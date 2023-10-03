Какие налоги платят ИП в 2023 году: перечень и способы оплаты

Рассказали про выплаты на различных налоговых режимах, которые подходят для индивидуального предпринимателя. Разобрали особенности каждого и подсветили важные нюансы — сроки уплаты и порядок сдачи отчетности.

Налоговое бремя ИП состоит из трех частей:

выплаты «за себя» и сотрудников — НДФЛ и страховые взносы;

имущественные налоги;

налоги, которые нужно уплатить по ставке выбранного режима.

В зависимости от масштаба бизнеса и его направленности, можно выбрать оптимальный налоговый режим, чтобы не переплачивать налоги и взносы, а еще сократить количество отчетности в контролирующие органы.

Выплаты «за себя» и сотрудников

В составе этой части налогового бремени индивидуальные предприниматели должны платить:

налог на доходы физических лиц , если есть сотрудники в штате;

страховые взносы за сотрудников , если они есть;

страховые взносы «за себя» — обязательный платеж на любом налоговом режиме.

НДФЛ за сотрудников

Налогом на доходы физических лиц ИП должен обложить зарплату и премии своих сотрудников, а также выплаты по договорам ГПХ. В зависимости от вида выплат и гражданства сотрудников, предусмотрены различные ставки:

Предприниматель выступает налоговым агентом. Он должен уменьшить сумму дохода на необлагаемую часть — пособия, компенсации, материальную помощь и вычеты.

Срок уплаты НДФЛ зависит от того, когда его удержали. Платить налог нужно до даты списания средств с единого налогового счета:

налог удержан с 1 по 22 января — до 28 января;

налог удержан с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца — до 28 числа текущего месяца;

налог удержан с 23 по 31 декабря — до последнего рабочего дня года.

Страховые взносы «за себя» и сотрудников

Для малого и микробизнеса величина взносов бывает существенной, например, у ИП на патенте они могут быть даже больше налогового бремени.

Для удобства собрали все в табличку:

Взносы за себя Взносы за сотрудников Фиксированные Дополнительные В ФНС в составе ЕНП В СФР не входят в ЕНП Сумма 45 842 рубля 1% с суммы, которая превысила доход в 300 000 рублей 30% от ФОТ от 0,2 до 8,5% от ФОТ Как платить Единой платежкой в составе ЕНП Единой платежкой в составе ЕНП Единой платежкой в составе ЕНП В Социальный фонд России отдельной платежкой Когда платить До 10 января 2024 года До 1 июля 2024 года Не позднее 28 числа следующего месяца Не позднее 15 числа следующего месяца

Сумма дополнительных взносов может быть разной для некоторых налоговых режимов, потому что доход в каждом из них определяется по своим правилам. Например, для ИП на патенте 1% считается от «потенциально возможного годового дохода» — величина, которую определяют местные власти конкретного субъекта страны. На УСН «Доходы» 1% считается от годового дохода, а на УСН «Доходы – Расходы» — от величины прибыли. Также есть лимит для суммы дополнительных взносов. В 2023 году он составляет 257 061 рубль. Больше предприниматель не заплатит при любом размере прибыли. В датах и суммах дополнительных взносов Легко запутаться , при этом за просрочку или ошибки придется заплатить штраф. Первая Экспертная Бухгалтерия поможет перечислить страховые взносы ИП как за себя, так и за работников. Аттестованные бухгалтеры и юристы подготовят все необходимые документы, и сами отправят их, напомнив о выплатах. Передайте бухгалтерию на аутсорсинг и получите месяц обслуживания в подарок.

Имущественные налоги

Имущественные налоги предприниматель платит в двух случаях:

ИП на ОСНО;

ИП на УСН и ПСН, если у них есть здания, которые облагаются имущественным налогом по кадастровой стоимости. Если ИП использует УСН «Доходы минус расходы», то он может включить уплату этого налога в расходы.

Перечень кадарстровых объектов формирует каждый субъект страны ежегодно до 1 января, а потом передает его в ФНС и размещает в интернете. Например, столичный список кадастровых объектов есть на сайте мэра Москвы. Это офисные здания, магазины, объекты общепита и оказания бытовых услуг.

