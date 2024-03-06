Декларация по УСН для ООО за 2023 год: как заполнить, когда сдавать в 2024 году

В 2023 году налогоплательщики перешли на расчеты с бюджетом посредством ЕНП (единым налоговым платежом). По этой причине изменилась форма декларации по УСН. Расскажем, когда и как должны подготовить декларацию за 2023 год ООО, которые работают на упрощенке.

Когда ООО сдают декларацию по УСН

Упрощенцы-ООО сдают декларацию ежегодно. Крайний срок подачи в ИФНС — 25 марта после отчетного года. Если эта дата совпадает с выходным днем или нерабочим праздником, срок сдачи продлевается до ближайшего рабочего дня.

ООО за 2023 год отчитываются не позже 25 марта 2024 года. Это рабочий день (понедельник), поэтому переноса срока не будет.

Даже если «упрощенная» деятельность компанией не велась, нужно сдать нулевую декларацию.

Отчитываться электронно обязаны компании со среднесписочной численностью персонала свыше 100 человек, остальные вправе «сдаваться» на бумаге.

Заполнить и подать электронную декларацию можно с помощью «Платформы Госотчет». Перед отправкой отчетность проверяют актуальные версии специальных программ госорганов, что полностью исключает наличие в ней ошибок.

Новый бланк декларации УСН

Обновленный бланк приведен в приказе ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ (ред. от 01.11.2022). Он применяется с отчетности за 2023 год.

Новшеств в декларации немного:

поменялись штрих-коды на страницах;

изменены сроки уплаты налога, авансов (разделы 1.1 и 1.2).

Электронный формат можно найти в приложении № 3 к приказу № ЕД-7-3/958.

Состав УСН-декларации

Какие разделы сдавать, зависит от налогового объекта, который применяет ООО:

«Доходы» «Доходы минус расходы» «Титульный лист» Раздел 1.1 — налог (аванс) к уплате / уменьшению Раздел 1.2 — сумма налога (авансов) и минимального налога к уплате / уменьшению Раздел 2.1.1 — расчет налога Раздел 2.2 — расчет налога (включая минимальный налог) Раздел 2.1.2 — расчет суммы торгового сбора, уменьшающей «упрощенный» налог (заполняют только плательщики сбора) Раздел 3 — отчет о целевом использовании финансирования (заполняют получатели целевых поступлений)

Заполняем декларацию УСН для ООО

Когда заполняете декларацию, ориентируйтесь на Порядок, который утвержден тем же приказом, что и бланк. Коды, которые нужны для заполнения, находятся в приложениях 1–6 к Порядку.

Показатели вносите по данным КУДиР. Денежные показатели округляйте до полных рублей. Текст пишите заглавными печатными буквами.

Заполнение «Титульного листа»

В верхней части титула, как и на каждой странице формы, отразите свои ИНН и КПП.

«Номер корректировки» — порядковый номер сдаваемого отчета («0--» — первичный, «1--», «2--» и т.д. — уточненные).

«Налоговый период» (код)» — выбираем «34» из приложения № 1 к Порядку и указываем отчетный год — «2023».

«Представляется в налоговый орган (код)» — 4-значный код своей ИФНС, а из приложения № 2 к Порядку выбираем код для строки «по месту нахождения (учета)» — ООО указывают «210», ООО-правопреемники — «215».

«Налогоплательщик» — полное наименование компании (например, «Общество с ограниченной ответственностью «Весна»»).

В полях о реорганизации (если компания прошла такую процедуру) выбирают соответствующий код из приложения № 3 к Порядку, указывается ИНН, КПП реорганизованного юрлица.

«Номер контактного телефона» — без прочерков, пробелов (код города без скобок).

Укажите число страниц декларации и прилагаемых к ней документов (доверенности, если декларацию подает представитель).

Достоверность и полноту отчета заверяет руководитель ООО или его представитель (с указанием ФИО и реквизитов доверенности).

Перед подготовкой к сдаче отчетности за 2023 год убедитесь, что сведения, которые вы направите в свою ИФНС, соответствуют информации, имеющейся у инспекторов. Проведите сверку расчетов по налогам, страховым взносам, сборам с помощью «Платформы Госотчет». Сервис позволяет отправлять в ФНС запросы по форме КНД 1166101 для проверки наличия недоимок, переплат, пени и штрафов.

Следующие разделы декларации заполняются согласно применяемым налоговым объектам.

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Как заполнить декларацию УСН «Доходы»

Для удобства заполняйте разделы не по порядку, а так:

2.1.1. 2.1.2. 1.1. 3 (если необходимо).

