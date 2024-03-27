Зачем нужен счет-фактура и как его заполнить

Рассказываем, что нужно бухгалтеру для грамотного исчисления НДС и как правильно работать со счетом-фактурой.

Образец соглашения о взаимном выставлении счетов-фактур и УПД в электронном виде.docx

Образец соглашения о взаимном выставлении счетов-фактур и УПД в электронном виде.docx

Счет-фактура: что это

Счет-фактура — это основной документ в налоговом учете, подтверждающий сумму налога по сделке. Также он подтверждает факт передачи и принятия товара сторонами.

Счет-фактуру оформляет продавец не позднее 5 дней после совершения операции. В нем отражается та сумма НДС, которая будет взята к учету бухгалтером. У продавца данная сумма НДС будет исходящей — суммой налога для уплаты в бюджет. У покупателя по этому же счету-фактуре будет входящий НДС. Когда бухгалтер в конце месяца соберет сумму НДС по всем проданным товарам и определит сумму налога для уплаты в бюджет, сумму НДС по входящему счету-фактуре можно будет вычесть из рассчитанной суммы налога, тем самым уменьшить сумму налоговой нагрузки.

Вычет может формироваться автоматически в бухгалтерских программах учета при внесении входящих и исходящих счетов-фактур в книги покупок и продаж. Данные книги являются обязательными к заполнению, налоговая инспекция также запрашивает их для контроля.

Именно счет-фактура будет запрашиваться при камеральной или выездной налоговой проверке. Только при грамотно заполненном документе и его корректном отображении в книгах покупок и продаж можно взять НДС к вычету.

Если ваша фирма сделает столько закупок, что сумма входящего НДС окажется больше, чем НДС к уплате, то счета-фактуры станут основными документами, подтверждающими право на возврат из бюджета разницы в сумме НДС. Такое право сильно помогает сократить налоговое бремя, но нужно быть готовым к повышенному вниманию со стороны налоговых органов.

Виды и сроки выставления счетов-фактур

Выделяют три вида счетов-фактур — стандартный, авансовый и корректировочный.

Стандартным называют документ, который оформляется непосредственно при передаче товара, либо в пятидневный срок после сделки. Его оформляет продавец.

Авансовыйсчет-фактуру выписывает покупатель в случае предварительной оплаты еще не полученных товаров или услуг.

Третий вариант — корректировочный счет-фактура. Он выставляется, когда продавец изменяет ключевые данные в документе: наименование, количество ТМЦ, тариф, ставку налога, итоговую сумму документа. Такой вид счета-фактуры используется редко, так как пятидневный срок оформления основного документа позволяет переделать его, не прибегая к корректировке — это не нарушает нормы НК.

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Как заполнять и отражать данные счета-фактуры в документации

Счет-фактура является юридически значимым документом и в налоговом кодексе закреплена форма строго установленного образца, важно правильно ее заполнить. Нельзя пропускать строки и графы, также запрещено менять поля местами и добавлять в утвержденную форму данные по своему усмотрению, кроме дополнительных сведений.

Подписывать счет-фактуру должны главбух и директор фирмы, либо другие лица, полномочия которых закреплены приказом или доверенностью на действия от имени организации (п. 6 ст. 169 гл. 21 НК). В счете-фактуре, выписанной индивидуальным предпринимателем, подпись главного бухгалтера не требуется, а подпись уполномоченного лица должна быть с реквизитами свидетельства о госрегистрации конкретного ИП.

Кодексом не запрещается отражение в счете-фактуре необходимых дополнительных сведений, например, номера и даты приказа о назначении уполномоченного лица. Указание таких реквизитов упрощает работу контролирующих органов и партнеров.

Выбор формата счета-фактуры утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@:

для непрослеживаемых товаров, работ, услуг либо имущественных прав — на бумаге или в электронном виде;

для прослеживаемых товаров — в электронном виде, кроме отдельных исключений (п. 1 и 1.1 ст. 169 НК): покупка товаров физлицом (не для бизнеса) или самозанятым; экспорт (реэкспорт) товаров за пределы РФ; продажа и вывоз товара в Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию.



Кроме того, если продавец не платит НДС (например, применяет упрощенку), он должен составлять электронные УПД, подписывать их квалифицированной электронной подписью и передавать покупателям.

Также у покупателей-организаций и ИП должна быть возможность получать электронные счета-фактуры и первичку по ТКС.

При составлении бумажного счета фактуры обычно делают два экземпляра. Один из них продавец выставляет покупателю, второй оставляет себе. Однако в некоторых случаях достаточно одного экземпляра:

при реализации товаров в розничной торговле;

передаче товаров внутри организации для собственных нужд;

безвозмездной передаче товаров в рамках рекламных акций;

начисления НДС после потери права на спецрежим либо по неподтвержденному экспорту;

получения дополнительных поступления, связанных с оплатой реализованных товаров, работ, услуг, имущественных прав.

