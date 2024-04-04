Как ИП самостоятельно заполнить декларацию по УСН за 2023 год

По какой форме и как сдавать декларацию по УСН за 2023 год
Актуальная форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/958@ от 25.12.2020 (в ред. от 01.11.2022).
Сдайте отчёт в налоговую инспекцию по месту жительства: в ней вы стоите на учёте.
Подать декларацию можно в бумаге и электронно:
бумажную декларацию подают письмом с описью вложения или лично — в ИФНС или МФЦ;
электронную декларацию подают через оператора ЭДО или через «Личный кабинет налогоплательщика ИП» на сайте ФНС.
Бумага — только для ИП без сотрудников и тех, у кого их среднесписочная численность в прошлом году была меньше 100 человек.
Всем остальным — только электронная декларация, которую подписывают УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью).
Основание — п. 3 ст. 80 НК РФ.
В каком составе сдавать декларацию по УСН
В «упрощённой» декларации шесть разделов.
Какие заполнять, зависит от объекта налогообложения.
Объект УСН «доходы»
Титульный лист.
Раздел 1.1 — налог к уплате / уменьшению.
Раздел 2.1.1 — расчёт «упрощённого» налога.
Раздел 2.1.2— расчёт суммы торгового сбора, которая уменьшает налог.
Раздел 3 — отчёт по целевому использованию финансирования.
Объект УСН «доходы минус расходы»
Титульный лист.
Раздел 1.2 — налог к уплате / уменьшению, в том числе минимальный.
Раздел 2.2 — расчёт налога, в том числе минимального.
Раздел 3 — отчёт по целевому использованию финансирования.
Чек-лист для ИП: как заполнять декларацию по УСН за 2023 год
Заполняйте декларацию на основании данных из КУДиР за 2023 год.
Стоимостные показатели указывайте так — менее 50 копеек «отбрасывайте», а 50 копеек и больше округляйте до рубля.
Текстовые поля заполняйте печатными заглавными буквами. В пустых ячейках ставьте прочерки.
Пронумеруйте все страницы отчёта.
Электронный отчёт распечатайте с одной стороны листа, не скрепляйте страницы степлером.
Не исправляйте ошибки с помощью корректора.
Порядок заполнения отчёта — приказ № ЕД-7-3/958@ от 25.12.2020.
Коды для отчёта — таблицы в приложениях 1-6 к Порядку заполнения.
Скачать чек-лист можно здесь.
Заполнить декларацию без ошибок помогут профессионалы Бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Они правильно рассчитают налоги, корректно, с учётом требований закона заполнят отчётность и сдадут её в ИФНС без просрочек и штрафов. В одной подписке вас ждет бухгалтерское, налоговое, юридическое и кадровое сопровождение.
Титульный лист
Правила заполнения «Титульного листа» общие для всех, они не зависят от объекта обложения.
В поле «ИНН» титула и каждой страницы декларации внесите свой 12-значный ИНН. В поле «КПП» поставьте прочерк, так как у ИП нет такого кода.
Остальные поля заполняйте так:
Поля «Титульного листа»
Заполнение
«Номер корректировки»
«0--» — подаёте первичный отчёт, «1--», «2--», «3--» и т.д. – сдаёте уточнённые декларации
«Налоговый период» (код)»
Код «34» из приложения № 1 к Порядку заполнения, отчётный год «2023»
«Представляется в налоговый орган (код)»
Четырёхзначный код ИФНС
«По месту нахождения (учета)»
Код «120» — по месту жительства ИП
«Налогоплательщик»
ФИО предпринимателя полностью
«Номер контактного телефона»
Номер своего телефона для связи — без тире и пробелов
Впишите количество страниц отчёта и документов-приложений. Если декларацию подаёт представитель ИП, число страниц доверенности тоже указывают.
Внизу страницы ИП подтверждает достоверность сведений своей подписью и ставит дату, когда подписал отчёт. Представитель предпринимателя указывает ФИО и реквизиты доверенности.