Остальные ИП платят налог на имущество в собственности как физические лица.

По этим налогам не нужны расчеты, уведомления или платежки — ФНС сама пришлет квитанцию с расчетом и напомнит срок уплаты в сопроводительном письме. Сумма рассчитывается по каждому объекту индивидуально. Например, налог на транспорт будет зависеть от количества лошадиных сил автомобиля, а земельный — от площади участка.

Какие налоги платит ИП на разных налоговых режимах

Определиться с налоговым режимом — одна из главных задач предпринимателя на старте бизнеса, его масштабировании или оптимизации. В 2023 году можно выбрать из шести вариантов:

Упрощенная система налогообложения (УСН) — для малого и среднего бизнеса;

Автоматизированная система налогообложения (АУСН) — для малого бизнеса из Москвы, Московской области, Калужской области и республики Татарстан;

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — для компаний, у которых доля дохода от сельхоздеятельности составляет не менее 70%;

Патентная система налогообложения (ПСН) — для малого бизнеса с определенными видами деятельности;

Налог на профессиональный доход (НПД) — для микро-ИП, которые работают без сотрудников хотят платить страховые взносы «за себя» по желанию;

Общая система налогообложения (ОСНО) — для всех.

Какие налоги платит ИП на УСН

Предприниматель, который выбрал упрощенную систему налогообложения, может платить:

6% с величины «Доходы»;

15% с величины «Доходы минус расходы», но не менее 1% от годовых доходов.

Основные критерии при выборе — величина расходов и количество сотрудников. Если расходы меньше 60% от доходов, стоит выбрать ставку 6%, чтобы не переплачивать. Если у ИП много сотрудников — стоит выбрать ставку 15%, так как страховые взносы за них можно записать в расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу и сам размер налога.

Условия для перехода на УСН:

не более 100 сотрудников;

не более 188,5 млн рублей дохода в год.

Эти лимиты можно превысить — количество человек довести до 130, а величину дохода — до 251,4 млн рублей включительно. Но тогда увеличится ставка налога — 8% для «Доходы» и 20% для «Доходы минус расходы».

Налог по УСН нужно платить поквартально — до 28 апреля, 28 июля, 28 октября 2023 года и 28 апреля 2024 года.

Чтобы налоговая списала эти деньги с единого налогового счета, надо подать уведомления — до 25 апреля, июля и октября 2023 года. Четвертый платеж зачтут по декларации, которая подается раз в год — до 25 апреля 2024 года.

УСН — налоговый режим для ИП с большим штатом сотрудников, который требует солидного объема работы от бухгалтера. Начисление зарплаты и кадровый учет можно доверить Первой Экспертной Бухгалтерии. Квалифицированные специалисты возьмут на себя оформление всех необходимых кадровых бумаг, а также подскажут, как сократить расходы на штат, аренду и налоги. Услуги бухгалтеров, юристов и кадровика включены в каждый тариф — рассчитайте оптимальный для вашего бизнеса.

Какие налоги платит ИП на АУСН

АУСН — автоматизированная система налогообложения, которую ФНС в виде эксперимента пока ввела в четырех субъектах РФ. Главное преимущество — освобождение от отчетности.

Налоговые ставки:

8% с величины «Доходы»;

20% с величины «Доходы минус расходы», но не менее 3% от годовых доходов.

Условия для АУСН:

не более 5 сотрудников;

не более 60 млн рублей дохода в год;

зарплата только в безналичной форме;

нет совмещения с другими налоговыми режимами.

Налог по АУСН нужно платить каждый месяц до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. ФНС будет сама рассчитывать налог и направлять уведомления об уплате до 15 числа.

Какие налоги платит ИП на ЕСХН

Предприниматели, которые выбрали единый сельскохозяйственный налог, платят:

ЕСХН по ставке 6%;

НДС — 20% или 10% для некоторых сельхозтоваров, если ежегодный доход от сельхоздеятельности не превышает 60 млн рублей.

