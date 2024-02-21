Логотип «Мои самозанятые»
«Мои самозанятые»

Может ли компания платить налог за самозанятого

Один из главных аргументов в пользу работы с самозанятыми — это экономия на налогах и взносах. Самозанятый оплачивает налог НПД сам. Но в этом же преимуществе кроется и риск, что исполнитель не выполнит свое налоговое обязательство. Может ли компания взять на себя уплату налога НПД за внештатников, и выгодно ли ей это делать, рассмотрим в статье.
52 16
Может ли компания платить налог за самозанятого
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

Как происходит уплата налога НПД

Коротко напомним, что обязанность платить налог НПД полностью лежит на плечах исполнителя, а не на его заказчика. Для этого самозанятые должны зарегистрировать свой доход. Способов несколько, и все максимально простые и понятные даже далеким от технологий работникам.

Это можно сделать:

  • В приложении «Мой налог».

  • В личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС.

  • В своем банковском приложении или в приложении оператора электронной площадки.

Если вознаграждение поступает в безналичной форме, то срок регистрации дохода – до 9 числа месяца, следующего за месяцем оплаты. На основе этих данных ФНС формирует сумму налога и квитанцию для уплаты НПД. Самозанятому исполнителю необходимо уплатить налог до 25 числа текущего месяца.

В случае регистрации дохода не вовремя, налоговая служба начислит пеню и штраф.

Зачем же тогда компании брать на себя удержание и уплату уплачивать налога за самозанятого

Несмотря на то, что компания не несет прямых убытков в случае невыплаты налога самозанятым исполнителем, существуют косвенные риски в результате таких действий. 

Они связаны с утратой статуса самозанятого

Например, может выясниться, что самозанятый добровольно снялся с учета как плательщик НПД, и таким образом, не уплатил налог. 

Или просто забыл уплатить налог НПД. Если самозанятый регулярно нарушает сроки уплаты налога, это может привести к потере статуса нарушителя налогового режима НПД.

Хотя ему могут грозить санкции, компания также сталкивается с необходимостью пересмотра своей отчетности в ФНС и уплаты налогов и взносов за исполнителя как за физическое лицо. В противном случае ФНС может начислить штрафы и взносы бизнесу.

Вот еще несколько доводов в пользу, почему компании-заказчику выгодно удерживать и платить налог НПД за самозанятого

  • Избежание рисков и штрафов: компания, которая взяла на себя обязанность удержания НПД, избегает возможных штрафов, пересмотра отчетности и дополнительных налогов и взносов за самозанятого, как за физическое лицо.

  • Поддержание лояльных и стабильных отношений: когда компания берет на себя ответственность за уплату налога НПД, это повышает доверие и лояльность самозанятого. Особенно это касается «синих воротничков», которые боятся подводных камней новых технологий.

  • Удобство в управлении: уплата налога за самозанятого компанией может быть частью общего управления финансами и упростить бухгалтерские процессы. Например, не нужно бегать за исполнителями в поисках чеков.

  • Повышение HR-имиджа и конкурентоспособности: когда компания предлагает такую поддержку своим исполнителям, это может служить дополнительным преимуществом в привлечении квалифицированных исполнителей и укреплении позиций на рынке.

Таким образом, взятие на себя обязанности по уплате налога за самозанятого может быть стратегическим решением, приносящим пользу и компании, и самозанятому исполнителю.

Как удерживать и уплачивать налог за самозанятого

В письме ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ дается разъяснение, что плательщик НПД имеет право передать полномочия по уплате налога партнеру: кредитной организации или электронной платформе.

«Физические лица, применяющие специальный налоговый режим НПД, вправе через мобильное приложение «Мой налог» или через кредитную организацию уполномочить на реализацию установленных Законом N 422-ФЗ прав и исполнение обязанностей операторов электронных площадок и (или) кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами, включая получение от налоговых органов сведений, полученных налоговыми органами при применении такими физическими лицами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (часть 3 статьи 3 закона № 422-ФЗ).

Чтобы удерживать налог НПД за исполнителя, необходимо договориться с ним об этом и выполнить ряд шагов.

