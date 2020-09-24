Субсидиарная ответственность директора и учредителей за неподачу заявления о банкротстве

В этой статье мы рассмотрим, как и кого привлекают к субсидиарной ответственности за неподачу заявления должника о собственном банкротстве. Разберем реальные примеры из судебной практики, бесспорные доводы и доказательства.

«Чтобы не попасть в капкан, Чтобы в темноте не заблудиться, Чтобы никогда с пути не сбиться, Чтобы в нужном месте приземлиться, приводниться, — Начерти на карте план» (В. Высоцкий, адаптация Льюиса Кэрролла)

Обещаю — слишком сложно не будет)). Итак, поехали...

Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве

Кто привлекает?

Арбитражный управляющий

Уполномоченный орган (ФНС, например)

Конкурсные кредиторы

Кого можно привлечь?

Руководителя должника (генерального директора, директора, председателя правления, иное лицо, исполняющее обязанности руководителя в соответствии с Законом или на основании доверенности)

Учредителей (участников), акционеров компании, обладающих возможностью влиять на принятие решений должника

Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет и т.д.)

Ликвидатора, членов ликвидационной комиссии

Почему заявление о банкротстве — это не право, а обязанность?

В данном случае мы имеем дело с предупредительной мерой: если вы собираетесь вступать в хозяйственные отношения с компанией «Х», то было бы разумно выбирать в партнеры того, кто имеет возможность исполнить свои обязательства перед вами, согласно контракту. Таким образом, если компания «Х» обнаруживает признаки неплатежеспособности, она обязана подать заявление о собственном банкротстве, тем самым уберегая вас от финансовых потерь такого сотрудничества в будущем.

Напротив, невыполнение руководителем требований об обращении с заявлением должника свидетельствует, по сути, о недобросовестном сокрытии информации, что влечет за собой принятие несостоятельным обществом дополнительных обязательств в ситуации, когда не могут быть исполнены уже существующие. Речь идет о заведомой невозможности удовлетворения требований новых контрагентов, от которых было скрыто действительное финансовое положение компании.

Сроки подачи заявления на банкротство

1. Для единоличного (генеральный директор...) или коллегиального (совет директоров...) органа управления должником:

не позднее чем через месяц с момента, когда последний узнал (или должен был узнать) о возникновении объективных признаков неплатежеспособности либо недостаточности имущества компании.

2. Для Ликвидатора:

в течение десяти дней с момента выявления объективных признаков неплатежеспособности.

3. Для учредителей/акционеров:

в течение 10 дней с момента , когда закончился срок для обращения руководителя в суд с заявлением о банкротстве должника, если учредитель/акционер в единственном лице;

, когда закончился срок для обращения руководителя в суд с заявлением о банкротстве должника, если учредитель/акционер в единственном лице; в течение 20 дней с того же момента, если у должника несколько учредителей/акционеров.

Как выявить признаки неплатежеспособности?

Так как же определить тот самый момент, когда ответчик должен был узнать о возникновении объективных признаков неплатежеспособности? Где грань между невозможностью погашения обязательств в оговоренный контрактом срок и очевидными признаками банкротства? Ведь может быть и так, что активы компании позволяют ей расплатиться по контрактам, но для удовлетворения требований кредиторов необходимо реализовать какую-то часть имущества фирмы, например.

От определения даты наступления объективных признаков неплатежеспособности чаще всего зависит исход судебного разбирательства по вопросу привлечения к субсидиарной ответственности. Позиция спорная, как Вы понимаете, и вызывающая больше всего спекуляций в судах. При этом обосновать и доказать ее крайне сложно (!). Я рассмотрю три возможности:

1. Единственный 100% аргумент — наличие подписанного руководителем и сданного в налоговый орган убыточного бухгалтерского баланса. В этом случае дата сдачи баланса и станет тем самым моментом, когда руководитель узнал о наличии признаков объективного банкротства.

Однако на деле убыточные балансы сдаются крайне редко. Ведь это приведет не только к необходимости подавать заявление о банкротстве, но и к вероятной налоговой проверке. Поэтому руководители делают все, чтобы не допустить отражения убытков в отчетности: «забывают» кредиторку, намеренно завышают данные дебиторской задолженности, увеличивают в разы товарные запасы — то есть отражают недостоверную информацию, искажая таким образом финансовые документы. Подробнее об этом читайте в статье: Как привлекают к субсидиарке за манипуляции с документами.

2.Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, в ходе которого часто удается не только выявить дату появления обязанности по обращению с заявлением о банкротстве (путем вычисления коэффициентов, характеризующих платежеспособность компании), но и собрать достаточную доказательную базу для будущей субсидиарки.