Чтобы отказаться от выплаты НДС, нужно не только соблюдать лимит дохода, но и подать соответствующее заявление в ФНС. Использовать право на освобождение не могут предприниматели, продающие подакцизные товары.

Условия для ЕСХН:

не перепродавать, а производить продукцию (выращивать, разводить или вылавливать);

доля доходов от сельскохозяйственной деятельности — не менее 70% от всех доходов;

ограничение по численности для рыбохозяйств — не более 300 человек.

Налог по ЕСХН платят два раза в год. Первую выплату надо перечислить до 28 июля текущего года, а вторую — до 28 марта следующего года. НДС выплачивается по итогам каждого квартала, равными долями не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом.

Декларацию по ЕСХН сдают раз в год — до 25 марта следующего года, а декларацию по НДС каждый квартал — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Надо подать уведомление, чтобы налоговая списала налог за первое полугодие с ЕНС — до 25 июля, а вторую выплату инспекторы спишут по сданной декларации.

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Какие налоги платит ИП на ПСН

Налог при патентном режиме налогообложения или ПСН — фиксированная сумма, которую должен заплатить предприниматель. Она зависит от вида деятельности, которой можно заниматься на патентном режиме, региона страны и условных единиц, которые учитываются при расчете. Например, количество сотрудников, транспорта или площадь офиса.

Сумма патента рассчитывается индивидуально — на сайте налоговой службы. Патент можно оплатить на срок от 1 до 12 месяцев текущего года. Например, нельзя будет в ноябре 2023 купить патент на полгода, будет доступно только 2 месяца.

Условия для патента:

заниматься определенным видом деятельности, указанным в п. 2 ст. 346.43 НК РФ;

не более 15 сотрудников;

не более 60 млн рублей дохода в год.

Срок уплаты налога зависит от срока действия патента:

до 6 месяцев — в любой момент, до конца срока;

от 6 до 12 месяцев — треть суммы налога в течение 90 дней с начала действия, две трети — до конца действия.

Несмотря на плавающий срок уплаты, уведомления подавать все равно придется.

Если патент оформлен на срок до шести месяцев — уведомление нужно подать не позднее 25 числа последнего месяца действия патента.

Если патент оформлен на год — уведомление на уплату первой трети подается до 25 марта, а на оставшуюся сумму — не позднее 25 декабря.

Предприниматель на патенте освобожден от сдачи отчетности. Надо вести только книгу доходов — налоговики могут запросить ее при проверке.

Какие налоги платит ИП на НПД

НПД — налог на профессиональный доход. ИП платит:

4% с суммы, которую получил от физического лица;

6% с суммы, которую получил от другого ИП или юрлица.

Условия для НПД:

без сотрудников;

не более 2,4 млн рублей дохода в год.

Платежи по НПД надо перечислять ежемесячно, если были доходы — до 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены деньги.

На таком режиме налогообложения не нужно сдавать отчетность и посылать уведомления. ИП на НПД вносит суммы в специальное приложение на смартфоне и через него же платит налог.

Какие налоги платит ИП на ОСНО

ИП редко выбирают общую систему налогообложения — это самый сложный режим в плане сдачи отчетности и расчета налогов. Если при регистрации ИП не подать заявление о переходе на другой режим, то ФНС автоматически зарегистрирует предпринимателя на ОСНО.

На этом режиме надо платить:

НДФЛ по ставке 13 или 15%;

НДС — 20 или 10%.

Условия, при которых ИП может работать только на ОСНО:

более 200 млн рублей дохода за год;

более 130 сотрудников.

НДФЛ платят поквартально — до 28 апреля, июля и октября 2023 года, а последний платеж за 2023 год можно заплатить до 15 июля 2024 года.

НДС платят по итогам каждого квартала, равными долями не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом.

Основная отчетность состоит из деклараций по НДФЛ (3-НДФЛ) и НДС. Первую сдают раз в год — до 25 апреля года, следующего за отчетным, а вторую — ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, надо подавать уведомления на списание сумм налогов с ЕНС — до 25 апреля, июля и октября текущего года. Четвертый платеж налоговики спишут в соответствии с декларацией.

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Как ИП уменьшить налоги

ИП может уменьшить налоговое бремя законными методами.

