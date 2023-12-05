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Как рассчитать налог на прибыль при лизинге

В зависимости от того, какие условия прописаны в договоре лизинга, каждая из сторон отражает свои доходы и расходы, которые играют важную роль в расчете налога на прибыль. Сегодня разберемся, как правильно учитывать операции при расчете этого налога.
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Как рассчитать налог на прибыль при лизинге
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В операциях лизинга участвуют две стороны: лизингодатель и лизингополучатель.

Лизингодатель получает доход, который состоит из лизинговых платежей. Также он несет и определенные расходы, например, по приобретению предметов лизинга, а иногда и по их содержанию.

Лизингополучатель уплачивает платежи, что учитывается в его расходах, ремонтирует и содержит лизинговое оборудование.

Как учитывать операции для расчета налога на прибыль 

Если вы заключили договор лизинга в 2022 году и позднее, то налоговый учет операций не будет зависеть от того,на чьем балансе находится предмет лизинга.

Если договор оформили до 2022 года, в зависимости от того, у кого на балансе по условиям договора учитывается предмет лизинга, лизингодатель и  лизингополучатель по-разному отражают в учете операции:

  • покупка и передача имущества;

  • лизинговые платежи; 

  • расходы на содержание предмета лизинга;

  • его выкуп и возврат.

Покупка и передача лизингового имущества

Для договоров, которые оформили до 2022 года, затраты на приобретение и передачу лизингодатель будет включать в расходы при расчете налога на прибыль. Важно учитывать, является ли имущество амортизируемым и на чей баланс оно будет поставлено согласно условиям договора.

Если имущество учитывается на балансе лизингодателя, то все амортизационные начисления проводит именно он. Если у лизингополучателя, то, соответственно, он амортизирует это имущество. Первоначальную стоимость можно указать в акте или другом документе, на основании которого передали это имущество.

Если имущество поставлено на баланс лизингополучателя, то затраты на его приобретение лизингодатель может учесть как прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК).

Инвестиционный налоговый вычет для лизинга не применим (письмо Минфина от 20.09.2019 № 03-03-06/1/72537).

Если договор оформили в 2022 году и позднее, то лизингодатель включает в первоначальную стоимость расходы на покупку имущества, его доставку, изготовление и т.п. Амортизация начисляется с первого дня месяца, следующего за месяцем передачи имущества получателю (п. 4 ст. 259 НК).

Специализированные решения для ведения бухучета лизинговых операций можно заказать в компании «Ортикон». Продукт Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет предназначен для организации операционного и бухгалтерского учета в лизинговых организациях. 

Как учитываются лизинговые платежи

Лизингодатель сам определяет, как он будет учитывать платежи по договору и признавать их доходами: на последний день месяца или отчетного периода.

Главное — отразить это условие в учетной политике лизингодателя (ст. 313 НК).

Лизингополучатель по договорам, заключенным до 2022 года, может включить платежи в состав прочих расходов, которые связаны с производством и реализацией, на последнее число отчетного периода, если предмет лизинга учтен на балансе лизингодателя.

Если предмет лизинга числится на балансе лизингополучателя, то лизинговые платежи он может включить в расходы после того, как вычтет сумму начисленной за период амортизации.

Если договор заключен в 2022 году или позднее, лизинговые платежи отражаются в составе прочих расходов, которые связаны с производством и реализацией.

Как определить доход при выкупе предмета лизинга

Если выкупная цена не выделена в сумме платежей, но прописана отдельно в договоре, то платежи лизингодатель должен учитывать как доходы от реализации услуг (ст. 249 НК). В момент перехода права собственности к получателю необходимо учесть отдельно доход в виде выкупной цены (п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК).

А у лизингополучателя на момент, когда к нему перешло право собственности на имущество, лизинговые платежи и расходы на содержание такого имущества уже должны быть учтены.

Если выкупную цену выделили в составе платежей, то ее нужно учитывать как аванс и в сумму дохода не включать. Когда предмет выкупят, тогда и нужно признать весь доход в виде выкупной цены (п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК).

У лизингополучателя выкупная стоимость лизингового имущества в этом случае отражается в первоначальной стоимости ОС и списывается через амортизацию (п. 1 ст. 257, п. 5 ст. 270 НК).

Техобслуживание и ремонт предмета лизинга является обязанностью лизингополучателя. Затраты можно признать в качестве прочих расходов.

Особенности учета при возврате имущества

Когда возвращается имущество лизингодателю, то не происходит процесса его реализации.

Учет у лизингодателя

По договорам, которые были заключены до 2022 года, процесс возврата зависит от того, на чьем балансе учитывался предмет.

Если у лизингодателя, то он:

  • начисляет амортизацию, если применяет имущество в работе, которая приносит доход (не считая продажи);

  • перестает начислять амортизацию с первого числа месяца, который следует за месяцем окончания договора, если собирается продать имущество.

Если у лизингополучателя, то:

  • лизингодатель при продаже не списанные расходы на покупку учитывает на момент признания дохода от реализации имущества (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК);

  • если лизингодатель будет получать доход от предмета другим способом, то определяет соответствие его признакам амортизируемого имущества (п. 1 ст. 256 НК).

Если договор заключили в 2022 году или позднее, то возврат предмета лизинга у лизингодателя отражается таким образом:

  • Если он продолжает использовать это имущество в своей деятельности, то продолжает начислять на него амортизацию.

  • Если планирует его продать, то прекращает начислять амортизацию с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания договора лизинга. Остаточную стоимость имущества нужно включить в расходы при его реализации (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК).

Учет у лизингополучателя

Если договор заключен до 2022 года, возврат предмета лизинга отражается в зависимости от того, на чьем балансе он учитывался по условиям договора:

  • Если на балансе лизингополучателя — при возврате лизингодателю с первого числа месяца, следующего за месяцем передачи имущества, лизингополучатель прекращает начислять амортизацию по нему.

  • На балансе лизингодателя — то в налоговом учете лизингополучатель возврат имущества не отражает.

В договорах, заключенных после 2022 года, возврат предмета в налоговом учете получателя не отражается, потому что весь учет такого имущества лежит на плечах лизингодателя.

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