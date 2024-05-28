Печать для ИП: образец и требования 2024 года

Рассказали о печати для ИП в 2024 году. Можно ли работать без нее, как сделать и защитить от мошенников, какие есть альтернативы.

Индивидуальный предприниматель вправе заниматься бизнесом с момента государственной регистрации без использования печати, а все документы заверять только подписью. Нужна собственная печать или нет — добровольное решение ИП, на это указала ФНС в письме от 28 февраля 2006 года № 28-10/15239. С тех пор законодательство в этой части не поменялось.

Почему ИП стоит сделать печать

Печать — дополнительная гарантия надежности контрагента. Многие компании и банки охотнее сотрудничают с ИП, который помимо подписи может поставить на документах оттиск с собственной фамилией и реквизитами. В некоторых случаях наличие печати значительно облегчит бизнес-процессы, а иногда без нее не обойтись.

Когда иметь печать желательно

ИП участвует в электронных закупках и тендерах. Многие заказчики, особенно из государственных структур требуют ставить печать на документах, например, накладных. Формально они не могут отклонить ИП-участника из-за отсутствия печати, но если участвовать постоянно, то оттиск лучше оформить. Альтернатива — использовать электронную печать или направить письмо в свободной форме о том, что ИП действует без использования печати, чтобы заказчик смог приложить его к своей закупочной документации.

ИП оформляет расчетный счет в банке или заполняет чековую книжку для снятия наличных. Кредитные организации могут требовать оттиск печати для дополнительной защиты сделок с денежными средствами, ссылаясь на внутренние нормативно-правовые акты. Обойти этот запрет можно, если выбрать другой банк или попробовать отстоять свою позицию, сославшись на инструкцию ЦБ от 30.05.2014 № 153-И, в которой сказано, что оттиск ставится на документах только при его наличии.

ИП оформляет доверенность, например, бухгалтеру для сдачи отчетности. На бланке доверенности нужна печать, однако и здесь можно обойти это правило, оформив документ через нотариуса. Стоит отметить, что услуги нотариуса обойдутся дороже изготовления бюджетной печати.

Когда печать необходима

ИП оформляет приходный кассовый ордер . Он относится к документам первичного бухгалтерского учета, на котором нужно поставить печать. Такое указание есть в постановлении Госкомстата от 18 августа 1998 года № 88. Пока изменений в этой части законодательства нет.

ИП заключает договор с другим ИП или компанией, в котором есть условие о заверении текста соглашения обеими сторонами подписью и печатью.

Важно! Если у ИП есть сотрудники, то некоторые из них могут потребовать делать записи в трудовых книжках только с использованием печати. Такое требование действительно существовало раньше, но вступивший в силу новый порядок ведения и хранения трудовых книжек допускает заверять записи только подписью в случае отсутствия у работодателей штампов. Основание — приказ Минтруда от 19 мая 2021 № 320н.

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Плюсы и минусы печати ИП

Плюсы

Печать обеспечивает дополнительную степень защиты для важных документов. Например, внутри компании бухгалтер или доверенное лицо со временем можно научиться копировать несложную подпись предпринимателя и самостоятельно создать документ в корыстных целях. Подделать оттиск гораздо сложнее.

Печать расширяет возможности сотрудничества ИП с крупными компаниями, вызывает доверие финансовых учреждений, повышает статус.

Минусы

Если предприниматель сделал печать — нужно использовать ее. Например, если ИП хотя бы раз отправил контрагенту накладную со своим оттиском, он не может послать следующую только с подписью.

Печать придется возить или носить с собой, например, если бизнес предполагает личное участие ИП и разъездной характер работы.

Надо обеспечивать сохранность печати. Если ее потерять — этим могут воспользоваться мошенники. Понадобится время, чтобы переделать оттиск и уведомить кредитные организации и контрагентов о смене печати.

Требования к печати ИП в 2024 году

В законе не прописаны требования к содержанию информации на печати. Важно не нарушать авторское право — не изображать чужой логотип или товарный знак, а еще не делать печать гербовой, используя символы государственной власти.

Для информативности печати на оттиске следует указать:

ИНН;

Ф.И.О.;

слова «Индивидуальный предприниматель» или аббревиатуру «ИП»;

адрес регистрации;

ОГРНИП.

Для защиты от мошенников на оттиск можно добавить:

гильоширные сетки, толщина которых не превышает 0,1 мм;

гравировку;

штрихкод — одномерный или двумерный;

специальные метки, например, символьный код, химические точки, УФ-символ.

Образец печати ИП

В законодательстве нет требований, которые регламентируют форму, тип и материал печати. Было распоряжение мэра Москвы № 843-РМ, которое действовало с 1998 по 2005 год, однако ФНС признала его нелегитимным. Тем не менее производители печатей придерживаются требований распоряжения до сих пор:

Форма: круглая, треугольная или прямоугольная.

Тип: автоматическая, ручная или самонаборная.

Размер: карманная или настольная.

Материал: пластик или металл.

Цвет: монохромная или многоцветная.

Как сделать печать для ИП

Заказать создание печати можно в типографии или рекламном агентстве, где могут помочь с разработкой дизайна и логотипа.

Для создания попросят бумаги, которые подтвердят сведения на штампе: паспорт предпринимателя, выписку из ЕГРИП с указанием ОГРНИП, ИНН и адреса регистрации.

Важно! Можно сразу заказать несколько печатей, например, для делового партнера, у которого есть право подписи или бухгалтера. Закон не запрещает иметь копии, однако следует сделать их единообразными, так как разные оттиски могут стать основанием для претензий со стороны контрагентов.

Можно создать макет оттиска самостоятельно с помощью онлайн-сервисов:

Сервисы позволяют разработать макет, добавить нужную информацию, выбрать материал изготовления и оформить доставку.

Цена печати зависит от материала, например: композитный — от 980 рублей; полимерный — от 590 рублей; резиновый — от 1390 рублей.

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Как ИП сделать электронную печать

Электронная подпись (ЭЦП) — аналог классической подписи и печати предпринимателя в электронном виде. Если ей подписать документ, то он приравнивается к бумажному оригиналу.

Чтобы получить ЭЦП в 2024 году, ИП необходимо обратиться в ФНС и подготовить:

паспорт;

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);

ключевой носитель USB-типа, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.

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Подать заявление на получение ЭЦП можно лично в инспекции или через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» на сайте nalog.ru. Приобрести сертифицированную флешку или токен можно на маркетплейсе — от 1200 рублей.

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Нужно ли регистрировать печать для ИП в налоговой

Предприниматель не обязан регистрировать оттиск в ФНС, так как в законе нет такого требования. Можно сделать это добровольно для защиты от мошенников.

Для этого нужно:

заявление на регистрацию печати в ФНС в свободной форме;

выписка из ЕГРИП;

копия паспорта;

образец оттиска.

Как ИП продолжать работать без печати

Государственные органы или крупные контрагенты могут потребовать у предпринимателя доказательство, что печати действительно нет. В этом случае можно направить информационное письмо, которое поможет на стадии переговоров или для составления ответа на обращение официальной организации.

У письма нет унифицированной формы, можно составить его на обычном листе А4 или официальном бланке. Необходимо указать реквизиты адресата и прописать текст уведомления со ссылками на законодательные акты, которые позволяют ИП вести бизнес без печати.

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