Разделы декларации УСН «доходы»
Заполняйте разделы в таком порядке:
Раздел 2.1.1. — расчёт налога.
Раздел 1.1 — обобщающий раздел.
Разделы 2.1.2 и 3.
Пример: как заполнить декларацию при УСН «доходы»
ИП Зайцев работает на УСН «доходы».
В 2023 году получил доход — нарастающим итогом:
за I квартал — 160 000 руб.;
за полугодие — 305 000 руб. (160 000 + 145 000);
за 9 месяцев — 495 000 руб. (305 000 + 190 000);
всего за год — 795 000 руб. (495 000 + 300 000).
В течение года ИП перечислял авансы по УСН:
за I квартал — 9 600 руб. (160 000 х 6%);
за полугодие — 18 300 руб., а к уплате с учётом аванса за I квартал — 8 700 руб. (30 5000 х 6% — 9 600);
за 9 месяцев — 29 700 руб., за вычетом авансов к уплате — 11 400 руб. (49 5000 х 6% — 9600 — 8700).
Годовой налог составил 47 700 руб. (795 000 х 6%).
С учетом авансов нужно перечислить — 18 000 руб. (795 000 х 6% — 9 600 — 8 700 — 11 400).
С 1 января 2023 года ИП могут уменьшать налог и авансы по УСН «доходы» на сумму фиксированных взносов «за себя» и на 1% дополнительного взноса с дохода свыше 300 тыс. руб., даже если они еще не уплачены в бюджет.
Основание — п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.
Работников у ИП Зайцева нет.
В ноябре он уплатил за себя фиксированные взносы за 2023 год — 45 842 руб.
1% допвзноса за 2023 год — 4 950 руб. ((795 000 – 300 000) х 1%).
Итого взносы ИП «за себя» по итогам 2023 года — 50 792 руб. (45 842 + 4 950).
Так как работников у ИП нет, уменьшить налог можно на всю сумму страховых взносов без ограничений. Сумма взносов ИП «за себя» полностью перекрывает сумму налога, поэтому налога к уплате нет.
Торговый сбор ИП не платит, целевых поступлений не было.
Отразим это в декларации.
Раздел 2.1.1
ИП применял в 2023 году обычную ставку 6%, поэтому в строке 101 — код «1». При повышенной ставке 8% — код «2».
«Признак налогоплательщика» для ИП без работников в строке 102 — код «2».
Строки 110 — 113 — налоговая база.
Строки 120 — 123 — ставка налога.
Строки 130 — 133 — авансы и годовой налог.
При региональной ставке УСН «Доходы» ниже 6% обоснуйте её в строке 124 — выберите код уменьшения из приложения № 5 к Порядку и укажите статью закона субъекта РФ, который её установил.
Строки 140 — 143 — взносы ИП «за себя», на которые можно снизить авансы и налог. В примере суммы уменьшения равны сумме начислений.
Раздел 1.1
Соберём суммы налога к уплате или к уменьшению.
Строка 010 — код территории по ОКТМО, на которой уплачивается налог. Он может состоять из восьми или 11 цифр.
Строки 030, 060, 090 — соответствующий код ОКТМО, если в 2023 году менялось место жительства ИП. Если не менялось — прочерки.
Строки 020, 040, 070 — суммы авансов за вычетом страховых взносов ИП по каждому отчётному периоду. Если результатом стала переплата, по строкам 050 и 080 — сумма к уменьшению.
Строка 100 — сумма годового налога к доплате.
Строка 110 — сумма годового налога к уменьшению.
В примере суммы авансов и налога равны нулю — с I квартала их уменьшали на фиксированные взносы.
Другие разделы ИП из нашего примера включать в декларацию не нужно. Для справки расскажем, как их заполнять.
Раздел 2.1.2
На сумму торгового сбора можно снизить налог при УСН «доходы», но только в той части, которая относится к «упрощённой» деятельности.
