Может ли компания платить налог за самозанятого

Один из главных аргументов в пользу работы с самозанятыми — это экономия на налогах и взносах. Самозанятый оплачивает налог НПД сам. Но в этом же преимуществе кроется и риск, что исполнитель не выполнит свое налоговое обязательство. Может ли компания взять на себя уплату налога НПД за внештатников, и выгодно ли ей это делать, рассмотрим в статье.

Как происходит уплата налога НПД

Коротко напомним, что обязанность платить налог НПД полностью лежит на плечах исполнителя, а не на его заказчика. Для этого самозанятые должны зарегистрировать свой доход. Способов несколько, и все максимально простые и понятные даже далеким от технологий работникам.

Это можно сделать:

В приложении «Мой налог».

В личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС.

В своем банковском приложении или в приложении оператора электронной площадки.

Если вознаграждение поступает в безналичной форме, то срок регистрации дохода – до 9 числа месяца, следующего за месяцем оплаты. На основе этих данных ФНС формирует сумму налога и квитанцию для уплаты НПД. Самозанятому исполнителю необходимо уплатить налог до 25 числа текущего месяца.

В случае регистрации дохода не вовремя, налоговая служба начислит пеню и штраф.

Зачем же тогда компании брать на себя удержание и уплату уплачивать налога за самозанятого

Несмотря на то, что компания не несет прямых убытков в случае невыплаты налога самозанятым исполнителем, существуют косвенные риски в результате таких действий.

Они связаны с утратой статуса самозанятого.

Например, может выясниться, что самозанятый добровольно снялся с учета как плательщик НПД, и таким образом, не уплатил налог.

Или просто забыл уплатить налог НПД. Если самозанятый регулярно нарушает сроки уплаты налога, это может привести к потере статуса нарушителя налогового режима НПД.

Хотя ему могут грозить санкции, компания также сталкивается с необходимостью пересмотра своей отчетности в ФНС и уплаты налогов и взносов за исполнителя как за физическое лицо. В противном случае ФНС может начислить штрафы и взносы бизнесу.

Вот еще несколько доводов в пользу, почему компании-заказчику выгодно удерживать и платить налог НПД за самозанятого:

Избежание рисков и штрафов: компания, которая взяла на себя обязанность удержания НПД, избегает возможных штрафов, пересмотра отчетности и дополнительных налогов и взносов за самозанятого, как за физическое лицо.

Поддержание лояльных и стабильных отношений: когда компания берет на себя ответственность за уплату налога НПД, это повышает доверие и лояльность самозанятого. Особенно это касается «синих воротничков», которые боятся подводных камней новых технологий.

Удобство в управлении: уплата налога за самозанятого компанией может быть частью общего управления финансами и упростить бухгалтерские процессы. Например, не нужно бегать за исполнителями в поисках чеков.

Повышение HR-имиджа и конкурентоспособности: когда компания предлагает такую поддержку своим исполнителям, это может служить дополнительным преимуществом в привлечении квалифицированных исполнителей и укреплении позиций на рынке.

Таким образом, взятие на себя обязанности по уплате налога за самозанятого может быть стратегическим решением, приносящим пользу и компании, и самозанятому исполнителю.

Как удерживать и уплачивать налог за самозанятого

В письме ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ дается разъяснение, что плательщик НПД имеет право передать полномочия по уплате налога партнеру: кредитной организации или электронной платформе.

«Физические лица, применяющие специальный налоговый режим НПД, вправе через мобильное приложение «Мой налог» или через кредитную организацию уполномочить на реализацию установленных Законом N 422-ФЗ прав и исполнение обязанностей операторов электронных площадок и (или) кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами, включая получение от налоговых органов сведений, полученных налоговыми органами при применении такими физическими лицами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (часть 3 статьи 3 закона № 422-ФЗ).

Чтобы удерживать налог НПД за исполнителя, необходимо договориться с ним об этом и выполнить ряд шагов.

Предлагаем для этого инструкцию, которую вы можете передать своим самозанятым:

Перейдите на сайт ФНС и найдите список официальных платформ, на которых можно уплатить налог. Выберите одну из платформ и зарегистрируйтесь на ней. После регистрации на платформе найдите раздел, где можно уполномочить партнера на уплату налога за вас. Введите необходимую информацию, подтвердите свои права и укажите выбранного партнера (кредитную организацию или оператора электронной платформы). После завершения этого процесса партнер будет автоматически удерживать налог с вашего дохода и перечислять его в ФНС в установленные сроки.

Помните, что вы можете поручить уплату налога только одному партнеру, даже если у вас есть несколько платформ, с которыми вы сотрудничаете. Убедитесь, что выбранный партнер соответствует всем законным требованиям и является официальным партнером ФНС.

А можно выбрать более короткий и удобный способ.

Им пользуются компании-партнеры сервиса «Мои самозанятые». Компании, подключившись к сервису, автоматизируют все процессы управления исполнителями.

В том числе и удержание и уплату налога НПД.

По обоюдному желанию заказчика и исполнителя сервис после каждой выплаты сам задекларирует доход в ФНС, сформирует и сохранит чек, удержит НПД и перечислит его в ФНС до 25 числа.

Оцените и вы удобство сервиса «Мои самозанятые». Оставьте заявку, и менеджер все подробно расскажет и покажет.

Сервис для работы с массовым внештатным персоналом Автоматизируем работы с ИП, самозанятыми и физлицами: моментальные выплаты и ЭДО Подключить по акции

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8K86xs