская область
- Курская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Новгородская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Алтай
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Калмыкия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Татарстан
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Челябинская область
- Чеченская Республика
- Чувашская Республика
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ярославская область