Совместить режимы

Если какой-то вид деятельности попадает под режим с меньшей ставкой налога, то можно одновременно применять два. Сочетать между собой можно не все — предложили допустимые варианты в таблице:

Налоговый режим Совмещение УСН Патент Патент УСН, ЕСХН или ОСНО ОСНО Патент ЕСХН Патент

АУСН и НПД — самостоятельные режимы, их нельзя совмещать с остальными.

Пример совмещения налоговых режимов Романов И. В. из Тамбовской области решил открыть лавку по ремонту ювелирных изделий в местном торговом центре. Подсчитав затраты, он определил, что самый выгодный режим без наемных сотрудников — патент, так как налоговое бремя для его региона и вида деятельности составит 12 420 рублей в 2023 году. Однако позже он решил расширить бизнес и реализовывать ювелирные изделия через интернет. Продавать товары через онлайн-магазин нельзя на патентном режиме налогообложения, поэтому Романов решил дождаться 2024 года, чтобы дополнительно применять УСН. Важный нюанс — закон запрещает переходить на УСН в середине года, это стоит учитывать при совмещении режимов. Учет при совмещении режимов надо вести раздельно. Если вернуться к нашему примеру — ИП Романов И. В. должен вести две книги учета доходов и расходов, которая поможет при составлении отчетности. Доходы будут записываться параллельно: от выручки в лавке и продаж в онлайн-магазине, а расходы можно распределять пропорционально доходам. Например, за I квартал Романов заработал 30 000 рублей в онлайн-магазине и 10 000 в лавке, а потратил на обеспечение своей деятельности 4000. В данном случае он может отнести в расходы по УСН 3000 рублей, а на расходы по патенту — 1000.

Уменьшить налоги на сумму страховых взносов

ИП без сотрудников могут уменьшить налог на 100%, а ИП с сотрудниками — на 50%.

Налог можно уменьшить не только напрямую, но и снизить налогооблагаемую базу — включить выплаты в расходы. Так могут сделать предприниматели на УСН «Доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН.

Применить «налоговые каникулы»

Налоговые каникулы продлили на 2023 год — ими могут воспользоваться ИП на УСН или патенте, которые только зарегистрировались. Деятельность предпринимателя должна быть связана с оказанием бытовых услуг населению, производственной, социальной или научной сферой.

Каждый субъект РФ самостоятельно устанавливает перечень деятельности для «налоговых каникул» — предпринимателю надо проконсультироваться в налоговой инспекции своего региона. Если все условия соблюдены — ИП может не платить налоги не более двух налоговых периодов с момента регистрации.

Пользоваться льготами для малого и среднего бизнеса

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, к которым относится ИП, правительство ввело несколько льгот в налоговой отрасли:

отмена повышенных пеней при длительной просрочке;

возможность перейти на расчет авансов по налогу на прибыль из фактической прибыли в любой момент, не дожидаясь конца года;

нулевая ставка по НДС для ИП, занятых в гостиничной и туристической сфере;

смягчение требований по ускоренному возмещению НДС в 2022–2023 годах;

отмена повышенных коэффициентов транспортного налога для машин с ценой от 3 до 10 млн рублей.

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Как ИП платить налоги

С 1 января 2023 года индивидуальным предпринимателям не нужно оформлять отдельные платежные поручения для уплаты каждого вида налога или взноса. Большинство налогов платят сразу и одной платежкой — до 28 числа. Больше нет путаницы с КБК, нужно указывать один КБК единого налогового платежа — 182 0 10 61201 01 0000 510.

Все деньги отправятся на единый налоговый счет, а налоговики самостоятельно распределят их по видам налогов и взносов. Информацию о том, как правильно распределить средства из общей суммы, они получат из отчетности или уведомления, если отчетность не подается или срок ее подачи позже платежа. Чтобы в ФНС успели распределить деньги, уведомление надо подать до 25 числа месяца уплаты налогов или взносов.

Скачайте сводную таблицу по налогам, которые платят ИП на разных режимах.

Скачать бланк уведомления.

Скачать образец платежного поручения по ЕНП.

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