Раздел 2.1.1

Если на протяжении 2023 года применяли обычную ставку УСН-налога (6% или меньшую) — в строке 101 код «1». Если имела место повышенная ставка (8%), код в строке 101 — «2».

«Признак налогоплательщика» для организаций (строка 102) — «1».

Нарастанием по строкам 110–113 отразите налоговую базу (доходы), в строках 120–123 — применявшиеся ставки, а авансы и налог — в строках 130–133.

При пониженной ставке УСН «Доходы» обоснуйте ее в строке 124, проставив код уменьшения ставки (приложение № 5 к Порядку), статью местного закона, которым она установлена.

Строки 140–143 — уплаченные в соответствующих отчетных периодах страховые взносы (обязательные), больничные за счет работодателя, взносы в пользу работников (по добровольному личному страхованию). На эти суммы ООО может до 50% снизить УСН-налог (п. 3.1 ст. 346.21 НК).

Раздел 2.1.2

Заполняйте этот раздел, если ваше ООО — плательщик торгового сбора (действует только в г. Москве). Уплаченный сбор позволяет уменьшить налог в части, которая относится к облагаемой сбором «упрощенной» деятельности (п. 8 ст. 346.21 НК).

Строки 110–143 заполняют лишь по той деятельности, по которой взимался торговый сбор. Если им облагался весь бизнес, данные совпадут с аналогичными данными раздела 2.1.1.

Уплаченный сбор приведите в строках 150–153, а сумму, которая принимается в уменьшение налога УСН «Доходы» — в строках 160–163.

Раздел 1.1

Соберите итоговые суммы налога к уплате (или к уменьшению).

В строке 010 проставьте код ОКТМО. Если в 2023 году поменялось место нахождения, проставьте код в строки 030, 060, 090 (ОКТМО).

Строки 020, 040, 070 — авансы к уплате (по каждому отчетному периоду), а если итогом расчета стала переплата, то по строкам 050, 080 отразите сумму к уменьшению.

Рассчитав годовой налог, укажите сумму к доплате (строка 100) или к уменьшению (строка 110).

Раздел 3

«Отчет о целевом использовании…» заполняют упрощенцы (независимо от применяемого налогового объекта), которые получили средства целевого финансирования.

Для графы 1 из приложения № 6 к Порядку выбирают код вида поступлений (например, «010» — гранты, «040» — средства дольщиков и т.д.).

Графы 2 (дата поступления) и 5 (срок использования) заполняют получатели средств со сроком использования.

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Заполнение декларации УСН «Доходы минус расходы»

ООО, которые работают на УСН «доходы минус расходы», дважды считают годовой налог:

Умножают прибыль (доходы минус расходы) на налоговую ставку — это сумма единого налога.

Умножают годовую сумму доходов на 1% — это минимальный налог.

В бюджет нужно направить сумму, которая окажется больше, при этом учитываются авансовые платежи.

Последовательность заполнения разделов:

2.2. 1.2. 3 (если получали целевое финансирование) — заполняется как при УСН «Доходы».

Раздел 2.2

Если вы не применяли повышенную ставку (20%) — укажите код признака применения ставки «1», если применяли — код «2» (строка 201).

Нарастанием покажите доходы (строки 210–213) и расходы (строки 220–223).

Если убытки прошлых периодов принимались в уменьшение базы 2023 года, в строке 230 укажите их сумму.

Определите налоговую базу для строк 240–243 (разность строк 210–213 и 220–223). При отрицательном результате отразите убыток по строкам 250–253.

Применявшиеся налоговые ставки отражают строки 260–263.

Пониженную УСН-ставку обоснуйте в строке 264 (аналогично строке 124 раздела 2.1.1).

Результат расчета (суммы авансов и налога) включите в строки 270–273. Когда итогом стал убыток — проставьте прочерк.

Внесите сумму минимального налога (1% от доходов) в строку 280.

Раздел 1.2

Соберите итоги расчета авансов и налога (к уплате либо к уменьшению).

Строка 010 — это код ОКТМО. При неизменном месте нахождения ООО вместо кода в строках 030, 060, 090 будут стоять прочерки.

Внесите авансы к уплате (по каждому отчетному периоду) в строки 020, 040, 070, а при переплате — суммы к уменьшению (строки 050 и 080).

Укажите налог по итогам 2023 года к доплате (строка 100). Если авансы превысили сумму годового налога, отразите сумму к его уменьшению (строка 110).

Минимальный налог может оказаться больше, чем единый налог, тогда его сумму к уплате за вычетом авансов укажите в строке 120, а по строке 100 проставьте прочерк.

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