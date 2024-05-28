Изменения в работе с ЕГАИС с 1 июля 2024 года: как общепиту продавать алкоголь по новым правилам

С 1 июля 2024 года начнут действовать изменения, которые в апреле 2023 года внесли в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Предприятия общепита, торгующие крепким алкоголем, должны будут вести учет каждой порции реализованных напитков. Разбираемся, как изменится продажа алкоголя с июля 2024 года.

Как общепит списывает крепкий алкоголь сейчас

Предприятие общепита (кафе, ресторан и т.п.), при приемке алкогольной продукции, сканирует марки на каждой бутылке, проводит накладные, после чего приобретенное спиртное поступает на баланс в ЕГАИС.

До 1 июля 2024 года крепкое спиртное (водку, коньяк, ром, виски и т.п.) заведения общепита списывают при открытии бутылки сразу в ее полном объеме. То есть, в системе ЕГАИС факт вскрытия бутылки автоматически приравнивает ее к списанной.

Как это работает до 1 июля 2024 г.:

Получив заказ на порцию крепкого спиртного, официант (бармен) открывает новую бутылку, наливает заказанный объем и производит расчет с клиентом. После сканирования акцизной марки оформляется и направляется в ЕГАИС акт списания. Независимо от проданного объема алкоголя из бутылки, ЕГАИС спишет ее всю целиком после открытия с основанием «Реализация». Остаток напитка в бутылке заведение может и дальше продавать порционно, или использовать для коктейлей либо при приготовлении блюд.

Как общепит будет списывать крепкий алкоголь с 1 июля 2024

После вступления в силу изменений в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ крепкий алкоголь будет списываться так:

Списывать спиртное нужно будет при каждом проливе в миллилитрах. То есть, если клиент заказал 100 мл водки, списывается именно 100 мл, а не вся бутылка. Предусматривается 2 вида списания — чистый алкоголь и алкоголь в составе коктейлей или блюд. Чистый алкоголь, продаваемый бутылками и порциями, списывается в момент выдачи фискального чека. Сведения о продаже передаются в ЕГАИС через УТМ (универсальный транспортный модуль). Спиртное, использованное в составе коктейлей и блюд (в заготовках, авторских настойках, выпечке, соусах, десертах и т.п.), списывают актами не позднее следующего рабочего дня. При этом указывается основание «Использовано для приготовления коктейлей (блюд)».

Привели порядок списания по новым правилам в таблице:

Цель введения новых правил продажи алкоголя общепитом — защита потребителей и ужесточение контроля за оборотом спиртных напитков.

С 1 июля 2024 года ЕГАИС станет контролировать остатки по каждой бутылке спиртного. У заведений не получится продать алкоголя из одной бутылки больше, чем в нее помещается, разливать контрафакт, готовить блюда с алкогольными ингредиентами без учета рецептуры.

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Как заведениям подготовиться к новому порядку списания

Что нужно сделать, чтобы продолжать реализацию крепкого алкоголя после 1 июля 2024 года:

Подключите к кассе УТМ последней версии, который фиксирует продажи чистого алкоголя (бутылок и порций). УТМ автоматически отправляет в ЕГАИС чеки с данными по акцизам и QR-кодами.

Обновите ПО кассы, чтобы кассовая программа смогла работать по новым правилам.

При необходимости получите новую УКЭП для работы в ЕГАИС.

Исправьте имеющиеся ошибки в техкартах напитков (коктейлей) и блюд, чтобы порции крепкого спиртного списывались корректно. Неправильная рецептура может стать причиной расхождения между остатками алкоголя в ЕГАИС и по факту.

Проверьте, как работают 2D-сканеры. Их подключают к кассе для считывания акцизных марок на бутылках.

Ознакомьте с новыми правилами и обучить персонал заведения.

Ответственность за нарушение новых правил списания алкоголя

При нарушении правил оборота алкогольной продукции, в том числе, вступающих в силу с 1 июля 2024 года, применяются общие штрафы, по ст. 14.19 КоАП:

для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 руб.;

для компаний — от 150 000 до 200 000 руб.

При этом алкоголь, ставший предметом правонарушения, могут конфисковать.

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