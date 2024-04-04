Как ИП самостоятельно заполнить декларацию по УСН за 2023 год

До 25 апреля ИП на УСН должны сдать декларацию по налогу за 2023 год. Рассказываем, как предпринимателю заполнить её самостоятельно.

Чек-лист для ИП_ как заполнять декларацию по УСН за 2023 год.docx

Чек-лист для ИП_ как заполнять декларацию по УСН за 2023 год.docx

По какой форме и как сдавать декларацию по УСН за 2023 год

Актуальная форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/958@ от 25.12.2020 (в ред. от 01.11.2022).

Сдайте отчёт в налоговую инспекцию по месту жительства: в ней вы стоите на учёте.

Подать декларацию можно в бумаге и электронно:

бумажную декларацию подают письмом с описью вложения или лично — в ИФНС или МФЦ;

электронную декларацию подают через оператора ЭДО или через «Личный кабинет налогоплательщика ИП» на сайте ФНС.

Бумага — только для ИП без сотрудников и тех, у кого их среднесписочная численность в прошлом году была меньше 100 человек.

Всем остальным — только электронная декларация, которую подписывают УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью).

Основание — п. 3 ст. 80 НК РФ.

В каком составе сдавать декларацию по УСН

В «упрощённой» декларации шесть разделов.

Какие заполнять, зависит от объекта налогообложения.

Объект УСН «доходы»

Титульный лист.

Раздел 1.1 — налог к уплате / уменьшению.

Раздел 2.1.1 — расчёт «упрощённого» налога.

Раздел 2.1.2 — расчёт суммы торгового сбора, которая уменьшает налог.

Раздел 3 — отчёт по целевому использованию финансирования.

Объект УСН «доходы минус расходы»

Титульный лист.

Раздел 1.2 — налог к уплате / уменьшению, в том числе минимальный.

Раздел 2.2 — расчёт налога, в том числе минимального.

Раздел 3 — отчёт по целевому использованию финансирования.

Чек-лист для ИП: как заполнять декларацию по УСН за 2023 год

Заполняйте декларацию на основании данных из КУДиР за 2023 год.

Стоимостные показатели указывайте так — менее 50 копеек «отбрасывайте», а 50 копеек и больше округляйте до рубля.

Текстовые поля заполняйте печатными заглавными буквами. В пустых ячейках ставьте прочерки.

Пронумеруйте все страницы отчёта.

Электронный отчёт распечатайте с одной стороны листа, не скрепляйте страницы степлером.

Не исправляйте ошибки с помощью корректора.

Порядок заполнения отчёта — приказ № ЕД-7-3/958@ от 25.12.2020.

Коды для отчёта — таблицы в приложениях 1-6 к Порядку заполнения.

Скачать чек-лист можно здесь.

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Титульный лист

Правила заполнения «Титульного листа» общие для всех, они не зависят от объекта обложения.

В поле «ИНН» титула и каждой страницы декларации внесите свой 12-значный ИНН. В поле «КПП» поставьте прочерк, так как у ИП нет такого кода.

Остальные поля заполняйте так:

Поля «Титульного листа» Заполнение «Номер корректировки» «0--» — подаёте первичный отчёт, «1--», «2--», «3--» и т.д. – сдаёте уточнённые декларации «Налоговый период» (код)» Код «34» из приложения № 1 к Порядку заполнения, отчётный год «2023» «Представляется в налоговый орган (код)» Четырёхзначный код ИФНС «По месту нахождения (учета)» Код «120» — по месту жительства ИП «Налогоплательщик» ФИО предпринимателя полностью «Номер контактного телефона» Номер своего телефона для связи — без тире и пробелов

Впишите количество страниц отчёта и документов-приложений. Если декларацию подаёт представитель ИП, число страниц доверенности тоже указывают.

Внизу страницы ИП подтверждает достоверность сведений своей подписью и ставит дату, когда подписал отчёт. Представитель предпринимателя указывает ФИО и реквизиты доверенности.

Разделы декларации УСН «доходы»

Заполняйте разделы в таком порядке:

Раздел 2.1.1. — расчёт налога. Раздел 1.1 — обобщающий раздел. Разделы 2.1.2 и 3.

Пример: как заполнить декларацию при УСН «доходы»

ИП Зайцев работает на УСН «доходы».

В 2023 году получил доход — нарастающим итогом:

за I квартал — 160 000 руб.;

за полугодие — 305 000 руб. (160 000 + 145 000);

за 9 месяцев — 495 000 руб. (305 000 + 190 000);

всего за год — 795 000 руб. (495 000 + 300 000).

В течение года ИП перечислял авансы по УСН:

за I квартал — 9 600 руб. (160 000 х 6%);

за полугодие — 18 300 руб., а к уплате с учётом аванса за I квартал — 8 700 руб. (30 5000 х 6% — 9 600);

за 9 месяцев — 29 700 руб., за вычетом авансов к уплате — 11 400 руб. (49 5000 х 6% — 9600 — 8700).

Годовой налог составил 47 700 руб. (795 000 х 6%).

С учетом авансов нужно перечислить — 18 000 руб. (795 000 х 6% — 9 600 — 8 700 — 11 400).

С 1 января 2023 года ИП могут уменьшать налог и авансы по УСН «доходы» на сумму фиксированных взносов «за себя» и на 1% дополнительного взноса с дохода свыше 300 тыс. руб., даже если они еще не уплачены в бюджет. Основание — п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

Работников у ИП Зайцева нет.