Предлагаем для этого инструкцию, которую вы можете передать своим самозанятым: 

  1. Перейдите на сайт ФНС и найдите список официальных платформ, на которых можно уплатить налог.

  2. Выберите одну из платформ и зарегистрируйтесь на ней.

  3. После регистрации на платформе найдите раздел, где можно уполномочить партнера на уплату налога за вас.

  4. Введите необходимую информацию, подтвердите свои права и укажите выбранного партнера (кредитную организацию или оператора электронной платформы).

  5. После завершения этого процесса партнер будет автоматически удерживать налог с вашего дохода и перечислять его в ФНС в установленные сроки.

Помните, что вы можете поручить уплату налога только одному партнеру, даже если у вас есть несколько платформ, с которыми вы сотрудничаете. Убедитесь, что выбранный партнер соответствует всем законным требованиям и является официальным партнером ФНС.

А можно выбрать более короткий и удобный способ

Им пользуются компании-партнеры сервиса «Мои самозанятые». Компании, подключившись к сервису, автоматизируют все процессы управления исполнителями. 

В том числе и удержание и уплату налога НПД. 

По обоюдному желанию заказчика и исполнителя сервис после каждой выплаты сам задекларирует доход в ФНС, сформирует и сохранит чек, удержит НПД и перечислит его в ФНС до 25 числа.

Оцените и вы удобство сервиса «Мои самозанятые». Оставьте заявку, и менеджер все подробно расскажет и покажет.

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом

Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8K86xs

52 16

Начать дискуссию

Логотип Клерк
Клерк

Перспективное направление для бухгалтера: как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц

Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах, которые могут адаптировать и внедрить продукцию 1С для нужд компании.

Перспективное направление для бухгалтера: как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц
20

Календарь вебинаров

18
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип СберКорус
СберКорус
Учет расходов

Бухгалтерский и налоговый учет горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Почти в каждом бизнесе так или иначе используют ГСМ. К ним относят специальные жидкости (охлаждающие, тормозные), смазочные материалы (пластичные смазки, специальные, трансмиссионные, моторные масла), а также топливо (сжатый или сжиженный газ, дизель, бензин). Расскажем, когда нужно учитывать ГСМ в путевом листе, а когда — в акте списания, а также о способах расчетов и проводках.

Бухгалтерский и налоговый учет горюче-смазочных материалов (ГСМ)
7
Инвестиции

Акционеры ВТБ могут остаться без дивидендов за 2023 год

За 2023 год банк заработал рекордную сумму чистой прибыли — 432,2 млрд рублей. Несмотря на это, менеджмент ВТБ не хочет выплачивать дивиденды.

9

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип MasterTMS
MasterTMS
Перевозка

Услуги стороннего перевозчика: учет, преимущества, подводные камни

Услуги стороннего перевозчика часто обходятся дешевле, чем содержать собственный автопарк. Но чтобы корректно отражать транспортные расходы в учете, бухгалтеру нужно оперативно получать первичные документы. 

Услуги стороннего перевозчика: учет, преимущества, подводные камни
10
НДФЛ

👈 👉НДФЛ с дивидендов считают без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов

В этом году выявилась проблема с расчетом НДФЛ 15%. По одной норме НК считать предел дохода надо по совокупности налоговых баз, в том числе, с учетом дивидендов. По другой норме НК считать базу по дивидендам надо отдельно, а не по совокупности.

45
ЭДО

На «Клерке» появился новый блог про автоматизацию документооборота для HoReCa и поставщиков

Компания DocsInBox больше 10 лет упрощает ресторанам и поставщикам работу с документами, помогает бизнесу сокращать издержки и избавляться от рутинных процессов.

На «Клерке» появился новый блог про автоматизацию документооборота для HoReCa и поставщиков
17

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Райт Консалтинг
Райт Консалтинг
Самозанятые

Как оформить отношения с самозанятым и не нажить проблем с налоговой

Договоры ГПХ, заключенные с самозанятыми, — предмет пристального внимания и особого контроля ФНС в последние годы. Наказания за нарушения сильно бьют по бюджету любой компании. В статье разобрали, как бизнесу организовать работу с плательщиками НПД, какие формулировки в договоре допустимы и как извлечь выгоды от сотрудничества, а не попасть на штрафы.