Основание — п. 8 ст. 346.21 НК РФ.
Строки 110 — 143 — для деятельности, по которой платят торговый сбор. Если сбором облагается вся деятельность ИП, показатели будут аналогичны сведениям из раздела 2.1.1.
Строки 150 — 153 — сумма уплаченного сбора.
Строки 160 — 163 — УСН-налог.
Раздел 3
Раздел 3 для тех, кто получал целевое финансирование.
Графа 1 — код вида поступлений из приложения № 6 к Порядку заполнения.
Графа 2 «дата поступления» и графа 5 «срок использования» — деньги с определённым сроком использования.
Платежные сложности: как работать с ЕНП и ЕНС в 2024 году
Забирайте подробный гайд по работе с ЕНП и ЕНС в 2024 году бесплатно!
Получите большой гайд, чтобы легко решать любые проблемы, связанные с ЕНП и ЕНС в 2024 году
Оставляйте заявку, вышлем гайд вам на e-mail:
Разделы декларации УСН «Доходы минус расходы»
Заполняйте разделы в таком порядке:
Раздел 2.2 — расчёт налога.
Раздел 1.2 — суммы к уплате.
Раздел 3 — целевое финансирование.
При УСН «доходы минус расходы», рассчитайте годовой налог:
Умножьте разницу между доходами и расходами на ставку 15%.
Возьмите 1% от суммы годовых доходов.
Выберите большую сумму из двух получившихся.
Это будет ваш налог.
Пример: как заполнить декларацию при УСН «доходы минус расходы»
По итогам 2023 года ИП Волков получил — нарастающим итогом:
Период
Доходы
Расходы
Облагаемая база (доходы – расходы)
Сумма авансов и налога (ставка 15%)
I квартал
200 000
206 000
0 (убыток 6 000)
0
полугодие
470 000
310 000
160 000
24 000
9 месяцев
650 000
430 000
220 000
33 000
2023 год
820 000
605 000
215 000
32 250
Сумма минимального налога — 820 000 х 1% = 8 200 руб.
Раздел 2.2
ИП Волков применял только стандартную ставку 15%, поэтому код признака в строке 201 — «1».
Строки 210 — 213 — доходы.
Строки 220 — 223 — расходы нарастающим итогом.
В примере убытков прошлых периодов нет. Если они есть — на них можно уменьшить базу 2023 года — строка 230.
Строки 240 — 243 — налоговая база для расчёта УСН-налога. Это разность строк 210 — 213 и 220 — 223.
Строка 250 — убыток за I квартал в размере 6000 руб.
Строки 260 — 263 — ставка 15%.
Строка 264 — ставка менее 15% в регионе.
Строки 270 — 273 — суммы авансов и годового налога. При убытке ставьте прочерк.
Строка 280 — минимальный налог.
Раздел 1.2
Строка 010 — код ОКТМО.
Строки 030, 060, 090 — прочерки.
Сроки 020, 040, 070 — авансы по каждому отчётному периоду. Авансы за полугодие и 9 месяцев уменьшайте на сумму авансов за I квартал и полугодие соответственно.
Строки 050 и 080 — сумма годового налога к уменьшению.
Строка 100 — сумма годового налога к доплате.
У ИП Волкова авансы в сумме 33 000 руб. превысили сумму годового налога 32 250 руб., поэтому отражаем налог к уменьшению по строке 110 – 750 руб. (33 000 – 32 250).
В примере единый УСН налог больше минимального. Если бы было наоборот, сумма минимального налога за вычетом авансов отражалась бы по строке 120.
Заполнить и сдать декларацию с первого раза поможет сервис готовых решений Бюро «Моего дела». Для вас — пошаговые инструкции, которые помогут решить рабочие вопросы, и всегда актуальная правовая база. Все готовые решения основаны на реальном опыте и включают нормативное обоснование, схемы проводок и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KNvSQ
Начать дискуссию