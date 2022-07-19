Что изменилось по НДС с 1 июля 2022 года. Коротко о главном

А в качестве бонуса обсудим популярный вопрос: как, приобретая электронные услуги у иностранной компании, выполнить рекомендации ФНС и не нарушить НК.

1. Права по договору коммерческой концессии

Освобождена от НДС передача исключительных прав и прав на использование:

изобретений;

полезных моделей;

промышленных образцов;

топологии интегральных микросхем;

секретов производства (ноу-хау)

на основании договора коммерческой концессии (закон от 16 апреля 2022 № 97-ФЗ). Освобождение будет применяться, если в цене договора коммерческой концессии выделена стоимость передачи этих «освобождаемых» прав (пп. 26.2 п. 2 ст. 149 НК).

Передача прав освобождается от НДС и в том случае, если эти права передаются на основании лицензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст.149 НК).

Если по какой-либо причине вы не хотите применять освобождение от НДС по новой норме, просто НЕ выделяйте в договоре стоимость вышеперечисленных прав на объекты интеллектуальной собственности. Остались вопросы? Эксперты «Правовест Аудит» помогут решить вашу проблему. Задать вопрос

2. Услуги по эксплуатации туристских объектов

Нулевая ставка НДС применяется теперь организациями и ИП при реализации услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объекта туриндустрии. Это касается только «новых объектов» — тех, которые введены в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 и включены в реестр (пп. 18 п. 1 ст. 164 НК).

Порядок ведения реестра объектов туриндустрии утвержден постановлением Правительства от 1 июля 2022 № 1181.

«Льготный НДС» будет применяться в течение пяти лет (20 последовательных налоговых периодов) начиная с 1-го числа квартала, следующего за кварталом, в котором соответствующий объект туриндустрии был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции).

Кто же может воспользоваться льготами? Пока вопрос открытый. На данный момент опубликован только проект приказа Ростуризма «Об утверждении перечня видов объектов туристской индустрии».

3. Предоставление мест в гостиницах

Нулевая ставка НДС введена также при реализации организациями или ИП услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения (пп. 19 п. 1 ст.164 НК).

В «старых» гостиницах ставка 0% применяется до 30 июня 2027 включительно. В «новых» (введенных в эксплуатацию после 01.01.2022) — до истечения 20 последовательных налоговых периодов начиная с 1-го числа квартала, следующего за кварталом, в котором объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции). См. письмо ФНС от 07.04.2022 № СД-4-3/4214@.

Ставка 0% применяется не ко всем гостиничным услугам, а только к услуге по предоставлению мест для временного проживания.

Налоговый кодекс не содержит определения «услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения». Поэтому обратимся к другим отраслям права.

Группировка ОКВЭД 55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» включает предоставление мест посетителям для проживания на срок от дня или недели, преимущественно для временного пребывания.

Это касается предоставления меблированных гостиничных номеров различных категорий с заправкой постели, сменой постельного белья и ежедневной уборкой.

В перечень дополнительных услуг входят (ОКВЭД 55.10):

обеспечение питанием и напитками;

предоставление автостоянки;

услуги прачечной;

библиотеки;

плавательных бассейнов;

тренажерных залов;

комнат отдыха и развлечений;

а также предоставление конференц-залов и залов для совещаний.

В одном из своих писем Минфин разъяснил, что ставка НДС 0% не распространяется на дополнительные услуги (например, услуги прачечной, сауны, фитнеса, автостоянки, трансфера, конференц-зала, бизнес-центра и т. д.), которые оказывают гостиницы и иные средства размещения (письмо Минфина от 19.05.2022 № 03-07-11/46390).

Таким образом, формально предоставление посетителям мест для проживания — это только предоставление меблированных гостиничных номеров различных категорий с заправкой постели, сменой постельного белья и ежедневной уборкой. Однако, вышеуказанные разъяснения были даны в отношении услуг, оказываемых дополнительно — «сверх цены номера». Налогоплательщик спрашивал, как облагать НДС сопутствующие дополнительные услуги, не входящие в цену номера.

Но многих интересует: как облагать НДС цену номера, если в его стоимость входит завтрак или иные виды питания или услуг, в т. ч., если гостиница работает по системе «все включено»?

По мнению автора статьи и большинства экспертов, по ставке НДС 0% должна облагаться «единая цена номера».

А теперь — к бонусу!

НДС при приобретении электронных услуг у иностранных компаний

Если вы приобретаете у иностранной компании электронные услуги, указанные в п. 1 ст. 174.2 НК, вы — не налоговые агенты.

Например, вы скачиваете ПО через Интернет, не на материальном носителе. Иностранная компания сама должна платить НДС в российский бюджет. Независимо от того, будет она это делать или нет, российские организации и ИП — покупатели электронных услуг — уплачивать НДС не должны (п. 2 ст. 161, п. 3 ст. 174.2 НК, письмо Минфина от 24.10.2018 № 03-07-08/76139).

Но ФНС в своем письме от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@ разъяснила, что у иностранных компаний, которые встали на учет на сайте ФНС, есть проблемы с перечислением налогов в российский бюджет. Иностранные банки не переводят деньги на счета Федерального казначейства.

Поэтому ФНС предложила покупателям электронных услуг в добровольном порядке выполнять обязанности налогового агента по НДС.

При этом, если покупатель уплатил НДС «за иностранную компанию» и принял его к вычету или включил в стоимость (в расходы) услуг, то налоговый орган не может требовать перерасчета налоговых обязательств у покупателя. И иностранной организации не нужно повторно уплачивать НДС.

Также ФНС рекомендует российским компаниям и ИП, приобретающим электронные услуги, проинформировать своих зарубежных контрагентов, что будут самостоятельно исчислять и уплачивать НДС.

Указанная позиция ФНС согласована с Минфином России и доведена до налоговых органов и налогоплательщиков.

По мнению автора статьи, такое разъяснение формально не соответствует положениям НК. Оно продиктовано исключительно ситуацией, которая сложилась в мире. Если мы в описанной ситуации добровольно захотим исполнять обязанности налогового агента, то можем это сделать только в том случае, если иностранная компания будет согласна. И это следует зафиксировать в договоре. В противном случае получится, что мы не соблюдаем договорные отношения. Остались вопросы? Эксперты «Правовест Аудит» помогут решить вашу проблему. Задать вопрос

Кроме того, нужно учесть, что при оплате в иностранной валюте сумма НДС у налогового агента и сумма НДС, по которой покупатель мог бы принять к вычету НДС по «инвойсу» иностранной компании, будут различаться. У налоговых агентов и у покупателей электронных услуг, не исполняющих такие обязанности, разные правила вычета НДС.

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