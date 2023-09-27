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Налог на прибыль

Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогах. Как составлять в 2023 году?

Грядут изменения для налоговых агентов по налогу на прибыль. Основное – это введение в действие (с отчетности за 2023 год) новой формы расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Как организациям и предпринимателям представлять расчет сейчас, а также о других изменениях для налоговых агентов читайте в статье
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Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогах. Как составлять в 2023 году?
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Кто представляет расчет?

Представлять расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов должны налоговые агенты по налогу на прибыль (как российские, так и иностранные организации, ИП) при выплате иностранным организациям доходов от источника в России.

Изменения-2024: проект с очередными изменениями в Налоговом кодексе РФ (о реализации основных направлений налоговой политики) не вводит новую, а лишь уточняет существующую обязанность для ИП – удерживать налог на прибыль с доходов, выплачиваемых ими иностранным компаниям.
Согласно правке по проекту, состав налоговых агентов по налогу на прибыль при выплате дохода иностранным организациям (ст. 287 Налогового кодекса РФ) будет приведен в соответствие с п. 1 ст. 310 Налогового кодекса РФ (в статью 287 Налогового кодекса РФ добавят ИП).
Напомним: налоговыми агентами по налогу на прибыль ИП стали с 2020 года. Поэтому на самом деле законопроект вносит техническую правку в одну из норм главы 25, которая раньше ускользала от ока законодателей.

Виды таких доходов перечислены в п. 1 ст. 309 Налогового кодекса РФ. Это, например, выплачиваемые акционеру (участнику) дивиденды, доходы от продажи (аренды) недвижимости, доходы по операциям с ЦФА.

При этом доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества (за исключением указанного в пп. 5, 6 п. 1 ст. 309 Налогового кодекса РФ), а также имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг на территории России, не приводящие к образованию постоянного представительства в России в соответствии со ст. 306 Налогового кодекса РФ, у источника выплаты не облагаются (п. 2 ст. 309 Налогового кодекса РФ). То есть такие доходы не облагаются, но являются выплаченными от источников в России.
Их также необходимо отражать в расчете

Форма расчета

Форма и формат налогового расчета, а также порядок заполнения этой отчетности утверждены Приказом ФНС России № ММВ-7-3/115 от 2 марта 2016 г. (в редакции Приказа ФНС России № ММВ-7-3/639 от 19 декабря 2019 г.).

Контрольные соотношения отдельных строк декларации (критерии, свидетельствующие об ошибках в заполнении) приведены в письмах ФНС России:

Нужен ли уточненный расчет в связи с поправками по Закону № 389-ФЗ?

С 31 августа изменился порядок пересчета в рубли налога в валюте. Пересчитывать налог на прибыль, рассчитанный в валюте, в рубли по курсу ЦБ РФ нужно на дату выплаты дохода иностранной организации (ранее – на дату уплаты налога). Эта поправка имеет обратную силу с 1 января 2023 года.

В связи с этим возникает вопрос: нужно ли представлять уточненные расчеты за период с 1 января по 31 августа? 

Налоговая служба в письме № КВ-4-3/11220 от 4 сентября 2023 г. дает отрицательный ответ. Пересчет налоговыми агентами в рубли сумм налога, удержанного и перечисленного в бюджет до 31 августа 2023 года, в соответствии с прошлым порядком, не может считаться ошибочным. Представление уточненных расчетов за соответствующие отчетные периоды 2023 года не требуется.


А как составлять расчет сейчас?

В связи с поправками в налоговом законодательстве разрабатывается новая форма расчета.

Проектная форма (формат) учитывает изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ:

Федеральным законом № 263-ФЗ от 14 июля 2022 г. Закон, в частности, с 1 января 2023 года ввел новые:

  •  сроки уплаты налога на доходы иностранных организаций (не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода);

  •  срок представления налогового расчета (не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – для расчетов за отчетные периоды, 25 марта – для расчета за налоговый период);

Федеральным законом № 389-ФЗ от 31 июля 2022 г. Закон, в частности, установил новые:

  • дату, на которую должна пересчитываться сумма налога, рассчитанная в иностранной валюте (это, как мы уже писали ранее, дата выплаты дохода иностранной компании);

  • налоговую ответственность за непредставление в ИФНС расчета (предусматривается ответственность по п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ, ранее – по ст. 126 Налогового кодекса РФ). Это положение применяется с 1 января 2024 года.

Кроме того, изменится структура раздела 1: суммы налога нужно будет указывать отдельно по первому, второму и третьему срокам уплаты. Раздел 2 будет представлен в виде двух подразделов:

  • раздел 2.1 "Сумма исчисленного налога с выплаченных сумм доходов по видам выплат";

  • раздел 2.2 "Сумма исчисленного налога с начала налогового периода".

Также форма расчета дополнена разделами 4 и 5 для отражения информации, связанной с необходимостью сдавать расчет в том числе по выплатам, не подлежащим налогообложению (Решение Верховного суда РФ № АКПИ23-19 от 30 марта 2023 г.).

