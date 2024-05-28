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Ведение бизнеса

7 дел июня для руководителя: о чем нельзя забыть

В июне АО обязаны утвердить годовую отчетность, НКО могут отказаться от печатей, а для перевозки алкоголя вводятся электронные документы. Есть и другие новости и дедлайны, о которых необходимо знать руководителю. Собрали все важные даты в статье. 
7 дел июня для руководителя: о чем нельзя забыть
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Утвердить бухгалтерскую отчетность для АО

До 28 июня 2024 года включительно акционерные общества должны утвердить годовую отчетность. В нее входит общий отчет по работе организации, бухгалтерский годовой отчет и, при необходимости, аудиторское заключение.

Читайте также: Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы.

Отчеты необходимо утвердить на общем собрании акционеров АО, если это не закреплено за советом директоров. Согласно п. 2 ст. 49 208-ФЗ, для утверждения достаточно решения 50% от общего количества голосов от владельцев акций общества, участвующих в собрании. 

Не забудьте назначить дату собрания не позднее чем за 30 дней до его начала, согласовать ее со всеми участниками и отправить им по экземпляру отчетов (п. 1 ст. 52 208-ФЗ

Если не провести собрание или не передать отчеты акционерам заранее, можно получить штрафы: 

  • для организации — от 500 000 до 700 000 рублей;

  • для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей либо дисквалификация на срок до одного года.

Сдать отчетность по зарубежным счетам физлиц

Если у вас как у физлица есть или были в 2023 году зарубежные счета со значительными суммами на них, до 3 июня необходимо сдать отчет о движении средств. 

Отчеты касаются и банковских счетов, и иностранных электронных кошельков. Не нужно отчитываться только в случаях:

  • если на иностранный электронный кошелек за 2023 год вы зачислили не более 600 000 рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте);

  • если в 2023 году проживали за рубежом в совокупности более 183 дней;

  • если ваш зарубежный счет был открыт на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией.

В остальных случаях отправлять отчет нужно.

Отчитаться можно: 

  • в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота;

  • лично или через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность;

  • заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Напомним, что по зарубежным счетам компаний организации и ИП сдают отчеты о движении средств по итогам каждого квартала, независимо от суммы, кроме отдельных исключений. О движении средств на зарубежных электронных кошельках — от суммы финансовых операций свыше 600 000 рублей или эквивалентной ей.

Отказаться от печатей для НКО

Если ваша компания относится к НКО, то с 1 июня можете отказаться от использования печати организации. Решение об ее использовании или об отказе от нее необходимо закрепить в уставе организации. 

Напомним, что ООО, АО и ИП могут не использовать печать с 2015 года, кроме отдельных случаев, предусмотренных законодательством. Некоторые компании от нее отказались: ее отсутствие упрощает и ускоряет документооборот. 

Однако у печати есть и свои преимущества. Читайте также: Печать для ИП: образец и требования 2024 года.

Печать по-прежнему обязаны иметь только государственные и муниципальные учреждения, согласно п. 1.2 ст. 9.1 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ. При этом закон уточняет требования к ней: на печати должно быть полное наименование НКО на русском языке.

Продавать алкоголь с учетом новых правил

Маркировка в розничной продаже

C 1 июня 2024 года вводится обязательная маркировка пива других слабоалкогольных напитков в системе «Честный знак», по постановлению Правительства от 30.11.2022 № 2173.

Под требования маркировки подпадают:

  • все виды алкогольного пива любой крепости;

  • все виды безалкогольного пива;

  • сидр, медовуха и другие напитки крепостью до 7%.

Норма распространяется на розничных продавцов и для напитков в потребительской упаковке. Маркировать «танковое» пиво на разлив не требуется. За отсутствие маркировки или ее подделку предусмотрены штрафы для всех участников оборота до 300 000 рублей.

Первая Экспертная Бухгалтерия

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Продажа алкоголя на летних террасах

С 1 июня 2024 года разрешена торговля алкогольными напитками в летних кафе, на открытых террасах, верандах, помостах и двориках, которые считаются частью заведения. Ранее разрешение действовало только в некоторых регионах, в частности, в Москве.

Для продажи алкоголя у кафе должна быть лицензия с указанием адреса заведения. Получать отдельную лицензию для продажи на веранде не потребуется.  

Разрешение не распространяется на ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где до 2026 года будет действовать переходный период.

До вступления в силу новой поправки, продажа алкоголя на верандах была запрещена 171‑ФЗ от 22.11.1995. За нарушение запрета предпринимателям грозили штрафы в 200–300 000 рублей или лишение лицензии по ст. 14.16 КоАП.

Оформлять в электронном виде документы для перевозки алкоголя

C 1 июня 2024 года сопроводительные документы при перевозке алкоголя необходимо будет оформлять в электронном виде, cогласно ст. 10.2 закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (закон от 03.04.2023 № 108-ФЗ).

Переход на электронный документооборот проходил этап эксперимента в 2023 году с августа по ноябрь, и в данный момент проходит второй этап. Скорее всего, обязательный переход на электронный документооборот перенесут, однако к нему в любом случае стоит подготовиться.

Учесть повышающий коэффициент к НДПИ

Если ваша компания занимается добычей полезных ископаемых и платит соответствующий налог, не забудьте учесть изменения в налогообложении.

С июня 2024 года вводится повышающий коэффициент к сумме НДПИ, исчисленной при добыче полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгметаллов (золото, серебро, платину, палладий, иридий, родий, рутений, осмий).

Сумму налога увеличивается на показатель КДРМ, который рассчитывают по специальной формуле:

VДРМ – количество драгоценного металла (золота), содержащегося в полезном ископаемом, указанном в п. 2.13 ст. 337 НК, добытом на участке недр, указанном в абзаце 1 п. 21 ст. 343 НК, выраженное в килограммах.

Рассчитанное значение показателя КДРМ округляйте до целого.

Отказаться от акцизных марок при ввозе табачной продукции

Если вы ввозите из-за границы, в том числе из ЕАЭС табачную или никотинсодержащую продукцию, вместо акцизных марок с 1 июня необходимо использовать учетно-контрольные спецмарки, которые содержат специальный уникальный штрихкод.

Спецмарки распространяются:

  • на табачную продукцию;

  • жидкости для электронных систем доставки никотина;

  • электронные системы доставки никотина, содержащие жидкость.

Акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки. 

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