Чтобы перейти на электронные счета-фактуры, необходимо согласовать это с контрагентом. Исключение — реализация прослеживаемых товаров или передача таких товаров в составе выполненных работ, потому что в этом случае оба участника сделки обязаны обеспечить прием и обработку электронных документов.

Стандартный счет-фактура условно делится на две части: шапка и табличная часть.

Шапка бланка:

№ строки Рекомендации к заполнению 1 Порядковый номер и дата оформления. В бухгалтерских программах, таких как 1С, он присваивается программой автоматически. 1а Порядковый номер и дата исправления. Если документ первичный, оформитель может поставить прочерк. 2 Полное или сокращенное название продавца. Обязательное условие — заполнение по учредительным документам. 2а Адрес, указанный в ЕГРЮЛ для юрлиц и в ЕГРИП для ИП 2б ИНН/КПП продавца 3 Грузоотправитель и адрес. Если продавец-грузоотправитель, допускается надпись «он же». 4 Название и адрес грузополучателя по учредительным документам 5 Дата и номер платежно-расчетного документа 5а Дата и номер документа об отгрузке товара 6 Наименование покупателя по учредительным документам 6а Адрес покупателя в соответствии с ЕГРЮЛ, для ИП с ЕГРИП 6б ИНН/КПП покупателя 7 Код валюты и ее название. Они должны быть едины для всего документа. 8 Идентификатор госконтракта

Табличная часть:

№ строки Рекомендации к заполнению 1 Номер записи по порядку 1а Название ТМЦ или описание услуги 1б Код вида товара по единой товарной номенклатуре ЕЭС. Заполняется для товаров, вывозимых за границы РФ. 2, 2а Код и обозначение единицы измерения товара согласно единому российскому классификатору. 3 Количество или вес поставляемого товара 4 Цена единицы товара без НДС. Если применяются цены с госрегуляцией с НДС, то цена указывается с налогом. 5 Стоимость номенклатуры без налога 6 Стоимость акциза для акцизных товаров, либо вносится запись «без акциза» 7 Ставка налога, либо вносится запись «без НДС» 8 Сумма НДС 9 Полная стоимость товаров с налогом, всего 10, 10а Код и страна происхождения товара по Общероссийскому классификатору стран. Заполняется для товаров не российского производства. 11 Регистрационный номер декларации прослеживаемого товара 12 Код и обозначение единицы измерения прослеживаемого товара согласно единому российскому классификатору 13 Количество или объем прослеживаемого товара

Скачать образец заполнения счета-фактуры.

Скачать образец соглашения о взаимном выставлении счетов-фактур и УПД в электронном виде.

Частые ошибки в счетах-фактурах

Если в оформлении счета-фактуры допущены ошибки, ИФНС может отказать в вычете по НДС.

В исходящем документе ошибки можно минимизировать настройкой программы. Входящий документ должен проходить особый контроль, поскольку именно входящий НДС позволяет уменьшить сумму налога, который будет перечислен в бюджет.

Мелкие недочеты иногда упускаются при проверках налоговиками, но на ряд значений следует обратить внимание.

Если организация, например, работает на упрощенке и не платит НДС, не следует указывать в ячейке НДС — 0%, потому что это реальная налоговая ставка, а в конкретном случае налога нет, правильным будет вписать в это поле счета-фактуры — «Без НДС». Правильно рассчитывайте сумму НДС. Его можно высчитать от итоговой суммы или начислить сверху на сумму без НДС, в итоге получатся две разные цифры. Важно делать расчеты в едином формате, если в бланке несколько позиций. Подпись доверенного лица можно ставить только по приказу или по документу, заверенному нотариусом. Словесное разрешение руководителя на подпись третьему лицу не делает документ действительным. Пропущенные реквизиты, такие как название организации, ИНН, адрес могут стать причиной отказа в возмещении НДС. Нужно вписывать полное наименование номенклатуры. Запись «товары» или «материальные ценности» не подойдет. Обновление бланков в программах учета не происходит автоматически. Часто бухгалтеры знают о нововведениях в бланках, но просто ждут, когда новая версия появится в программах, и оформляют устаревшие формы. Не стоит пренебрегать проверкой контрагента. Сделки с подозрительными организациями часто заканчиваются снятием вычета, уменьшением суммы расхода. Компании-однодневки именуются в ФНС техническими, сделки с такими не признают даже в судебном порядке.

Изменения с февраля 2024 года

С 9 февраля 2024 по 31 марта 2025 включительно для прослежимаемых товаров можно выставлять электронные счета-фактуры (УПД) как в стандартном формате, так и с дополнительной графой 14. В нее вносится новый реквизит — «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости». Он указывается при продаже таких товаров, в том числе, в составе комплектов (наборов), а также при их передаче в составе выполненных работ.

Как следует из письма ФНС от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314@, если вы не заполняете графу 14, исправленные счета-фактуры выставляйте аналогично. Отказов в вычетах НДС не будет.

Новую графу 14 и данные о прослеживаемости в электронных счетах-фактурах (УПД, УКД) нужно заполнять только тем, кто работает с прослеживаемыми товарами, остальным это не требуется.

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