Как оформить отношения с самозанятым и не нажить проблем с налоговой
66
Налоги, взносы, пошлины

ФНС объяснила, как представлять сведения о разрешении на добычу водных биоресурсов

В налоговую нужно по-новому подавать информацию о полученном разрешении на добычу водных биологических ресурсов.

20
Мошенничество

Совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» отправили в СИЗО

Предпринимателю изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в следственном изоляторе до 15 марта.

159
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году

Не получится сдать уведомление по ЕНП слишком рано, на слишком большую сумму и на КБК, не входящие в список.

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году
388
Налоговые требования

Какие требования от налоговиков вам приходят чаще всего? Опрос

«Клерк» готовит для вас большой сюрприз — новый онлайн-курс про налоговые требования и комиссии. Мы решили узнать, какие именно требования вам приходят чаще, вызывают ли вас на комиссии или даже допросы, о чем вы хотите спросить эксперта? Пройдите короткий опрос и напишите свои пожелания в комментариях. Одному из комментаторов подарим доступ к курсу.

54
Логотип «Мои самозанятые»
«Мои самозанятые»

Может ли компания платить налог за самозанятого

Один из главных аргументов в пользу работы с самозанятыми — это экономия на налогах и взносах. Самозанятый оплачивает налог НПД сам. Но в этом же преимуществе кроется и риск, что исполнитель не выполнит свое налоговое обязательство. Может ли компания взять на себя уплату налога НПД за внештатников, и выгодно ли ей это делать, рассмотрим в статье.

Может ли компания платить налог за самозанятого
52

Разборы законов

1 172
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Менеджмент

Гибридная система управления менеджмента. Что такое гибридная методика, ее плюсы и минусы

Много лет системы, предназначенные для управления проектами, создавались на основе последовательного подхода. Но увеличение оборотов в IT-сфере привело к изменениям. Популяризация гибких методик для управления проектами связана с институтом PMI. Также благодаря этому была доказана эффективность их использования. Гибкие методологии помогают управлять хаосом.

Гибридная система управления менеджмента. Что такое гибридная методика, ее плюсы и минусы
3
6-НДФЛ

Когда зарплата декабря не входит в годовой расчет 6-НДФЛ

До 26 февраля надо сдать расчет 6-НДФЛ за 2023 год, в состав которого входят справки о доходах (бывшая форма 2-НДФЛ).

1
183
Уведомление по ЕНП

Какие уведомления по ЕНП сдают ИП без работников

С 2024 года отменили платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога, которые в 2023 году одновременно служили уведомлениями.

2
170
Налоговые проверки

🎓Вебинар: Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости. 18 марта в 11:00 мск!

С 1 января 2024 года расширился перечень взаимозависимых лиц. Разберитесь, попадают ли ваши сделки в эту зону налогового контроля и стоит ли вам бояться.

61
Общество

Персона дня. Мурчащий продавец-консультант

В магазинах Москвы скоро появятся необычные сотрудники. Одного из них уже можно встретить в продуктовом супермаркете ТЦ «Метрополис».

Персона дня. Мурчащий продавец-консультант
32
Логотип Такском
Такском

Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ в 2024 году

Для любой формы отчетности есть набор проверочных контрольных соотношений. 6-НДФЛ не является исключением. В 2024 году будет применяться новая форма этого отчета. Рассмотрим, как налоговая будет проверять показатели 6-НДФЛ.

Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ в 2024 году
59

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип DAS Group
DAS Group
Инвестиционный вычет

Какими льготами и вычетами может воспользоваться инвестор в 2024 году

При осуществлении инвестиционной деятельности инвестор может воспользоваться рядом льгот и налоговых вычетов. С их помощью он может снизить сумму НДФЛ, которую нужно оплатить в бюджет и в определенных случаях вернуть на руки часть денег.

Какими льготами и вычетами может воспользоваться инвестор в 2024 году
73
Банки

Путин разрешил Экспобанку купить российский банк HSBC

Экспобанк хочет приобрести 100% российского бизнеса Эйч-Эс-Би-Си-банка. Сделку могут завершить в первом полугодии 2024 года.

48