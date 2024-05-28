10 программ господдержки для сферы туризма в 2024 году

В 2024 году владельцы отелей могут снизить ставку НДС до 0% для многих дополнительных услуг, получить грант или субсидию на строительство гостиницы, выкупить государственный участок земли без торгов и использовать другие льготы. Собрали все возможности в статье.

Льготные условия кредитования

До конца 2024 года предприниматели могут получить льготные кредиты на строительство или реконструкцию отелей категории не менее «трех звезд» с площадью не менее 5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров. Кредиты распространяются на санатории.

Сумма кредита может быть от 100 млн до 70 млрд рублей со сроком до 15 лет по ставке 3-5% годовых. По программе льготного кредитования, основную кредитную ставку банку будет компенсировать государство, а инвестор — выплачивать только льготную.

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Для участия в программе бизнес должен быть уже проработан: инвестор должен подготовить документы на землю, разработать бизнес-план и пройти кредитный комитет в банке.

Нулевая ставка НДС

Владельцы отелей и гостиниц могут не уплачивать НДС за проживание в номере и включенный в стоимость номера завтрак.

С 1 сентября 2024 года нулевая ставка будет применяться и к дополнительным сопутствующим услугам, включенным в цену номера:

посещение тренажерного зала и зала для фитнеса;

спа-услуги (посещение бассейна, бани, косметические процедуры);

предоставление доступа в интернет;

бронирование конференц-залов;

аренда мест на охраняемой автостоянке и подземном паркинге.

Льгота действует на пять лет:

для новых гостиниц — с момента ввода в эксплуатацию;

для гостиниц, которые прошли реконструкцию, — с момента ввода в эксплуатацию после реконструкции;

для действующих гостиниц — с 1 июля 2022.

Сниженная ставка по УСН

Индивидуальные предприниматели, открывающие свое дело впервые, могут использовать региональные льготы на УСН, в том числе, в туристической отрасли.

Так, в 2024 году можно использовать региональные ставки:

в республике Крым — для объекта «доходы» 1 и 4%, для объекта «доходы минус расходы» — 5 и 10%;

в Краснодарском крае — для объекта «доходы» 1%, для объекта «доходы минус расходы» — 5%;

в Калининградской области — для объекта «доходы» 3%, для объекта «доходы минус расходы» — 7,5%.

Сниженные ставки действуют и для других регионов, согласно региональным законам.

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Инвестиционный налоговый вычет

В некоторых регионах владельцы гостиниц могут получить налоговый вычет за покупку помещения, земли или оборудования.

Льготы действуют в Краснодарском, Камчатском крае, Архангельской и Липецкой области для местных гостиниц, которые получают не менее 70% дохода от размещения постояльцев:

Краснодарский край — вычет от 10 до 70% для гостиниц, которые участвуют в национальном проекте.

Камчатский край — вычет от 10 до 50%.

Архангельская область — вычет от 7 до 70%.

Липецкая область — вычет от 5 до 50%, и до конца 2024 года участники национального проекта «Производительность труда» могут вернуть до 70% вложений.

Гранты предпринимателям до 25 лет

Молодые предприниматели от 14 до 25 лет могут получить грант на организацию турбизнеса на сумму от 100 000 до 500 000 рублей, а для бизнеса в Арктической зоне — до 1 000 000 рублей. Деньги можно потратить на аренду или ремонт помещения, покупку техники и оборудования, оплату услуг связи и на другие нужды.

Чтобы получить грант, необходимо пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» и открыть свое дело, сохранив более 50% акций или долей ИП или юрлица. Кроме того, предприниматель должен вложить в проект, который является целью гранта, не менее 25% стоимости из своих средств.

На ИП и юрлиц из Москвы программа господдержки не распространяется.

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Субсидии на строительство модульной гостиницы

До 2030 года можно получить субсидию на строительство модульных гостиниц в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году субсидии на модульные гостиницы получили проекты из 19 регионов, а к 2024 году в программу вступило уже 58 регионов. Распределение финансирования по регионам проходит по распоряжению от 14.09.23 г. № 2481-р.

Для получения субсидии необходимо подать заявку на участие в конкурсе Минэкономразвития и пройти отбор. Информация о начале приема заявок появляется на сайте Министерства.

Субсидия выделяется на 50% стоимости проекта. Остальная часть должна оплачиваться за счет бизнеса.

Выкуп земельных участков без торгов

До конца 2024 года для крупного инвестиционного проекта, в том числе в сфере туризма, предприниматели могут выкупить или взять в аренду государственную землю без торгов. Подробные условия можно узнать на сайте «Мой бизнес».

Для участия в программе нужно подать заявление в местный орган власти, который сдал землю в аренду или уполномочен проводить процедуру выкупа.

Субсидия на трудоустройство

До конца 2024 года при найме некоторых категорий сотрудников через портал «Работа России» можно получить субсидии от Социального фонда.

По постановлению Правительства от 13.03.2021 г. № 362, субсидии выдаются при найме:

молодых соискателей до 30 лет, которым сложно найти работу — в частности, без профобразования, с несовершеннолетними детьми, инвалидностью, дети-сироты;

участников СВО;

членов семей погибших во время СВО;

соискателей, потерявших работу в 2024 году из-за сокращения штата;

работников, которых под риском увольнения перевели к другому работодателю;

беженцев.

Программа господдержки действует только при трудоустройстве на полный рабочий день, с зарплатой не ниже МРОТ.

Субсидия выплачивается трижды: через месяц работы у вас трудоустроенных безработных, через три месяца, и через шесть месяцев.

Сумма рассчитывается по формуле:

Сумма субсидии = (Федеральный МРОТ × Районный коэффициент × Ставка страховых взносов) × Численность трудоустроенных безработных (на 1, 3 и 6 месяцы соответственно).

При этом гостиница должна быть зарегистрирована до 1 января 2023 года, не иметь долгов по налогам на сумму более 10 000 ₽ и в течение года не получать другие субсидии по трудоустройству. После найма работников необходимо сообщить в Социальный фонд через личный кабинет страхователя на сайте ФСС. Подать заявление на саму субсидию можно не раньше, чем через месяц после даты трудоустройства, но не позднее 15 декабря текущего года.

Продление лицензий и разрешений

Согласно постановлению Правительства от 12.03.2022 г. № 353, отелям не нужно продлевать лицензии и разрешения, если они истекают в 2024 году. Сроки их действия автоматически продлены на 12 месяцев.

Автоматическое продление касается лицензий на теле- и радиовещание, трансляции спортивных событий, санэпидзаключений, договоров на водопользование и других документов.

При этом владельцам отелей не требуется подавать заявления, уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами вносят изменения в реестры и базы данных.

Бесплатные бизнес-консультации

Отели с выручкой от 180 млн рублей в год могут получить выездную бесплатную бизнес-консультацию по программе «Производительность труда».

В рамках консультации эксперты оценят работу отеля, определят слабые места и помогут оптимизировать процессы и увеличить производительность труда. Для участия в проекте необходимо подать заявку на платформе.

Проект «Мастера гостеприимства»

Проект «Мастера гостеприимства» ежегодно проводит конкурсы для владельцев туристического бизнеса и отраслевых специалистов.

Для участников есть два направления:

менеджеры индустрии гостеприимства;

прорывные идеи в туризме.

Победители конкурса получают призы в зависимости от направления. В их числе премия до 500 000 рублей, медиа-продвижение и экспертные консультации, управленческая программа повышения квалификации и многое другое.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте платформы.

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