Новую форму (формат) планируется ввести в действие с отчетности за 2023 год

Согласно письму ФНС России № СД-4-3/10850 от 24 августа 2023 г.до внедрения проектной формы нужноучитывать особенности заполнения действующей формы, связанные с изменениями:

В разделе 1 по строке 030 "Срок уплаты", в подразделе 3.2 раздела 3 по строке 110 "Срок уплаты налога в бюджет" и строке 130 "Дата перечисления налога в бюджет" указывается 28-е число месяца, следующего за месяцем выплаты (перечисления) денежных средств;

В подразделе 3.2 раздела 3 указываются:

  • по строке 120 "Официальный курс рубля на дату перечисления налога в бюджет" – курс ЦБ РФ иностранной валюты к рублю на дату выплаты дохода иностранной организации;

  •  по строке 140 "Сумма налога в рублях" – сумма налога, пересчитанная в рубли по этому курсу (она же учитывается при формировании строк 040 раздела 1 и 040 раздела 2).

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Какие доходы отражать?

В расчете необходимо отражать как облагаемые, так и не подлежащие налогообложению доходы, выплаченные от источника в России. По строке 020 подраздела 3.2 раздела 3 расчета в зависимости от выплачиваемого дохода указывается его код. В отношении необлагаемых доходов это код "25".

Если в разделе 3 налогового расчета отражается информация в отношении доходов иностранной организации от источников в России, которые согласно п. 2 ст. 309 Налогового кодекса РФ не облагаются в России, то по строке 160 следует указать "пункт 2 статьи 309 Налогового кодекса РФ".

А вот доходы, полученные иностранной организацией по внешнеторговым операциям, связанным с экспортом в Россию товаров, не являются доходами от источников в России, поэтому могут в расчете не отражаться.

Данное правило распространяется и на участников КГН, выплачивающих доход иностранным организациям. Причем каждый участник (в т. ч. ответственный участник КГН) отчитывается, рассчитывает, удерживает и перечисляет в бюджет налог самостоятельно.

Подавать налоговый расчет нужно даже в случае, когда доход является выплаченным от источника в России, но не подлежит налогообложению в соответствии с международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. В этом случае не заполняются показатели (проставляются нули) по строкам 080-140 подраздела 3.2 налогового расчета.


Куда представлять?

Представлять налоговый расчет нужно в налоговую инспекцию по месту своего нахождения (регистрации).

Исключение: организации – налоговые агенты, которые относятся к категории крупнейших налогоплательщиков. Они обязаны представить налоговую отчетность в межрайонную (межрегиональную) инспекцию, в которой состоят на учете в качестве крупнейших налогоплательщиков.

Способы представления

Представлять налоговый расчет нужно следующими способами:

  •  в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

  •  либо на бумаге (лично, через представителя или по почте с описью вложения) – если отсутствует обязанность подачи отчетности в электронном виде.

При этом представлять налоговую отчетность в электронном виде обязаны:

  •  организации, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год составляет более 100 человек;

  • вновь созданные (реорганизованные) организации, если за месяц создания (реорганизации) среднесписочная численность работников превысила 100 человек;

  •  крупнейшие налогоплательщики (представляют отчетность в межрегиональные налоговые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам).

Если организация обязана представлять расчет в электронном виде, то за несоблюдение данного способа налоговая инспекция может взыскать с нее штраф по ст. 119.1 Налогового кодекса РФ.


Срок представления

Представлять налоговый расчет нужно:

  •  по итогам каждого отчетного периода не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в котором был выплачен доход;

  •  по итогам налогового периода (года) – не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Если отчетным периодом по налогу на прибыль является квартал (первое полугодие, девять месяцев), декларацию нужно представлять в следующие сроки:

  • за I квартал – не позднее 28 апреля отчетного года;

  •  за полугодие – не позднее 28 июля отчетного года;

  • за девять месяцев – не позднее 28 октября отчетного года.

Если отчетным периодом по налогу на прибыль является месяц, декларацию нужно представлять по итогам каждого отчетного периода – не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Для вновь созданных организаций предусмотрены особенности в отношении правил определения первого отчетного (налогового) периода и даты представления налоговой отчетности (абз. 2, 3 п. 2 ст. 55 Налогового кодекса РФ).

Если крайний срок для подачи приходится на день, признаваемый законодательством РФ или актом Президента РФ выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим, то представить декларацию нужно в первый следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 Налогового кодекса РФ). Данное правило распространяется и на нерабочие праздничные дни, которые установлены региональными органами власти субъектов РФ в соответствии с законодательством (письмо ФНС России № СА-4-7/22585 от 31 октября 2014 г.).

Об ответственности за непредставление (несвоевременное представление) расчета читайте на сайте moedelo.org материал «Налог на прибыль. Какая ответственность предусмотрена за непредставление (несвоевременное представление) налогового расчета о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах?».

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    Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогах. Как составлять в 2023 году?

    Грядут изменения для налоговых агентов по налогу на прибыль. Основное – это введение в действие (с отчетности за 2023 год) новой формы расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Как организациям и предпринимателям представлять расчет сейчас, а также о других изменениях для налоговых агентов читайте в статье

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