3. Вариант, который чаще всего используется кредиторами для обоснования наступления срока подачи заявления должника о собственном банкротстве — аргументированные доказательства наличия признаков неплатежеспособности. Сюда можно отнести:

наличие многочисленных судебных споров с кредиторами, возбужденных исполнительных производств;

остановления налоговых органов о допущенных правонарушениях, требования и претензии;

отсутствие на складах товарных запасов, имеющихся в налоговой отчетности,

невзыскание дебиторской задолженности;

вывод активов и т.д. и т.п.

Давайте рассмотрим вышесказанное на практике.

Как привлекли к субсидиарке директора и соучредителя геофизической компании «ПермьГео» Н.В. Головкова

Оговорюсь заранее, судебные акты по делу читать тяжело, суды рассматривали иск не один раз (и даже не один круг J), привлекали много лиц, по разным основаниям, но для наших целей я выделила только фабулу привлечения генерального директора по основанию неподачи заявления на банкротство ПермьГео в месячный срок после наступления признаков неплатежеспособности. Итак, поехали!

Компания ПермьГео вела деятельность с 2007 г. и ее генеральным директором являлся Головков Н.В.

В 2014 г. актом выездной налоговой проверки было установлено, что ПермьГео незаконно брала к зачету НДС по фиктивным документам с контрагентом (ООО ХимКом). Никаких реальных услуг для должника общество ХимКом не оказывало, более того, было признано компанией, служившей исключительно для обналичивания денежных средств ПермьГео, а сам руководитель ХимКом привлечен к уголовной ответственности.

Привлекая Головкова к субсидиарке, налоговой удалось доказать следующее:

начиная с января 2011 г. руководитель ПермьГео намеренно совершал фиктивные сделки с целью неуплаты НДС;

бухгалтерский баланс ПермьГео за первый квартал 2011 г. не отражал реальные пассивы компании, т. к. не содержал недоимку по НДС в размере почти полмиллиона рублей;

если привести бухгалтерский баланс за первый квартал 2011 г. в соответствие с действительным положением дел, т. е. увеличить пассивы компании на сумму налоговой недоимки, то ее баланс будет убыточным, что подтверждает наличие признаков неплатежеспособности должника;

с учетом сроков сдачи бухгалтерской отчетности за первый квартал до 20 апреля 2011 г., заявление о признании должника банкротом должно было быть подано Головковым не позднее 20 мая 2011 г., тогда как решение о добровольной ликвидации компании было принято лишь 09 сентября 2015 г.

Данный пример демонстрирует, как можно обосновать дату наступления неплатежеспособности при положительном, но искаженном, бухгалтерском балансе должника.

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На материале следующего примера мы разберем, к чему приводит неверное определение размера субсидиарной ответственности в ситуации, когда привлекаешь по основанию за неподачу на банкротство.

Как привлекали к субсидиарной ответственности единственного участника и руководителя Инвесттехпром Ю.В. Фетисова

В рамках дела о банкротстве кредитор подал иск о привлечении Фетисова Ю. В. к субсидиарке за неисполнение им обязанности по подаче заявления о банкротстве должника. Судами трех инстанций требование истца было удовлетворено: с ответчика взысканы 6.5 млн руб., несмотря на лес возражений с его стороны.

Позиция судов, поразительно единодушных в своих выводах, обоснована следующими фактами:

Фетисов Ю.В. являлся контролирующим должника лицом как генеральный директор и единственный участник с момента основания компании. Подробнее о КДЛ читайте в статье: Кого привлекают субсидиарной ответственности

Судами было установлено, что обязанность по подаче заявления должника возникла у Фетисова не позднее 01.06.2015 г., поскольку им не было исполнено решение Арбитражного суда от 26.01.2015 г. о взыскании с общества в пользу кредитора 6.5 млн руб.;

Более того, общество продолжало вести финансово-хозяйственную деятельность, полностью игнорируя обязательства перед кредитором.

Именно так (легко и просто!) суды трех инстанций обосновали свое решение привлечь Фетисова к субсидиарной ответственности и возложить на него обязанность оплатить долг единственному (!!!) кредитору Инвесттехпрома.

Ошарашенный Фетисов обратился с жалобой в Верховный суд (ВС) и оказался в числе редких счастливчиков, на судебные акты которых Верхушка обратила свой взор.

ВС, естественно, судебные акты полностью отменил, потому как действующий Закон о банкротстве четко прописывает следующее: при привлечении к субсидиарной ответственности за неподачу/несвоевременную подачу заявления о банкротстве должника взыскать можно лишь ту сумму задолженности, которую компания в ходе своей деятельности произвела после даты возникновения объективных признаков неплатежеспособности. Что совершенно логично, ведь эта обязанность вменена как предупредительная мера!

Важно: размер субсидиарной ответственности руководителя равен совокупному размеру обязательств должника, возникших в период со дня истечения месячного срока и до дня возбуждения дела о его банкротстве.

Заканчивая нашу совсем не короткую статью, хочется отметить: дьявол в мелочах, господа!

Надеюсь, эта информация окажется вам полезной.

Юлия Бондаренко,

эксперт по безопасности бизнеса и активов, юрист-судебник