В ноябре он уплатил за себя фиксированные взносы за 2023 год — 45 842 руб.

1% допвзноса за 2023 год — 4 950 руб. ((795 000 – 300 000) х 1%).

Итого взносы ИП «за себя» по итогам 2023 года — 50 792 руб. (45 842 + 4 950).

Так как работников у ИП нет, уменьшить налог можно на всю сумму страховых взносов без ограничений. Сумма взносов ИП «за себя» полностью перекрывает сумму налога, поэтому налога к уплате нет.

Торговый сбор ИП не платит, целевых поступлений не было.

Отразим это в декларации.

Раздел 2.1.1

ИП применял в 2023 году обычную ставку 6%, поэтому в строке 101 — код «1». При повышенной ставке 8% — код «2».

«Признак налогоплательщика» для ИП без работников в строке 102 — код «2».

Строки 110 — 113 — налоговая база.

Строки 120 — 123 — ставка налога.

Строки 130 — 133 — авансы и годовой налог.

При региональной ставке УСН «Доходы» ниже 6% обоснуйте её в строке 124 — выберите код уменьшения из приложения № 5 к Порядку и укажите статью закона субъекта РФ, который её установил.

Строки 140 — 143 — взносы ИП «за себя», на которые можно снизить авансы и налог. В примере суммы уменьшения равны сумме начислений.

Раздел 1.1

Соберём суммы налога к уплате или к уменьшению.

Строка 010 — код территории по ОКТМО, на которой уплачивается налог. Он может состоять из восьми или 11 цифр.

Строки 030, 060, 090 — соответствующий код ОКТМО, если в 2023 году менялось место жительства ИП. Если не менялось — прочерки.

Строки 020, 040, 070 — суммы авансов за вычетом страховых взносов ИП по каждому отчётному периоду. Если результатом стала переплата, по строкам 050 и 080 — сумма к уменьшению.

Строка 100 — сумма годового налога к доплате.

Строка 110 — сумма годового налога к уменьшению.

В примере суммы авансов и налога равны нулю — с I квартала их уменьшали на фиксированные взносы.

Другие разделы ИП из нашего примера включать в декларацию не нужно. Для справки расскажем, как их заполнять.

Раздел 2.1.2

На сумму торгового сбора можно снизить налог при УСН «доходы», но только в той части, которая относится к «упрощённой» деятельности.

Основание — п. 8 ст. 346.21 НК РФ.

Строки 110 — 143 — для деятельности, по которой платят торговый сбор. Если сбором облагается вся деятельность ИП, показатели будут аналогичны сведениям из раздела 2.1.1.

Строки 150 — 153 — сумма уплаченного сбора.

Строки 160 — 163 — УСН-налог.

Раздел 3

Раздел 3 для тех, кто получал целевое финансирование.

Графа 1 — код вида поступлений из приложения № 6 к Порядку заполнения.

Графа 2 «дата поступления» и графа 5 «срок использования» — деньги с определённым сроком использования.

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Разделы декларации УСН «Доходы минус расходы»

Заполняйте разделы в таком порядке:

Раздел 2.2 — расчёт налога. Раздел 1.2 — суммы к уплате. Раздел 3 — целевое финансирование.

При УСН «доходы минус расходы», рассчитайте годовой налог:

Умножьте разницу между доходами и расходами на ставку 15%. Возьмите 1% от суммы годовых доходов. Выберите большую сумму из двух получившихся.

Это будет ваш налог.

Пример: как заполнить декларацию при УСН «доходы минус расходы»

По итогам 2023 года ИП Волков получил — нарастающим итогом:

Период Доходы Расходы Облагаемая база (доходы – расходы) Сумма авансов и налога (ставка 15%) I квартал 200 000 206 000 0 (убыток 6 000) 0 полугодие 470 000 310 000 160 000 24 000 9 месяцев 650 000 430 000 220 000 33 000 2023 год 820 000 605 000 215 000 32 250

Сумма минимального налога — 820 000 х 1% = 8 200 руб.

Раздел 2.2

ИП Волков применял только стандартную ставку 15%, поэтому код признака в строке 201 — «1».

Строки 210 — 213 — доходы.

Строки 220 — 223 — расходы нарастающим итогом.

В примере убытков прошлых периодов нет. Если они есть — на них можно уменьшить базу 2023 года — строка 230.

Строки 240 — 243 — налоговая база для расчёта УСН-налога. Это разность строк 210 — 213 и 220 — 223.

Строка 250 — убыток за I квартал в размере 6000 руб.

Строки 260 — 263 — ставка 15%.

Строка 264 — ставка менее 15% в регионе.

Строки 270 — 273 — суммы авансов и годового налога. При убытке ставьте прочерк.

Строка 280 — минимальный налог.

Раздел 1.2

Строка 010 — код ОКТМО.

Строки 030, 060, 090 — прочерки.

Сроки 020, 040, 070 — авансы по каждому отчётному периоду. Авансы за полугодие и 9 месяцев уменьшайте на сумму авансов за I квартал и полугодие соответственно.

Строки 050 и 080 — сумма годового налога к уменьшению.

Строка 100 — сумма годового налога к доплате.

У ИП Волкова авансы в сумме 33 000 руб. превысили сумму годового налога 32 250 руб., поэтому отражаем налог к уменьшению по строке 110 – 750 руб. (33 000 – 32 250).

В примере единый УСН налог больше минимального. Если бы было наоборот, сумма минимального налога за вычетом авансов отражалась бы по строке 120.

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