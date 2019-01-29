Налоговый разрыв, вы серьезно?

Призрачно все, рвется не только НДС, но уже и налог на прибыль. Вот такая ситуация. Клиент бухгалтерской фирмы получил письмо из налоговой о том, что «установлен факт налогового разрыва по нагрузке налога на прибыль».

Клиент в недоумении, никаких пояснений, что это такое и в каком месте у него порвалось, в письме нет. Зато далее идет требование представить документы в таком объеме, что хоть всю бухгалтерию выноси.

Телефоны поставщиков, адреса офисов и складов, кто что поставлял и по каким критериям кого нашли, Ф.И.О. должностных лиц, дебиторка/кредиторка в разрезе каждого покупателя и поставщика, деловая переписка и расшифровки по субсчетам с 01 по 99. Как вам такое?

У нас нервы крепкие и мы-то знаем, что при требованиях с пояснениями документы представлять — это наше право, а не обязанность. И можно все сделать без фанатизма. А с налоговым невротизмом в виде страха, а вдруг что будет, нужно бороться и не вестись на игры разума.

Например, так и ответить, что, дескать, написали про разрыв, а вот в чем он заключается не сообщили, ну и мы не имеем возможности дать пояснения. А в знак мира и дружбы представить что-нибудь, чего не жалко, опять же без фанатизма.

И самое главное, все по закону и без поощрения не предусмотренных НК процедур налогового контроля. Согласны?

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»